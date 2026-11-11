Las peores mañaneras

Cuando pase el tiempo, habrá de reconocer a Guadalupe Taddei su aporte a la transparencia. Sus tres años en la presidencia del INE han traído el inesperado regalo de la revelación de cuán bajo están dispuestos a caer en Morena. El sainete de la sonorense a la que hoy sus padrinos y madrinas niegan retrata de cuerpo entero la desnudez del obradorismo. Ave Lupita.

¿Qué hay peor que una mala mañanera de López Obrador? Si pensaron que la respuesta correcta es “una mala mañanera de Claudia Sheinbaum”, acertaron. Y si se han perdido alguna recientemente, ni se agobien, la temporada apenas comienza.

La presidenta Sheinbaum canceló bastante tiempo atrás la intención, por ahí esparcida, de que haría mañaneras diferentes, de que cambiaría el formato del sexenio pasado por uno más técnico, acaso más sobrio. Información más de su estilo, mensajes más concretos. Se dijo incluso que la idea no era sólo recortarla, sino que –fiel al perfil académico de la sucesora– fueran más sustanciosas.

Digo que hace tiempo eso quedó atrás porque, así se repita de vez en vez que la mandataria busca un diálogo de mayor nivel, la realidad, la evidencia, es que demasiado a menudo sucumbe al instinto sectario antes que demostrar que persigue un ideal republicano. Ayer fue así.

Claudia Sheinbaum prefiere una mañanera cuajada de personajes que caben en la acepción de bodrios. Gente ocasionada que el régimen rota a discreción –mitad para que no le crezcan esos sotacos, mitad en supuesto afán de garantizar que la variedad resulte entretenida– se presta para leer (mal leer, habría que precisar) ataques a personas que la presidenta consecuenta con risitas. Vaya desprecio al mandato.

No merece ni registrarse el nombre de quien fue instrumento. Pero sí se ha de denunciar el ataque. Porque normalizar lo que ocurrió ayer en Palacio Nacional supondría renunciar a que algún día, más pronto que tarde, honremos el disenso, eso que el obradorismo ha enfangado.

Maite Azuela fue acusada ayer en la mañanera de publicar en un periódico, de haber trabajado en oficinas públicas y de ser un “ser político”. Recontrasic.

Ora resulta que es malo el CV de Azuela porque, leyeron, laboró en un órgano de transparencia –que era ejemplo mundial, por cierto– y lo mismo en una comisión de atención a víctimas. Qué malas referencias, caray. Las acusaciones darían para delirantes carcajadas si no constituyeran parte de un guion gubernamental diseñado, como se dice en inglés, para matar una reputación.

Y ahí es precisamente donde toca hacer la pregunta a la presidenta. ¿Tan frágil se siente su gobierno, ese de 36 millones de votos en 2024, que tiene que ocupar recursos públicos y la investidura para atacar a Azuela? Y todo porque ella, en 2023, dijo, como en el cuento clásico, que la quinteta de donde salió Taddei era un engaño, que esas candidatas estaban desnudas, que sus prendas eran, en términos de imparcialidad sobre todo, pobrísimas.

La presidenta permite en la mañanera ataques a una ciudadana que se ha conducido con civilidad y cuya carrera política de activista, funcionaria y crítica es no sólo legítima, sino valiosa. La presidenta ya decidió hacer las peores mañaneras del mundo. Es una pena y un gran riesgo para Maite Azuela y para muchos más.

Y, a pesar de todo, las y los ciudadanos comprometidos con la democracia, que sin pluralidad efectiva no es más que una palabra que ni para confeti sirve, están lejos de verse amedrentados con la vulgaridad de este ataque mañanero sin pies ni cabeza, como quien lo ideó, permitido por una presidenta cuyas conferencias empeoran. Sin embargo, también esto pasará y el mañana será mejor. No lo duden.