La oposición al ‘Plan B’… en EU

Este viernes, los presidentes de los comités de relaciones exteriores tanto del Senado como de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta sobre la “aprobación de los legisladores mexicanos de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar los fondos y despojar a las autoridades del Instituto Nacional Electoral”.

De acuerdo con expertos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, es inusual que los comités de ambas cámaras emitan pronunciamientos conjuntos, lo que demuestra la importancia del controvertido ‘Plan B’ electoral para el Congreso estadounidense.

En la víspera de la movilización ciudadana de mañana en México en defensa del INE, la declaración del senador Bob Menéndez y del representante Michael McCaul dice textualmente lo siguiente:

“Al aprobar la propuesta del presidente López Obrador de recortar las capacidades de financiamiento y fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el Congreso mexicano ha puesto en peligro el futuro de las instituciones democráticas de su país. Devolver a México a su oscuro pasado de elecciones controladas por el presidente no sólo hace retroceder el reloj de su democracia, sino también de las relaciones entre Estados Unidos y México.

“Como presidentes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, rechazamos los repetidos intentos del presidente López Obrador de sabotear las instituciones democráticas de México. El pueblo de México merece una autoridad electoral independiente y capaz de realizar elecciones libres y justas y ser gobernado por líderes que respeten el Estado de derecho. A pesar de su esperanza de ser recordado como un demócrata y defensor de los más vulnerables del país, los continuos esfuerzos del presidente López Obrador para socavar la autonomía e independencia del INE seguramente consolidarán su legado como todo lo contrario”.

El senador Menéndez, latino y demócrata de Nueva Jersey, emitió el año pasado como presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado varios comentarios críticos contra AMLO y México.

Por ejemplo, criticó la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas y acusó a México de vivir un retroceso democrático y en seguridad.

En ese Comité es donde hace unos días se llevó a cabo una audiencia en la que participó Anne Milgram, administradora de la DEA, quien aseguró que “México no está haciendo lo suficiente” para combatir el tráfico de fentanilo.

Por su parte, el representante Michael McCaul, republicano de Texas, preside por primera vez el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja y apoya la construcción del muro fronterizo con México.

Llama la atención que el pronunciamiento de Menéndez y McCaul se produzca fuera de actividad legislativa, pues el Congreso estadounidense regresa a Washington la próxima semana, después de una semana de receso.

Su declaración se emite luego del artículo reciente en The Atlantic, revista que se publica en EU desde hace más de 50 años, que lleva por título ‘El autócrata de al lado’ y donde se plantea que “la democracia liberal en México está bajo asalto. Peor aún, el atacante es el propio presidente López Obrador”.

El texto firmado por David Frum dice que “el presidente errático y autoritario de México, Andrés Manuel López Obrador, está tramando poner fin al compromiso de un cuarto de siglo del país con la democracia liberal multipartidista”.

No sólo eso, sino que “está subvirtiendo las instituciones que han defendido los logros democráticos de México, sobre todo el admirado e independiente sistema electoral del país”.

El artículo en The Atlantic no es el único, pues esta semana se publicó una nota en The New York Times en el mismo sentido, advirtiendo “un golpe” contra el INE con la aprobación en el Senado del ‘Plan B’ electoral, que está siendo impugnado por los partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dado que la aprobación del ‘Plan B’ apunta en la dirección del debilitamiento del sistema electoral, habrá menos argumentos para sostener ante EU que la democracia mexicana es la más sólida del continente.