La responsabilidad del votante

Analista Político

La no previsión de las consecuencias de su voto por parte del ciudadano es algo que de forma natural podemos dar por sentado, ello en virtud de que los votantes en su inmensa mayoría no emiten un voto razonado sino emocional, con una visión coyuntural o referente a hechos del pasado reciente, enmarcada por la propaganda en el proceso electoral a los intereses de los actores y partidos políticos participantes. No hay, pues, de forma amplia en el elector una reflexión de mediano o largo plazo de su comportamiento frente a la boleta y urna electoral, de modo que si se equivoca al ver los resultados de su actuar en el ejercicio del gobernante o representante electo, ya como funcionario público, solo le queda su autocrítica o el señalamiento de que se equivocó.

Pero si ese comportamiento electoral se da de forma masiva el día de las elecciones y los resultados son absolutamente negativos por parte de los elegidos ya como gobernantes, entonces esa suma de decisiones se convierte en una tragedia para el país, para amplios sectores de la sociedad y en ocasiones hasta para futuras generaciones.

Eso pasa en todas las elecciones, en todos lados donde hay democracia y ha pasado a lo largo de la historia moderna, el tema es que en las democracias consolidadas se puede corregir ese error en las siguientes elecciones, justo echando a los malos gobernantes por medio del mismo instrumento: el voto ciudadano; y el juego democrático continúa de premio o castigo a los partidos políticos y a los políticos mismos, sin que las reglas de la democracia se alteren, eso es una verdadera democracia. El problema con las democracias defectuosas, como la nuestra, es que el clientelismo y el uso descarado de recursos públicos para ganar votos, altera esta solución democrática y legal.

Con el antecedente de las elecciones y su resultado en el 2018 y de cara a los magros resultados de quien ganó indiscutiblemente esas elecciones, la pregunta es ¿el elector volverá a tropezar con la misma piedra? Los pésimos resultados económicos en los cinco años del obradorato, donde difícilmente al terminar el sexenio se podrá alcanzar como promedio el mediocre 2.0 por ciento del PIB que veníamos obteniendo; con un saldo en lo que va de este gobierno de más de 164 mil 500 homicidios dolosos, una violencia y una inseguridad desbordada; un sistema de salud en crisis; una cínica y recurrente práctica de opacidad de parte del gobierno, que con los casos de corrupción ventilados por denuncias de medios y organismos de la sociedad civil, que llevó incluso a la descarada obstrucción para el nombramiento de los consejeros faltantes en el INAI, hasta la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda funcionar con los integrantes actuales; una política exterior desaliñada, omisa, y a ratos hasta violatoria de la Constitución; la desaparición de dependencias y fideicomisos de apoyo a diversos sectores sociales en temas como el campo o los desastres naturales y una larga lista de etcéteras, amén del clima de polarización social surgido de la boca presidencial y ataques directos, tanto a actores políticos como a medios de comunicación y comunicadores diariamente, ¿votarán los electores por continuar con esta tragedia nacional solo por los efectos de la propaganda obradorista o existirá en un amplio sector social, una reflexión acerca de la realidad y el anhelo de salvar la democracia y preservar el Estado de derecho y pensando en una alternativa de desarrollo para el país, o la posibilidad de un voto de castigo para el partido gobernante y sus acólitos por el desastre nacional que están dejando?

Y es justo por este desastre nacional que existe, para tratar de desviar la atención de los problemas reales del país y de los mexicanos, hace meses, por estrategia de propaganda del presidente, porque fue él y nadie más, quien violentando la Constitución y las normas electorales adelantó los tiempos y actos de campaña para la definición de la candidatura presidencial para 2024 de su partido y que la oposición aprovechó para aparecer en la conversación de la opinión pública y también se plegó a esta dinámica de ilegalidades. Lo más grave es que las autoridades electorales solaparon esas decisiones y ahora el proceso electoral general está viciado de origen; estamos literalmente en la etapa de la definición de la candidatura más importante del proceso electoral que legalmente aún no inicia: la de la Presidencia de la República.

Si como se ha observado en la campaña interna de Morena, los participantes compiten por ser los más grandes para su líder y enfatizando que continuarán la actual dinámica de su gobierno, pese al desastre nacional, los votantes del 2018 ¿continuarán dándoles su voto? O qué porcentaje de ciudadnos, acogiéndose al dogma cristiano de que “de los arrepentidos es el reino de los cielos”, los abandonarán, pero ¿será una suma cero? Es decir, ¿automáticamente pasarán a la oposición o se quedarán en su casa?

Por su parte, ¿la oposición con sus foros y algunas ideas de sus contendientes —incluso que fueron quedandose en el camino— será capaz de armar una propuesta atractiva y alternativa al desastre actual, que pueda “enamorar” a los electores y hacerles generar emociones y otras razones para ser votados pese a su pasado?

La incertidumbre es propia de la democracia, pero en el marco de intereses y de la violencia generada por el crimen organizado, el proceso electoral en marcha, no es ni será una fiesta cívica, sino la más descarnada lucha por el poder político, del territorio nacional y del Estado mexicano, así es que en medio de todo ello es aún más grande la responsabilidad del votante.