Sin oportunidades y parió la puerca

Para operar el tren transístmico, se requería vías de Ferrosur, pero esta concesión operaba varios negocios y para dar las vías a la empresa pública FIT, y tomar el control, necesitaba pagar por los prejuicios que esto ocasionaba. Pero le pareció que 9.5 mil millones era una exageración, y unilateralmente, decidió instrumentar una “ocupación temporal” de las vías. O sea, no pagar y tomar mediante las fuerzas armadas las vías y sus instalaciones. Esta medida generó alarmas en el mundo empresarial. Las empresas globales en México se pronunciaron para pedir certeza jurídica a fin de garantizar inversiones en el país. Con esta medida se cierran oportunidades a nuestro país en un mundo globalizado.

Se dice que Germán Larrea, quien dirige Grupo México, apuntó en redes que se desistía de la compra de Citibanamex por los riesgos que existen de que este gobierno siga expropiando negocios. Lo cierto es que Citibank en Nueva York decidió no vender el banco por el momento; va a recurrir a la venta de acciones en Bolsa, para lo cual preparará en 2025 un paquete. AMLO dice que con nuestros impuestos quiere comprar el banco, lo cual es un absurdo. Ni lo necesitamos, ni lo podemos pagar. La decisión de Citi es adecuada. Pasará 2024, se verá qué deciden los mexicanos y la nueva Presidencia. Queda claro que México se aleja de los centros financieros y bancarios y nos quedamos sin oportunidades.

El dinero se gasta irracionalmente. En un Tren Maya que destruye la selva, los acuíferos, y no tendrá utilidad, habrá de ser subsidiado. Una refinería que se inunda. Refinería que se incendia en Minatitlán, por mala administración. Un tren transístmico que tendrá beneficios, pero por lo pronto nos pegó a nivel internacional. Un aeropuerto de capricho, sin conexión, por lo cual se expropiarán 2 mil hectáreas, para construir el tren que en forma virtual presumió AMLO cuando anunció el AIFA. Éste sin vuelos, pese a los esfuerzos presidenciales. Seguimos pagando por el aeropuerto de Texcoco que no se construyó con el TUA y el AICM se cae a pedazos. Ya acabó con todos los ahorros y los fideicomisos públicos. Y no se reconoce el error, ahora se anuncia una aerolínea comercial del ejército, lo cual no se acepta por los estándares internacionales. De que AMLO pasará a la historia, no hay duda. La destrucción de oportunidades para sacar adelante al país él las propició, con su polarización y su ignorancia.

Se quema el dinero en PEMEX y se compran plantas eléctricas de Iberdrola para fortalecer el control de CFE, pero no para producir energía. Se ponen trabas a la inversión en minería, en negocios de todo tipo, última batalla la de Tesla, donde el presidente quiere tomar decisiones que no le competen, como la instalación de su planta en el sur y no en Nuevo León. Se dice que hay un Presidente para el norte, y otro para el sur. Un presidente que engaña a los chairos, y que insulta a los fifís. En realidad no tenemos Presidente. No representa a la Nación. No sabe de unidad o proyecto nacional. Por eso cierra oportunidades a todos los mexicanos.

La fortaleza del peso se apoya en las remesas, que tanto criticó y que hoy presume. Los altos intereses para evitar salida de capitales y la llegada de mucha inversión de corto plazo por las altas tasas. Es un gobernante que utiliza la post verdad para crear otras “verdades” que carecen de apoyo científico o hechos comprobables. Que los políticos mienten, no es novedad. Que lo hagan para engañar deliberadamente y generar una opinión pública a favor de una corriente ideológica y dividir al país es otro nivel.

Y parece que la oposición va a ganar Estado de México y Toluca. Como Movimiento Ciudadano no pudo ni registrar candidato ahora lanza, a días de la elección, ataques contra el PRI. Fuera máscaras, Movimiento Ciudadana es comparsa de Morena. Parece oposición porque vota en contra, porque sus votos no impactan en el Congreso, pero actúa para dividir votos de la Alianza va por México. Así que sigue buscando candidato Presidencial. No le interesa una alianza. Va a traicionar también a los ciudadanos.

Y con eso de que el PAN va a conducir y siglar el proceso de elección Presidencial y de la CDMX; Marko Cortés dio a conocer su muy personal posición, que desdeña a la sociedad civil, a la marea rosa, y a los candidatos. Pide que junten 1 millón de firmas, tengan aceptación en las encuestas y sean reconocidos por la sociedad. El PAN tiene poco más de 300 mil afiliados. Por eso Alito le recordó que él fue electo con 2 millones de votos en el PRI, pero piensa que la sociedad civil debe participar con los partidos en la elección de la candidatura. Al PRI le alcanza para 2 candidatos, al PAN quizá 1, bromean en los partidos.

Por lo pronto, ante la falta de acuerdos entre partidos y sociedad, con condiciones excluyentes y autoritarias, el FCN ya anunció que convocará a candidatos y sociedad civil a realizar una elección primaria para seleccionar una candidatura que se apunte en el proceso que los partidos decidan, para legitimar la elección presidencial. La cerrazón del PAN es impactante porque parece que no escucha ni ve a una sociedad movilizada. Pensará que no importa cuál sea el candidato que los partidos, a nivel cúpulas acuerden, la sociedad igual votará por la opción contraria a Morena.

Es una posición ingenua. La sociedad organizada quiere en efecto derrotar a Morena, pero no con cualquier propuesta, y ha alzado la voz en marchas y mítines, demandando participar en la toma de decisiones. Quiere un programa de Gobierno que enarbole sus causas, que nos devuelva las oportunidades de crecer, progresar, crear empleos, bienestar, inversión. Queremos un gobierno que aproveche el “nearshoring” y las oportunidades que ofrece ante la disputa China-EEUU. No volveremos a tener este momento. Es nuestra oportunidad.

Lejos de recular, AMLO dice que se ataca a su gobierno por las próximas elecciones. De nuevo la post verdad, una verdad alterna, para explicar sus fracasos a sus seguidores. No puede con el gobierno. Pero no lo aceptará. Insiste en terminar lo que considera su herencia: obras que serán elefantes blancos. Así se fueron muchas oportunidades.