La independencia de México hoy es un mito. Estamos sometidos ante la delincuencia. La falta de seguridad es lo que más lesiona a la sociedad, a las mujeres, a las familias, a las empresas, a los transportistas y ahora, hasta los policías. Asesinados el Fiscal Regional de Tierra Caliente, Guerrero y el Delegado de la FGR con diferencia de días. ¿Podrá hacer algo Evelyn Salgado? La impunidad es el manto que cobija a la delincuencia. AMLO no habla del tema. La expresión de su cara, en Colombia, cuando el presidente Petro habló de los vínculos entre el narcotráfico y los políticos, tema delicado que se pudo erradicar, fue de gran incomodidad, así traerá su conciencia. Nada de abrazos o consideraciones, aseguró Petro, sino la acción del Estado. No se pierdan el video en redes.

Ahora se tienen noticias de que se ha invitado a miembros de inteligencia de Cuba, pero la duda es si se usará su experiencia para combatir el narcotráfico o para el proceso electoral de 2024. De 7 a 10 mujeres asesinadas por día. Policías 1.2 diarios. Políticos en este año, 293, incluidos colaboradores de Ebrard y de Adán Augusto. Desaparecidos, 1,329 hombres y 766 mujeres. Homicidios, 2,462. Miembros del Ejército y Fuerzas Armadas, 41 elementos hasta mayo. No tengo cifras de narcotraficantes caídos o arrestados. Pero la estela de muertos deja tras de sí huérfanos, madres buscadoras, defensores de derechos humanos, una estela de dolor que a AMLO no le interesa y no recibe a grupos que le reclaman tomar acción para paliar el sufrimiento. Y aún no termina 2023.

Más de 20 estados están en manos de la delincuencia. Turismo, comercio y empresas en peligro. Derecho de piso para todos. Asesinados dos limoneros, los aguacateros también sufren y el país sigue perdiendo competitividad por los impuestos del crimen organizado. Nada de excusas, o pagas o mueres, o cierras. Lo único organizado en el país es el crimen. Han ampliado sus negocios, trata de personas, bares, hoteles, restaurantes, tráfico de menores, y han empoderado a las bandas de barrio.

Estas asaltan a transeúntes, transporte público, taxistas, restaurantes, tienditas, roban automovilistas en zonas de tráfico, son narcomenudistas, atemorizan barrios y colonias, violan mujeres, en fin no puede nadie andar sin cuidarse en las diversas zonas de la ciudad, unas más peligrosas que otras, pero todas invadidas. Cancún y Playa del Carmen, plazas turísticas de prestigio internacional, invadidas por cárteles que pelean por mercado. Acapulco o Puerto Vallarta, zonas de descanso de capitalinos y jaliscienses, ya son peligrosas.

El panorama es de horror y la estrategia de abrazos, una burla. Mucho se comenta en oficinas, colonias, calles, sobre la posible complicidad entre Palacio y la delincuencia. Gobernar tiene como primera obligación garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Las ayudas sociales han permitido mitigar la pobreza extrema, pero ahora deben comprarse los medicamentos y pagar la atención médica. En casos de enfermedades catastróficas la ruina es segura.

La economía ha vuelto a crecer, pero aún no nos recuperamos de la caída del 8.5 del PIB en la pandemia. Hay más empleos ahora que se pueden transitar libremente y los comercios empiezan a trabajar de nuevo, pero la economía informal sigue predominando en amplios sectores de la población. Unas por otras. El tipo de cambio se ha apreciado por la caída del dólar, por las remesas y por las exportaciones, que pese a derecho de piso, se mantienen.

Este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación registrará un alto déficit que pone en peligro las finanzas públicas, el pago de la deuda vuelve a ser una traba para el gasto. Pero dinero hay para las mega obras inútiles. Dos Bocas quizá se termine en 2025 a un triple sobreprecio y con una baja producción. El AIFA, pese a presiones a aerolíneas y pasajeros, sigue siendo subsidiado. Y tras los sucesos en AICM quizá viajemos menos. Pensar en ir al AIFA toma tiempo y cuesta caro. No hay ahorro de ningún tipo pese a bajas tarifas. El Tren Maya, como todo tren de pasajeros y carga, será subsidiado y será peligroso porque la tierra en la península es frágil y no aguanta peso. ¿Cuántos turistas que vienen por una semana de sol y playa se aventurarán a usar el tren? Es más rápido y seguro el transporte terrestre.

Siempre pienso que AMLO ya no puede dañar más al país y sus instituciones, pero siempre me decepciona. No sabe gobernar y ahora su atención está en ganar la elección de 2024, para mantener un movimiento que ningún beneficio ha traído a la nación. Él es popular, pero no estará en la boleta. Sheinbaum es pésima candidata, ya la vimos en acción. Por tanto, AMLO procurará reemplazarla para enfrentar a Xóchitl, pero no debemos caer en la trampa. Ya prepara ataques y descalificaciones contra la ingeniera. No acepta historias de éxito que pueden colapsar su mito de que ser pobre es una bendición, dos pares de zapatos y 200 pesos todo lo solucionan.

En educación, lo más chistoso fue el baile de la maestra que defendió a quienes reprueban frente a los que estudian. El mensaje, además de chusco, es antivalores. ¿Para qué estudiar? No ayuda ser individualista y creerse mejor por realizar un esfuerzo. Eso no es un éxito. Entonces ser ignorante sí lo es. El mundo al revés. Los libros de texto cuestionados, ya el INAI ordenó se publique las consultas, que seguramente son una farsa. Despojarlos de contenidos científicos y dotarlos de ideología van a acentuar la división social, impedir talento, y abrir brechas entre quienes pueden pagar una educación privada y quienes solo pueden acceder a la pública. Afortunadamente aún hay resistencias al dogmatismo.

Viene la sucesión del Rector de la UNAM, y la candidata de Morena tiene puesto el ojo en tomar el control de la Universidad. No podemos permitirlo. Abolir la libertad de pensamiento, de cátedra, la práctica de la crítica y la formación de profesionistas a la altura de la competencia mundial sería retroceder enormemente. Sería cancelar el futuro de las generaciones que ya padecen carencias que se acentuarán por la falta de conocimientos científicos. Xóchitl fue alumna destacada. Claudia fue una activista. Desde luego no son lo mismo.