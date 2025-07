¿Cómo pasan 70 millones de litros sin que nadie los vea? ¿Por qué no hay detenidos ni responsables servidores públicos? Mover ese monto de huachicol requiere necesariamente de complicidades ¿Por qué las empresas Lambrucar e Ingemar fueron favorecidas por AMLO? Se autorizaron más de 500 millones de litros para importar diésel y gasolinas por la SENER. Falsificar documentos y declarar aditivos en lugar de gasolina y diesel, no fue captado por la aduana, además hay más descubrimientos. El buque en Altamira con 10 millones de litros contó con la protección del jefe del sistema portuario y el director del puerto de Altamira, obviamente. Aparecieron otros 15 millones de litros de combustible en Saltillo, procedentes del buque encontrado en Tampico, Tamaulipas. La Guardia Nacional tampoco se enteró. El dueño de las gasolineras “Cargo Más”, José Manuel “El Mono” Muñiz culpa a la policía estatal, que en realidad no está a cargo de combatir este delito, y se victimiza, aunque tiene nexos con Los Zetas, y fue testigo protegido en España.

Total, todos involucrados y nadie vio ni supo nada. Tampoco hay noticias del decomiso de 8 millones en Ensenada, BC. En Tabasco el hallazgo de 3 millones de litros en poder de La Barredora, que parece estar protegida por el actual y anterior gobierno, tampoco arroja detenidos o responsables. Lo mismo sucede con los 1.5 millones de litros descubiertos en Comalcalco, Veracruz o en Allende, NL, con 1,2 millones ¿Todos estos millones de pesos a dónde fueron a parar? ¿Cómo se oculta tanto dinero?

Los permisos para Ingemar fueron otorgados por PEMEX, como única importadora de nivel medio. O sea sin competencia. También se otorgaron permisos a la CFE para importar diésel para operar sus plantas, que compraba a bajos precios a los que lo comercializaban la importación; se descargaban en los puertos mexicanos, sin que se detectara que era huachicol. Las complicidades aún no se determinan, AMLO acusó de que el gas natural era muy caro, por complacencia de anteriores gobiernos y se cancelaron compras. El fin de las energías limpias por AMLO se dio tras su discurso de que se “afeaban” los escenarios y que eran una competencia inequitativa frente a las fósiles. ¿Quiénes llenaron sus bolsillos? Por lo pronto el abasto de energía eléctrica en el país está en riesgo. ¿Qué hace el gobierno? Pedir a consumidores que bajen su consumo. Vaya solución. ¿Cómo crecerá la industria y los servicios?

PEMEX ha sido perjudicado por esta competencia desleal del huachicol fiscal desde EEUU. También sufre la ordeña de sus ductos por grupos criminales para vender a transporte de carga y de pasajeros. Incluso se vende a pie de carretera sin que nadie se sorprenda. Es tan grave la situación de quiebra de PEMEX que se plantea una reestructuración y un rescate con recursos públicos, por eso se habla de un nuevo Fobaproa. Aunque la diferencia es que éste permitió salvar al sistema financiero mexicano y a los ahorradores, y el de PEMEX solo cubrirá la ineficiencia de una empresa sin futuro bajo las reglas actuales. Más dinero al hoyo. La información de sus finanzas está reservada, por lo cual no conocemos exactamente a cuánto asciende el problema, pero son billones de pesos lo que reclaman bancos y proveedores.

Aduanas, puertos, trenes, pipas de transporte y una cadena de distribución opera en México bajo un gobierno ineficaz y corrupto. La asociación es evidente. Las ganancias millonarias. Si fueron para financiar campañas, como apunta el caso Carmona en EEUU, o si se utilizó para enriquecer a la oligarquía gobernante que se aferra al poder, será un tema que tarde o temprano conoceremos. Lo cierto es que también participaron personas estadounidenses en esta cadena y seguramente EEUU no tomará a la ligera el asunto, pues puede vincularse a financiar el fentanilo. Su seguridad nacional también está siendo vulnerada.

Este 9 de julio ya no se presentará Ovidio Guzmán ante la Corte en NY, se pospuso la fecha. Pero nuestra Presidente ya se curaba en salud, diciendo que si Ovidio acusaba, EEUU debía probar, lo que es absurdo, y solo busca distraer la opinión pública. Lo más simpático de sus declaraciones fue que si EEUU no negociaba con terroristas, por qué si lo hacía con Ovidio y narcos mexicanos. Cuantas complicidades se ocultan, y se teme se descubran. Por lo pronto Morena, con militantes bien acreditados por las fotografías, en la Ciudad de México con la bandera de la gentrificación, empezó a mover manifestaciones violentas, que la policía no contuvo, bajo el pretexto de no caer en represión.

Este movimiento armado por Morena, busca atacar a los residentes norteamericanos, crear un rechazo ante lo que viene de ataques al país por EEUU y el combate al fentanilo, bajo una burda estrategia. A la vez, se busca el pretexto para aplicar las nuevas normas de interés social de la propiedad sobre la privada, para hacerse de edificios, predios y casas, alegando la defensa de personas afectadas, que ni siquiera fueron habitantes de la zona. El despojo asoma la cabeza, actividad en la cual Morena se ha especializado en la CDMX, bajo diversos tipos de delitos, ante la indefensión de los propietarios. Es otro negocio rentable.

Así pues el gobierno de la 4T va de negocio en negocio, no gobierna, ni le interesa la seguridad, la salud o la educación. Busca adoctrinar para que sus bases puedan salir a defenderlos. Destruye instituciones, acaba con el Poder Judicial. Las declaraciones del nuevo Presidente de la SCJN son de una ignorancia sobre sus funciones, que raya más en la obediencia que ya se apunta hacia el Ejecutivo, que a afirmaciones temerarias e inconsistentes. Nada es casualidad. Todo tiene una causalidad, que oculta su rostro bajo mil máscaras.

La advertencia de EEUU al poner en riesgo al sistema financiero mexicano con la denuncia de tres bancos, que lavan dinero según sus investigaciones, prueba la fragilidad de México frente a la multitud de frentes que se pueden abrir contra el gobierno y su capacidad de gobernabilidad. Edgar Amador, Secretario de Hacienda, ha logrado una prórroga para aclarar las situaciones. Pero quien permanece en silencio es Alfonso Romo de Vector, muy cercano a AMLO en su momento como jefe de oficina y enlace con empresarios. Dicen que quien calla otorga. ¿será el caso?

En medio de todos los escándalos, la Presidente Sheinbaum dice se investigará todo a fondo, que no se protegerá a nadie, y sigue anunciando programas y obras que no arrancan por falta de recursos. La lista es ambiciosa, polos de desarrollo, trenes, infraestructura carretera, y la conclusión de los elefantes blancos de AMLO, inversión privada en proyectos mixtos, y más apoyos sociales. Sin embargo, el crecimiento económico será cero. La inflación se mantiene, la fortaleza del peso es pasajera, no hay inversión extranjera, ni nacional. No hay certeza jurídica y el nearshoring se aleja.

Llegará un momento en que Claudia Sheinbaum deberá decidir si puede mantenerse en el poder protegiendo a Morena, o si tendrá que negociar la entrega de narco políticos y establecer una nueva relación con EEUU. Ambas decisiones tienen para ella altos costos. Pero debería privilegiar el interés nacional sobre las complicidades. ¿Tendrá la fortaleza para lograrlo o dominará su veta ideológica?