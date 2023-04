Este 17 y 18 de abril el Frente Cívico Nacional y UNID@S convocaron a los aspirantes presidenciales de las diversas corrientes, a dar su opinión sobre la propuesta de hacer gobierno de coalición en México. Se distinguió que una alianza electoral no es lo mismo que un gobierno de coalición; se abrieron cinco mesas que analizaron la propuesta desde distintos ángulos, social, legal, constitucional, económico, de seguridad pública, de participación ciudadana.

Hubo consenso en que un gobierno de coalición es un cambio real de la gobernanza. Implica pluralidad, más eficacia, un convenio y un programa, cambios legales, una toma de decisiones colegiadas, un programa sólido de la alianza, un freno al presidencialismo. Requiere de mayorías en el Congreso, participación ciudadana y corre menores riesgos de tomar decisiones equivocadas, es más estable, más representativo y con pocos márgenes de corrupción. Hoy muchos países en el mundo ya han tenido gobiernos de coalición que han resultado ser más responsables, equilibrados y con una mejor administración, con pluralidad y sociedad activas en un proceso de retroalimentación constante.

También las voces se unieron al pedir a los partidos políticos apertura para que sea la sociedad quien decida la candidatura presidencial y otras candidaturas en el 2024, para realmente hacer un frente amplio y activo, que retome el entusiasmo de que si se puede recuperar a México ahondando en la democracia y alejando el autoritarismo.

Otro dato es que la mayoría de los participantes ofrecieron que de no ser ellos los electos, igual sumarían su trabajo a una campaña exitosa. Así que tendremos un “dream team” en campaña en todo el país, recuperando tiempo ante el adelanto de las corcholatas. Con personajes ligados al compromiso por México. Gran generosidad ante el 2024.

Todos aportaron algo. Diego Valadés dijo que el gobierno de coalición da por terminada la patrimonalización del poder público. Se debe fortalecer el sistema de justicia con una Secretaría de Justicia, y acordar programa y convenio. Claudia Ruiz dijo que el gobierno de coalición permite organizar a la pluralidad y a la sociedad. Juan Carlos Romero Hicks dijo que el actor de la democracia es la ciudadanía y la coalición pone fin al presidencialismo. No es un reparto de cuotas entre cuates. Es un gobierno incluyente, profesional y plural, y señaló que los partidos deben abrirse para reencontrar a la ciudadanía. Lily Téllez señaló que las amenazas a las libertades, la asfixia presupuestal a órganos electorales, los beneficios a la élite militar y la alianza con el narcotráfico deben enfrentarse con la coalición. Propuso seguridad, economía sustentable e innovadora, y libertad individual.

José Ramón Cosío dijo no es lo mismo coalición electoral que gubernamental. Habló de las reglas para conformar un gabinete y acordar un programa. El convenio y el programa son la base de la coalición. El Congreso legisla y la SCJN controla la constitucionalidad. El gobierno de coalición es una oportunidad extraordinaria. Enrique de la Madrid aseguró es posible un México mejor, fortalecer las clases medias, para abatir pobreza y hambre. El desarrollo requiere de libertades, lograr la igualdad de oportunidades. Protestó por la desaparición de Financiera Rural, y señaló que más que un caudillo se requiere sumar liderazgos, partidos y sociedad. La inteligencia colectiva permite enfrentar los retos. Será el mejor gobierno del país, con libertades y contrapesos, y se derrotará al autoritarismo. El precandidato de Claudio X González, Gustavo de Hoyos, dijo que con el gobierno de coalición, nadie quedará atrás. Santiago Creel aseguró sí hay oposición, y en 2021 tuvo más votos. Aseguró se ganará en 2024.

México ya ha avanzado con coaliciones que han conformado nuevas instituciones en el país, como las autónomas. La nueva coalición ejecutará un programa escuchando, un ejercicio político de partidos y sociedad. Silvano Aureoles dijo creer en las mujeres que habrán de decidir resultado de 2024. Habló de su programa de igualdad sustantiva y que en la oposición están los mejores perfiles. Definir el método para elegir candidatura presidencial debe ser abierta a la sociedad civil.

En el segundo día de actividades abrió Michelle Bachellete y dijo que un gobierno de coalición requiere de mayoría en Congreso y un programa de gobierno sólido. La pluralidad puede gobernar con acuerdos. Después Guillermo Valdés abrió el foro sobre seguridad. Señaló el brutal retroceso en seguridad pública. Se militarizó la seguridad sin resultados, atentando contra la democracia. No se apoyó a policías, ni procuradurías. El crimen organizado se involucró en elecciones y se adueñó del territorio. Propuso convertir a la Guardia Nacional en policía, crear un sistema de carrera, reformar ministerio público y cárceles, combatir la impunidad. Reducir la violencia de género, abatir la extorsión contra el patrimonio de personas y empresas. Pidió una cruzada nacional contra el crimen organizado en las elecciones. Francisco Cabeza de Vaca compartió su experiencia para combatir la inseguridad en Tamaulipas. Profesionalizó a la policía, creó la Universidad de Seguridad Pública, se abrió la participación ciudadana para mapear delincuencia. Fortaleció la Fiscalía y creó policía de proximidad, estatal, de auxilio carretero, policía de reacción y grupo especializado para combatir crimen organizado. Crear confianza para denunciar, coordinarse con EEUU y Canadá en la frontera, y obtener órdenes de aprehensión. Si se puede lograr seguridad, hay capacidad del Estado, con voluntad y compromiso se logra. Miguel Ángel Mancera planteó fortalecer fiscalías autónomas, acotar el presidencialismo y fortalecer la participación ciudadana. Comunicar que no es una alianza electoral sino un gobierno de coalición, para convencer a la población.

En la mesa de economía Macario Schettino abrió diciendo que México, por décadas creció al 2.5%, pero hoy tras la caída del PIB, no crecemos y solo logramos un 1.5. Señaló es necesaria una reforma fiscal. La competencia genera productividad, hay que partir de una visión de futuro para tomar decisiones. José Ángel Gurría dijo que aspira a ser Presidente de la República de un gobierno de coalición atractivo, donde la sociedad decida. Ganar 2024. Señaló que trabajó con muchos gobiernos de coalición. Dijo que quiere aportar soluciones. Un régimen de coalición es más democrático, más estable, racional y de debate. Hay que solucionar los déficits en todas las áreas. Dijo que la calificación crediticia del país está en riesgo. Hay que aumentar el nivel de vida, con clases medias que mueven a las sociedades. El próximo gobierno debe reconstruir economía, medio ambiente, ofrecer a jóvenes y mujeres esperanza. La coalición no derrochará recursos, no habrá caprichos ni ocurrencias, se recordará al líder lo que se acordó. El fin de la política económica es el bienestar de la población. Idelfonso Guajardo señaló que toda la política es local y el voto tiene que ver con el nivel de vida. México ha tenido alternancia, pero no transición. La esperanza para las nuevas generaciones es reto, debe desaparecer la economía de cuates, realizar una reforma fiscal que incentive la productividad, y agregó que las transferencias monetarias del gobierno son neoliberales. Por último, Macario Schettino dijo que cuando un solo hombre decide, generalmente lo hace mal, no importa qué. El gobierno de coalición será de constante negociación. También se abordó la política exterior en un mundo que cambió y el gobierno no lo entiende. Agregaron que la destrucción de instituciones pasó por la destrucción del capital humano.

Reflexiones, muchas, tras elecciones estatales seguramente se abordará el método de selección de la candidatura presidencial.