Estrategias y confusiones

Reconozco el éxito de la 4T en torno al combate a la pobreza. El aumento de los salarios mínimos y las ayudas han contribuido a bajar el número de pobres, de acuerdo a indicadores económicos. Sin embargo; no han logrado los niveles mínimos de bienestar en salud, educación, seguridad, crecimiento económico, empleo, vivienda, infraestructura social, medio ambiente, deuda pública e ingresos, entre otros.

Si bien el gobierno dice que el crecimiento económico no hace feliz al pueblo, es imposible sostener el gasto público sin lograr la inversión privada nacional y extranjera. El problema es la falta de certeza legal de la que ya se quejan americanos, canadienses y mexicanos, al evaluar las primeras actuaciones de la SCJN y del sistema de justicia.

Claudia Sheinbaum, decían las encuestas, era la presidenta más apreciada, popular y amada por los mexicanos. Sin embargo; se han abierto varios frentes. El del movimiento del sombrero con el asesinato de Carlos Manzo, por denunciar al crimen organizado y no contar con la ayuda eficiente de la Federación que tanto demando, y el crimen de Bernardo Bravo, líder citrícola que también confrontó al crimen que los extorsiona; son un ejemplo de que hay un colapso en la seguridad en el país. Los cárteles dominan amplias partes del territorio nacional, lo que es posible por la alianza de gobiernos con criminales.

Otro frente es el de la Generación Z, que fueron reprimidos en su marcha al provocar el bloque negro, de origen morenista, disturbios para mandar el mensaje de que no se respetarán manifestaciones en contra del gobierno, y que pueden parar en la cárcel acusados de delitos graves.

Uno más es el de transportistas, los agricultores y los precios del maíz. Solo alcanzaron mejores ingresos los que son vendedores de Maseca y Minsa, entre otros, y que por gestión gubernamental completaron el subsidio. Los bloqueos en carreteras fueron sorpresivos y con reclamos muy claros: seguridad, que no los maten, los asalten o extorsionen. Y los agricultores los ordenamientos legales en materia de agua y atender los problemas del campo que han mermado su productividad.

Con la CNTE siguen los problemas por la ley del ISSSTE, aunque es una reversa económicamente inviable, buena parte de los manifestantes continuarán las protestas. Vendrán más protestas con la Reforma Electoral, que hoy simula mesas de consulta.

A todo esto el gobierno no da respuestas, no hay diálogo político, y persiste la descalificación: “Hay intereses oscuros tras las protestas, hay infiltración de la derecha, de la marea rosa, de los partidos. Desde luego Calderón es el villano favorito. Ante las críticas de la opinión pública, con la nueva ley de telecomunicaciones se tiene un nuevo control sobre los medios masivos de comunicación. Se quiere expropiar a TV Azteca. Se ha forzado a la mayoría a tener comentaristas favorables a una narrativa perversa. Algunos se defienden, pero todos ceden. Este clima es peligroso pues si no se atienden los problemas reales de la población, habrá más descontento, porque no hay gobernanza, ni gobernabilidad y puede surgir la violencia.

En México ya no existe Estado de Derecho, no hay división de poderes, están por extinguirse todos los órganos autónomos con la Reforma Electoral que retrocede en materia de partidos, financiamiento y elecciones, la 4 T controla a todo el gobierno federal y 24 entidades federativas, 29 congresos locales. Pero quiere el control total.

No tiene aliados en las organizaciones campesinas, entre los productores agrícolas, comuneros o ejidatarios, por tanto, la ley de Aguas es el mecanismo para controlar al campo. Aún con modificaciones, CONAGUA puede actuar para imponer condiciones del uso del agua sin importar modalidades. Habrá más protestas.

Además, pese al protocolo firmado por México para el Mundial de Futbol, Claudia Sheinbaum se resiste, pero finalmente deberá asistir al sorteo, donde se encontrará con Trump, que mantiene sus amenazas, aunque la dama sea de muy buenas intenciones. La idea de regalar su asiento en la inauguración en México, pese a que han colocado boletos entre grupos afines, da la impresión de que teme al rechazo público que seguramente se registrará.

Pero llegó AMLO al rescate, va a iniciar gira nacional para defender a Sheinbaum, y a la 4T. Tras el informe de este 6 de diciembre para hablar de los logros de la 4T, que ya conocemos, y no se mencionarán los problemas, ante un Zócalo repleto seguramente de grupos de Morena y aliados, vamos a vivir un relato construido sobre falsas bases, en la pos verdad, para reforzar el populismo y afianzar el poder de Morena en la opinión pública. Son muchos, sin embargo; los frentes abiertos y tiene razón Cuauhtémoc Cárdenas cuando pide regresar al diálogo político para resolver los conflictos que se agravan cada vez más.

Y la última novedad para vernos la cara de tontos, son las farmacias del bienestar, carritos de supermercado con medicinas, que debe recetar el médico en tu casa, para acabar con el desabasto. De la superbodega pasamos al supermercado. Así va México.