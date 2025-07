Infraestructura con propósito: construir equidad desde la logística

Durante décadas, la política de infraestructura en México operó con una lógica de concentración funcional: invertir donde ya existe dinamismo, ampliar capacidad donde ya hay industria, fortalecer corredores donde ya fluye el capital. Esta visión, heredada de un modelo centralista, profundizó la desigualdad regional estructural del territorio nacional. Mientras el centro-norte acumulaba conectividad, eficiencia y productividad, amplias regiones del sur quedaban al margen, con brechas logísticas que se traducían en pobreza estructural, informalidad persistente y migración forzada.

Frente a esta herencia, desde el sexenio anterior, el país inició un viraje necesario: una política de infraestructura con lógica territorial, sentido redistributivo y visión de Estado. Esa inflexión no fue circunstancial. Fue el resultado de comprender que la infraestructura no es solamente una herramienta técnica para acelerar el crecimiento, sino un instrumento de justicia espacial, de integración económica y de equidad social. La infraestructura bien diseñada, articulada y ejecutada no sólo mueve mercancías: mueve desarrollo.

Esta nueva visión hoy no solo continúa, sino que se consolida bajo la presidencia de la Dra. Claudia Sheinbaum. Su compromiso con el territorio, la planeación y la coordinación intergubernamental fortalece una agenda que no responde a coyunturas electorales, sino a los grandes desafíos de cohesión nacional. Y en ningún lugar esta lógica se expresa con tanta claridad como en Yucatán, donde el liderazgo de Joaquín Díaz Mena ha logrado traducir esa visión nacional en ejecución territorial precisa.

Yucatán no sólo avanza con infraestructura: lo hace con rumbo y estrategia, con una idea clara del para qué. La pobreza en la entidad tiene una dimensión claramente territorial: de los 72 municipios que concentran el 95% de la pobreza estatal, 61 se ubican en el sur y oriente del estado, zonas históricamente desconectadas de los flujos económicos. Esta distribución no es casual: es el reflejo físico de una omisión logística histórica. Por eso, combatir la pobreza requiere más que subsidios: requiere conectar. Y eso implica una estrategia de infraestructura que priorice la integración de los territorios excluidos al sistema logístico y productivo.

Con el proyecto del Renacimiento Maya, que lidera el Gobernador Díaz Mena, Yucatán se encamina a convertirse en una plataforma de articulación logística, económica y social sin precedentes para el sureste de México. Yucatán no está apostando por obras aisladas, sino por un ecosistema logístico integral que reconfigura su relación con el país y el mundo. El Puerto de Altura de Progreso, actualmente en proceso de ampliación y modernización, será un nodo portuario de nueva generación, esta obra es la más importante en la historia marítima del estado y forma parte de un proyecto más amplio de infraestructura transformadora.