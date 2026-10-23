Reciclaje inteligente del agua sin cloración al lavar papas y hortalizas, la apuesta sustentable neozelandesa

En un entorno agrícola global donde la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad poscosecha dictan la competitividad de los productores, las empresas necesitan innovar constantemente, no solo pensando en la productividad sino en el compromiso con las comunidades que albergan.

Un recurso clave en la industria es el agua, y su uso eficiente es vital. En este sentido, empresas como la neozelandesa Wyma Solutions son un ejemplo de cómo la innovación tecnológica y la sensibilidad cultural pueden transformar radicalmente la industria.

Wyma evolucionó desde un pequeño taller de ingeniería local, fundado en 1962, hasta convertirse en un líder global en soluciones postcosecha. La transformación se aceleró en 1991, cuando John Wyma adquirió y renombró la empresa. Poco después se lanzó el Vege-Polisher™, una innovación que marcó un antes y un después en la industria de los vegetales de raíz. Este desarrollo no solo fortaleció el posicionamiento de Wyma en el mercado, sino que también demostró el compromiso de la compañía con la innovación y con la creación de soluciones que responden a las necesidades reales de sus clientes, relata el ingeniero Julian Ramirez-Luna, Gerente de Territorio de Wyma para América Latina.

Hoy, a 62 años de su fundación, la empresa “kiwi” se ha consolidado como una multinacional líder con más de 200 colaboradores y presencia comercial en más de 50 países.

Con México posicionado como la oportunidad más inmediata y de mayor potencial en Latinoamérica -antes de consolidar la expansión hacia mercados como Argentina, Chile, Perú y Colombia-, la empresa busca incursionar con fuerza en el sector de la papa, como ya lo ha venido haciendo en el sector de la zanahoria en México. La oferta integral abarca todo el ciclo poscosecha: desde la recepción de la materia prima, pasando por el lavado, clasificación, pesaje y empaque, sin el uso del cloro.

Esta propuesta tecnológica suma un elemento crítico para la agricultura moderna: la gestión sostenible del agua. Los sistemas de reciclaje y filtración de agua desarrollados por Wyma permiten a las plantas hortofrutícolas recuperar y reutilizar el recurso hídrico de manera eficiente, sin el uso de cloro. Esto no solo reduce significativamente el consumo del vital líquido, sino que garantiza condiciones de procesamiento más limpias y promueve una manipulación responsable de los alimentos frescos.

La compañía neozelandesa ha exportado tecnología a México desde hace más de 15 años y opera formalmente de la mano de su socio local Syagro de México, desde hace unos 12 años, destaca Ramírez-Luna. Durante este tiempo, la firma ha logrado un éxito sobresaliente en el sector zanahoriero. Sin embargo, el avance en el mercado mexicano -y en general en todo latinoamérica- no ha sido sencillo, ya que han tenido que sortear desafíos como la brecha cultural e idiomática.

La evolución de Wyma Solutions demuestra que el liderazgo tecnológico es verdaderamente sostenible cuando está respaldado por principios sólidos. Esto es algo que caracteriza a toda la industria en Nueva Zelandia, se rigen por los valores maoríes: Kaitiakitanga: cuidado por las personas y el lugar para las generaciones actuales y futuras; y Manaakitanga: cuidado y respeto por los demás, no solo de nuestra comunidad o país, sino del mundo.

Además, la empresa kiwi se sustenta en los valores FRESH: Flexibilidad, Respeto, Energía, Sostenibilidad y Honor, principios que forman parte de la cultura de la empresa y orientan cada interacción con clientes, socios y colaboradores, saben que escuchar al cliente local y adaptarse a su contexto es tan importante como diseñar la maquinaria más avanzada del mundo.

La combinación de ingeniería neozelandesa de precisión, visión de sostenibilidad hídrica y empatía cultural marca el camino de Wyma hacia una nueva etapa de crecimiento en el campo latinoamericano.