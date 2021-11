Simón Levy, ejercicio de memoria

El exfuncionario federal Simón Levy ha vuelto a ser noticia. Si lo que enseguida propongo no es chocante por autorreferencial (quizá no hay forma de que no lo sea, mis disculpas al respecto), retomo columnas que he publicado sobre quien esta semana vimos en un video pateando la puerta de una de sus vecinas.

En la primera de las columnas que retomo se habla de irregularidades mientras se construía el inmueble que ahora vemos en el video. Tras esa publicación él negó que ahí fuera su domicilio.

En septiembre de 2018 aquí se detalló un video de Xóchitl Gálvez, quien fuera delegada en la Miguel Hidalgo antes de convertirse ese año en senadora.

La columna se denominó Simón Levy, misterios inmobiliarios de la IV. En ella se recuperaba una transmisión de Periscope de 2017 donde la entonces delegada visita, tras una queja vecinal, la construcción de la esquina norponiente de Campos Elíseos y Hegel, o Campos Elíseos 113. En el video se aprecia que, a pesar de estar suspendidos por la autoridad, los trabajos en esa obra seguían. Se escucha a la panista preguntar a los albañiles si laboran para Levy, y por ahí hay uno que dice “sí”. El video ha sido publicado de nuevo esta semana por Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/simon-levy-misterios-inmoviliarios-de-la-iv/

Tras esa columna, Levy le dijo, entre otros, a la activista ciudadana de San Ángel Susana Kanahuati que él no vivía en ese predio. “Yo no vivo ahí ni dueño soy de nada”. Consigné esas palabras en una nueva entrega, ésta denominada Levy y la legalidad.

En contra de lo dicho a Kanahuati por el también exfuncionario de tiempos de Miguel Ángel Mancera, en ese segundo texto se contrastaba que Levy negaba algo que ante un juzgado sí reconocía: demandó a una persona –Jaime Francisco Gutiérrez Valencia– que estuvo involucrada en la construcción de un departamento del edificio que ahora ha retomado visibilidad mediática. Y al hacer su denuncia dio como domicilio… el predio que negaba fuera suyo.

“Lo que Levy reclama es que el señor Gutiérrez Valencia le pague 3 millones 430 mil pesos porque, según el próximo subsecretario, el contratista no le hizo los trabajos convenidos. Y dado que Gutiérrez Valencia había firmado un pagaré por esa cantidad como garantía de la obra a realizar, hoy Levy quiere que el contratista le pague, o que sea embargado en su domicilio en Iztapalapa”, redacté en aquella ocasión sobre el predio.

En esa misma entrega se citaba una resolución administrativa de la Miguel Hidalgo (DMH/DEJ-SLBC-1307/2018) donde se hablaba de clausura y de que se deberían demoler dos pisos (que estarían excediendo la altura máxima de los predios en esa zona de Polanco). https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/simon-levy-y-la-legalidad/

Esto es nuevo: ¿qué hizo Víctor Romo, quien sucedió a Gálvez en MH, con respecto a lo que tenía pendiente administrativamente el predio del domicilio de Levy? Circulan documentos que indican que la administración abandonada por el morenista Romo, tras su derrota este 6 de junio, regularizó ese predio en septiembre pasado. ¿Cómo podrían pasar de una cosa que dice demoler a otra que regulariza? Quizás ésta sea la materia más relevante: el gobierno de Claudia Sheinbaum y el recientemente electo alcalde panista Mauricio Tabe podrían revisar este hoy tan famoso edificio.

Finalmente, el exfuncionario Levy, en su tiempo promotor de un polémico y derrotado desarrollo comercial en Chapultepec, también fue noticia hace años por cosas que él dice que hizo en China para promocionar a México, o intereses mexicanos, y lo que decían quienes estuvieron entonces allá, que recordaban cosas muy distintas. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/levy-en-china-mentiroso-compulsivo/