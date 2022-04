AMLO no volvió a mencionar su “triunfo” en el ejercicio revocatorio, ¿para qué? Ya habían muchas denuncias contra sus colaboradores por violar veda y solo conseguir 15 millones de votos. Calentar más el tema es demostrar que en efecto las irregularidades fueron excesivas. Además tenía el reto de conseguir 57 votos para su Reforma Eléctrica y debía lidear con el Ministro Arturo Zaldívar para que no se modificara el acta de la sesión de la SCJN, aun cuando se contaron mal los votos contra la LIE.

AMLO entendió no lograría la mayoría calificada. Trató de maniobrar, cambió la sesión para buscar opciones. Fuera del Dip. Ayza cuyo padre traicionó a Alejandro Moreno por una Embajada, como es la moda, más bien tuvo dos pérdidas de diputados del PVEM. La expulsión de Alexis Gamiño la honra. Andrés Pintos prefirió cambiar al MC.

La pregunta es ¿por qué si sabía perdería la votación, AMLO se empeño en el debate en doble vuelta? Me parece que el tema es de propaganda política. Convertir su derrota en una defensa de la soberanía nacional le permite lavar cara. Ser derrotado en el Congreso le permite sostener sus argumentos contra la presión de los EEUU y Canadá. Que fuera la oposición quien evitara las denuncias, juicios y costos de la Reforma Energética, fue un alivio. Por eso aprovechará el asunto para seguir polarizando como estrategia electoral hacia el 2024.

No creo los diputados de Morena no pudiesen entender que aprobar la Reforma Eléctrica violaba el T MEC y los tratados internacionales. Cada país es soberano y desde luego puede cambiar sus leyes y su Constitución en cualquier momento, pero debe honrar los compromisos contraídos anteriormente y no puede ser retroactiva o aplicarse en perjucio de los inversionistas con nuevas reglas, como lo pretendían con el monopolio de la CFE. Era obvio que la energía eléctrica se encarecería, porque las energías limpias son más baratas, lo que AMLO calificó como comptencia desleal, y no reconoció como un avance.

Lo del litio es una vacilada. La Constitución establece claramente que todos los minerales del subsuelo son propiedad de la nación. Luego entonces, ¿cómo vas a nacionalizar lo que ya es tuyo? Se trata de nuevo de lavar cara, haciendo del litio bandera nacional. El único cambio es que creará una estructura burocrática que no podrá explotarlo. No hay dinero, ni tecnologías, y sin duda serán de nuevo las concesiones las que operarán. Para ello era innecesario cambiar la ley minera.

Hoy AMLO puede subir tarifas eléctricas de la CFE y culpar a la oposición. El calificativo más utilizado en el debate fue el de traidores, dicho por morenistas de diversos orígenes partidistas, seguramente fue terapéutico. Pero AMLO utilizará su derrota. Ya sabe que la oposición si logró unirse. Ya sabe que su trabajo es deshacer esa unión.

Faltan pues varias embestidas. La primera es la electoral. Sin duda mandará una Reforma Constitucional inadmisible para los opositores, sus aliados incluídos, para desaparecer plurinominales, partidos y adueñarse del INE y del TRIFE. Como la constitucional no pasará, después mandará reformas a las leyes electorales para socavar pluralidad y mermar instituciones democráticas. Todo en espera del 2023, donde hay dos eventos de suma importancia hacia la sucesión presidencial. La elección del Estado de México y la sustitución de cuatro Consejeros del INE, que debe nombrar por mayoría calificada la Cámara de Diputados.

El INE y el TRIFE tienen que resolver violaciones de servidores públicos a la veda electoral. Hagan lo que decidan, igual serán criticados. Pero este fallo es muy importante hacia las elecciones de este año, y las próximas. La impunidad de violar leyes electorales no puede permitirse. Los castigos que establece la ley a estos delitos electorales incluyen cárcel. Muchos de los infractores tienen fuero, y mayoría en la Cámara. Así las cosas, ¿qué posición tomará el INE? ¿Qué hara el TRIFE para juzgar a los que no tienen fuero?

Como se observa el victimario se presenta como víctima, en cualquier escenario. Polariza y se queja de no avanzar por opositores, conspiradores, ecologistas, artistas, empresarios, en fin todo el que no esté de acuerdo con él. Así lava cara. Ejemplo claro es su protesta por el freno legal a su Tren Maya, elefante blanco, que además no cuenta con proyecto, con estudios de impacto ambiental, es riesgoso construir sobre cavernas, destruye la selva, pero dice ser víctima de ecologistas y artistas poco informados.

El pueblo de México, como muchos, es dado a inclinarse por el abusado, por el débil, por eso la polarización funciona. AMLO es la víctima y con eso lava cara. La SCJN tomó su decisión sobre la LIE y por eso apoya al pueblo. Se dice Arturo Zaldívar será premiado como Fiscal porque finalmente Gertz debe dejar el cargo. El daño hecho a las instituciones por ambos personajes es de vergüenza, pero esa solo la tienen los honbres honestos.

La Alianza opositora debe permanecer y fortalecerse. Las cúpulas sin embargo; están lejos de los electores y de las causas de la sociedad. Hoy vimos que si hay oposición. Sin duda el PRI fue el más exitoso en su presentación y en su actuación, tras indefiniciones. Fue el que más ganó. Pero MC también sumó adeptos con su participación en el bloque. No es disminuir al PAN o al PRD, pero ellos ya tenían cantada su posición.

Del lado de la oposición vienen temas difíciles. ¿Quién será el candidato de una alianza opositora en el EDOMEX? ¿Se mantendrá la Alianza? ¿Se ganará el estado con el mayor padrón electoral y múltiples problemas? Ahì debe tener cabida la sociedad civil. Convocar a su participación, en las definiciones, es seguir un nuevo camino que fortalezca a los partidos políticos y afiance una posible victoria en 2024. Partidos en Alianza con sociedad civil son invencibles. Pero si esta dinámica se rompe, será AMLO con sus estrategias quien pueda continuar en el gobierno. Y como ya lo dice, el próximo gobierno podrá sacar la Reforma Eléctrica.