Las buenas y (no tan) malas noticias de 2025

Llegó ya el último día del primer mes de 2026 y el cierre de enero vino acompañado de datos sobre la marcha económica de México al término de 2025, que pintan un panorama con dos tonalidades.

Por una parte, en la que se puede ser optimista, están las cifras del INEGI sobre la relación comercial del país con el resto del mundo, señaladamente con Estados Unidos, nuestro primer socio comercial y con el que estamos vinculados por la cercanía y el volumen de intercambios.

Gracias a que México continuó aumentando su volumen de transacciones comerciales con el exterior, principalmente con Estados Unidos a pesar de la imposición de aranceles por parte de la administración Trump, las exportaciones mexicanas registraron niveles récord al cierre de diciembre.

En los 12 meses de 2025, las exportaciones totales sumaron 664 mil 837 millones de dólares e incrementaron 7.6 por ciento respecto a las de un año antes.

Su dinamismo fue incluso mayor al de 2024, cuando las ventas externas avanzaron 4.2 por ciento. También fue muy superior al crecimiento de la economía mexicana en 2025, de sólo 0.7 por ciento, según el PIB oportuno publicado este viernes por el INEGI.

La Secretaría de Economía destacó que el buen desempeño de las exportaciones mexicanas “refleja la solidez de la economía y la competitividad de las empresas de México, incluso en un entorno de incertidumbre económica global y en un contexto de una gran fortaleza del peso”.

De enero a diciembre de 2025, el intercambio exterior de México presentó un superávit en la balanza comercial de 771 millones de dólares, el primer saldo positivo desde 2020, según la información oportuna.

El balance superavitario fue favorecido por el repunte de 9.3 por ciento anual en las ventas al exterior de productos no petroleros, en cuyo interior las manufactureras, que representan 9 de cada 10 dólares de las exportaciones totales mexicanas, se incrementaron 9.8 por ciento contra 2024.

Al analizar las exportaciones no petroleras a distintos mercados, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 8.8 por ciento, pero en particular las no automotrices se dispararon en 16.2 por ciento.

Su expansión a doble dígito es resultado de la preferencia arancelaria otorgada por la administración Trump a los productos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC.

Gracias al Tratado, México consolidó su posición como principal socio comercial y primer proveedor de mercancías de la mayor economía del mundo.

Con independencia de la coyuntura arancelaria y comercial, en 2025 las exportaciones totales de México fueron 1.6 veces superiores a las registradas en 2020, año de la pandemia, pero también de la entrada en vigor del T-MEC a partir de julio.

Sin embargo, no todo son buenas noticias si miramos más allá de los indicadores de comercio exterior.

En el frente económico, uno de los principales dolores de cabeza proviene del crecimiento del PIB, que en el último año fue el más bajo desde la pandemia.

Sin confirmar aún un cambio definitivo de tendencia, en el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica en México dio señales de dejar atrás la debilidad.

El dato oportuno del INEGI para el PIB del trimestre octubre-diciembre arrojó un incremento de 0.8 por ciento respecto a los tres meses previos, revirtiendo ampliamente la cifra negativa del periodo anterior.

Aun así, en todo 2025 la economía mexicana creció sólo 0.7 por ciento respecto al año anterior, si bien superó la expectativa del consenso de analistas de una expansión de 0.4 por ciento.

Lo preocupante es la tendencia observada en los últimos años, pues de un crecimiento anual de 3.7 por ciento en 2022, se pasó a uno de 3.1 por ciento en 2023 y luego a uno de 1.1 por ciento en 2024.

El desempeño de la actividad económica de México se ubica notoriamente por debajo de su crecimiento potencial, estimado en torno a 2 por ciento.

Si bien la información es preliminar y debe confirmarse en unas semanas, el dato oportuno del PIB en el último trimestre de 2025 ofrece señales alentadoras sobre una nueva trayectoria de crecimiento económico.

Para 2026, el año de la revisión y renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, se prevé un crecimiento de México mejor al del año anterior, pero aún por debajo del potencial.

La pregunta es si este año la economía mexicana podría crecer al menos 2 por ciento. ¿Podrá?