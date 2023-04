El 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, Juan Leyva Mendívil, líder de productores de trigo en el sur de Sonora, lanzó una advertencia que ha tenido eco en varios estados y que alerta sobre una crisis en el campo mexicano.

“Con el precio que hoy tenemos, más el dólar, es la muerte del campo, no sólo fue la de Zapata, si el gobierno no sale en auxilio de los productores”, dijo Leyva Mendívil en una reunión con autoridades.

El sonorense agregó que la situación es tal que “al sordo hay que salir a gritarle”. Comentó que hasta hoy han sido respetuosos, pero que “el respeto se pierde cuando no hay solución en el problema”.

Leyva Mendívil alzó la voz sobre una situación que dice que no se había visto en 30 o 40 años, a nombre de los productores de los valles del Mayo, del Yaqui e incluso de Guaymas, del sur de Sonora, pues. Y si las autoridades federales no les ofrecen una solución esta semana, el viernes se movilizarán ahí, en una de las cunas de la Revolución mexicana.

Omar Guillén, secretario de organización a nivel nacional de la Alianza Campesina Noroeste, la misma que preside Leyva Mendívil, me explica la situación.

Con 230 mil hectáreas son un estado líder en la producción de trigo. Los precios internacionales se cayeron, y de 8 mil pesos por tonelada hace un año, hoy ronda los 5 mil 500 pesos.

Por esa baja en los precios, calcula Guillén, 10 mil familias que dependen de manera directa del cultivo del trigo van a caer en cartera vencida porque no alcanzan a pagar sus gastos con la cosecha. Y eso impactaría de manera indirecta a otras 30 mil familias: “El año pasado llegamos a vender nuestras cosechas en 12 mil millones de pesos; con la caída del precio internacional y la depreciación del dólar, venderíamos 8 mil millones de pesos; son 4 mil millones menos, que no van a circular en esta zona, que no van a llegar a los comercios, a los restaurantes. El sur de Sonora depende de lo que genere el campo”, expone Guillén.

En un video que circula en redes sociales donde se resumen algunas de las advertencias de Leyva Mendívil, éste advierte que “la decisión no es de los gobernadores, no tienen capacidad económica, aparte no les toca, esta es una situación nacional; por lo tanto, es el Presidente el que tiene la solución a la mano”.

A partir de este posicionamiento de los productores sonorenses, que advierten que si no tienen respuesta se movilizarán el viernes en Cajeme, han recibido decenas de mensajes de Baja California, Guanajuato y Michoacán, que, junto con Sonora y Sinaloa, son los principales productores de trigo.

Demandarán al gobierno federal parar las importaciones de Argentina, Rusia y Francia, y denuncian que, además de la caída de precios en el mercado internacional y la afectación por la paridad peso-dólar, el problema que hoy enfrentan comenzó a gestarse cuando el gobierno federal en este sexenio canceló programas y apoyos, incluida la desaparición de la financiera rural: el crédito para el productor de la banca pública está por desaparecer.

Guillén explica que han visto “preocupado y ocupado” en el tema al gobernador Alfonso Durazo, pero que la cita para el viernes se mantiene: de no tener respuesta federal, ese día 3 mil productores están convocados a manifestarse “con todo y maquinaria, sus trilladoras, tractores y tráileres”.

En últimos días otros productores agropecuarios también han estado circulando videos. Se trata de productores de leche. Ellos también demandan atención.