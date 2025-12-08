¿Tiene salida México?

Metidos en un torbellino de violencia, inseguridad, economía estancada, corrupción desmedida acompañada de la impunidad que se dan la complicidad del grupo en el poder; pérdida de poder del Estado frente al crimen organizado, una deficiencia en los servicios de salud que llega a lo absurdo de la farmacia-estanquillo, el negocio del mundial de futbol arranca pero no podrá con toda la propaganda tapar estas calamidades que aquejan a los mexicanos.

Con una gran cartera de asuntos de corrupción y sobre todo de las más y más claras relaciones de complicidad entre actores muy importantes del obradorato con el crimen organizado se da la destitución y nombramiento de una nueva fiscal a modo de los apremiantes asuntos que a esa dependencia han llegado sin que se pueda tener algún tipo de esperanza de que habrá investigaciones serias, objetivas, apegadas a la ley y con autonomía para investigar, las carpetas que a los “jueces del acordeón” puedan llegar a tener para que con la ley en la mano y solo apegándose a ella habrán de juzgar, nadie en su sano juicio podría pensar que ello sucederá, entonces el cinismo junto con la impunidad bailarán encima de la Constitución en las salas de los juzgados.

Mientras tanto, apegados al manual de propaganda, mantienen desde Palacio Nacional la estrategia de polarización, descalificando cualquier asomo de oposición o de cuestionamiento que se pueda dar, ya sea en un persona, un grupo social, algún movimiento social con alguna causa, o lo que queda de los partidos de la antigua partidocracia. Parecen a voz en cuello gritar que van derecho y no se quitan, aunque toda la estructura del país cruje. Veamos algunos ejemplos.

El obradorato ha sido particularmente incapaz de hacer crecer la economía, el demagogo de López Obrador llegó a decir que en promedio en su sexenio se crecería por encima del 4% y hoy después de siete años de estar gobernando, los números que no mienten señalan que en todo este periodo en promedio no ha llegado ni al 1% del PIB, y este año particularmente es muy crítico y lo es no solo en sí mismo, sino que es la antesala para acudir el próximo año a buscar renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, en un momento en el que la incertidumbre es lo único seguro sobre el comportamiento y lo que verdaderamente quiere el presidente Trump. ¿Con qué cartas llegar a la mesa de negociación?, porque incluso Trump ha señalado la semana pasada que no está convencido de mantener el Tratado, pero en su estilo no sabemos si está hablando de un Tratado trilateral como ya lo ha dicho en otras ocasiones o si definitivamente habla del Tratado como tal.

Pero además en el estilo del presidente Trump, que aparte de presionar muy fuerte previo a cualquier negociación, no solo involucra estrictamente el tema comercial, sino que los temas de su interés y de su movimiento MAGA, como son los temas migratorios, de seguridad fronteriza y su estrategia de combate a los cárteles de la droga, clasificados como organizaciones terroristas, ¿cuál será la postura del gobierno morenista?, y sobre todo ¿con qué resultados concretos se sentará a la mesa de negociación y que estará dispuesto a aceptar realizar como compromiso formal en caso de que se ratifique el Tratado, ya sea trilateral o de manera bilateral?

El Tratado desde hace más de 30 años, sin duda, ha sido el instrumento que le ha permitido a México no solo desarrollar su planta productiva, sino además, ser el generador de millones de empleos para los mexicanos, y una de las fuentes de ingreso para las finanzas públicas vía los impuestos, pero con la destrucción y cooptación del poder judicial ahora introducen un elemento de desconfianza e inseguridad jurídica que ya las empresas norteamericanas han señalado abiertamente la semana pasada en un foro abierto sobre el futuro del Tratado, amén de la creciente violencia, es también un elemento a considerar a la hora de invertir, y no solo la inversión extranjera, sino que esto también se ve desde hace ya rato con la inversión nacional y que la crítica situación de las finanzas públicas no puede suplantar en inversión pública.

Así es que mientras la presidenta avienta más leña al fuego de la polarización en un momento en que acudir a todos los sectores sociales, productivos y políticos sería lo que la racionalidad aconsejaría, para así mostrar verdaderamente una unidad nacional para algo estructural y fundamental para el país como sería mantener un Tratado Comercial con los vecinos del norte y un actor tan impredecible como agresivo como lo es el presidente Trump, pues entonces igual aquí con el obradorto no sabemos si hay alguna luz aunque sea tenue para saber en dónde está la salida o si definitivamente seguiremos en la oscuridad de resultados ya conocidos de los últimos siete años.