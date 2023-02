AMLO quiere destruir democracia, libertades y elecciones transparentes. Para muestra el último botón. Benelly Hernández, diputada por Zacatecas, ha propuesto reformas a la Ley de Imprenta, que ya fue aprobada en la Comisión de Gobernación, para elevar los castigos por “injurias” al mandatario federal, los secretarios del gabinete, ministros, legisladores, gobernadores y Fiscal General de la República. La propuesta la aprobaron Morena, PT, PVEM y además MC. Las penas son multas mayores, actualizadas en UMAS. La diputada fue clara, busca ejercer coerción para aplicar sanciones. Quedan en ley las disposiciones de tres meses a dos años de prisión. Es la misma diputada detenida en Tapachula con un millón de pesos en efectivo.

AMLO en la mañanera dijo desconocer esta propuesta, cuando ha dicho que él tiene toda la información de lo que acontece en el país y en el Congreso, y señaló que de aprobarse, él la vetará, que está por la libertad de expresión. Y surge la duda, por qué esperar a que se apruebe en ambas cámaras, si él tiene el liderazgo en su partido y puede parar esta legislación. Se congela o se vota en contra y listo.

Otra novedad, la elección de consejeros del INE implica todo un proceso de selección que debe hacer un comité técnico, conformado por dos propuestas del INAI, dos de la CNDH, y tres de la JUCOPO, que verifica que los aspirantes cumplan requisitos, establecerá reglas de idoneidad como exámenes de conocimiento, entrevistas, y seleccionará a los candidatos que presentará a la Cámara de Diputados, en planillas, para ser votados por dos terceras partes del pleno. De no lograrse acuerdo, deberán insacularse.

Acaba de ser publicada la convocatoria, con correcciones para dejar a los mismos del género, que actualmente está vigente, pero que no logran la paridad. Además para lograr las dos terceras partes, se requiere una negociación. El 26 de marzo, el comité técnico enviará a la JUCOPO a 20 candidatos en listas de cinco para ser votados por el pleno con acuerdo del bloque morenista y al menos uno o dos partidos políticos para alcanzar los votos. Sin embrago, la convocatoria no da plazos para lograr acuerdos. Si para el 30 de marzo no se logran, la convocatoria establece que se proceda a la insaculación de los consejeros el día 31. En este proceso, en virtud de que Morena tendrá más candidatos por la conformación del comité técnico, no se siente obligado a que el árbitro de la contienda cuente con la aprobación de los partidos que contenderán en 2024. Este es otro botón de muestra.

Para más muestras, Ciro Murayama nos explica en video, cómo se expide una credencial por el INE en el país. Las medidas de registro, la base de datos, la firma para tener una credencial segura, confiable e infalsificable, equipos que se financian con un fideicomiso que recibe recursos privados de la banca por la autentificación de esta credencial. Esto implica que será el gobierno quien deberá asumir estas funciones, pues el INE no podrá efectuarlo. Y desde luego, no sabemos cómo lo hará, quien lo hará, y si se mantendrán las medidas de seguridad. No hay ahorros como dice AMLO. La operación electoral será más cara. Este es otro botón de muestra.

Otra realidad. Se dice el INE es muy caro. Pero más caro es no tener elecciones libres y confiables. La crispación que AMLO ha generado para dividir a la sociedad puede traducirse en violencia ante un posible fraude electoral. Él tiene un alto grado de aceptación, según las encuestas, por lo cual no debería temer a resultados contrarios en 2024. Pero no es así, prefiere tomar el proceso electoral en su control, no dejar el poder, pues correría muchos riesgos. Un ejemplo de los costos, además del relativo a la credencial electoral, es el servicio profesional de carrera. Se dice que achicar las direcciones del INE va a bajar costos, pero en realidad va a impedir cumplir funciones. Al disminuir el personal del INE, capacitado y evaluado, imparcial, lo va a sustituir con personal por honorarios para que asistan a realizar las funciones de elegir a los funcionarios de casillas, su ubicación, la capacitación de los funcionarios y a auxiliar en el cómputo de votos. Obviamente como no viven en la región, tendrán gastos para hospedaje, alimentación y transporte. Saldrá más caro. La duda, ¿quién los elegirá y cómo se les capacitará para cumplir éstas funciones? ¿Qué costo tendrá? ¿Serán menos o más de los de carrera?, estos últimos se ubican en todo el país, en los OPLES. Se manipulará el proceso electoral. Otro botón de muestra.

Por eso, este 26 de febrero vamos a continuar con la defensa de la democracia. Asistiremos al Zócalo para defender al INE, sin éste no hay democracia, y sin democracia no hay libertad. Si las elecciones se convierten de nuevo en conflictos post electorales, como sucedía en el pasado, no vamos a contar con una instancia para dar salida con una solución. El INE, con sus funciones acotadas, ya no podría ayudar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también se ve afectado. Se le quita su capacidad de jurisprudencia, y por tanto, no contará con elementos para juzgar mediante interpretación de la ley.

Lograr que se reconocieran los derechos humanos llevó tiempo, y aceptar el derecho a ser diferentes y pensar distinto, tomó más tiempo para mujeres, indígenas, comunidad LGBTT+, discapacitados, y minorías que hoy de nuevo son violentados en sus derechos. Las mujeres ya no lograrán la paridad, pues se introducen mecanismos para minar su participación. El resto de los grupos solo tendrán 25 candidaturas en cualquier parte del país. El pluralismo se fue aceptando poco a poco como diversidad de puntos de vista que se aceptan con igualdad, fortaleciendo la democracia. Hoy el retroceso es mayúsculo.

Hoy ya no se toman decisiones por consenso, el gobierno no dialoga, ni toma en cuenta puntos de vista distintos, los rechaza, y esa es la diferencia. En democracia todos participan en igualdad. En autoritarismo solo hay una sola verdad, una sola opinión, que se impone verticalmente. México no puede estar de rodillas. La concentración por la defensa de la democracia no sólo se hará en el Zócalo de la CDMX, será nacional, en cerca de 60 ciudades en 28 entidades de la república, y en varias ciudades en el exterior. Ahí nos vemos. Frente al atropello, la respuesta de la sociedad.