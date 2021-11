Segundo Round

Plantear ante el Consejo de Seguridad temas de desarrollo y combate a la pobreza, está fuera de lugar le dijeron a AMLO, China y Rusia. Hay distintas instancias en la ONU, pero a AMLO no le interesa, pensó que presidir le daría nota internacional, no fue así, al menos no en el mundo desarrollado. El financiamiento que planteó le recordó a Guterres, Secretario General de la ONU, lo que ya había platicado con AMLO, la riqueza no es contagiosa. Decir que la ONU nada ha hecho por los pobres es una mentira. Mucho ha hecho FAO (alimentación), UNESCO (niñez), ONUMUJERES (Mujeres y niñas), ACNUR(refugiados), FMMD (migración), ONU-Habitat (vivienda), Agenda Asamblea ONU (visión largo plazo y nuevos programas).

El desconocimiento es mucho, y la falta de asesoramiento deficiente. Al igual que hizo Echeverría, puede llevar su propuesta a la Asamblea General, incluso puede ser votada a favor de los beneficiarios, países de escasos recursos (mayoría), que solo aportarán a los pobres. México como miembro del G-20, ¿estará dispuesto a aportar de su PIB, en franca picada en 2020 y sin recuperación en 2021? Porque puede, eso sí, aportar casi 3 millones de nuevos pobres en el país. ¿por qué no inicia un programa piloto en México antes de ser candil de la calle?

En tanto, en la Cámara de Diputados se discute el proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022. Ni un recorte a las obras prioritarias de AMLO, que no serán útiles al país, ni a las regiones. Dejan al INE “en calzones” para que no pueda funcionar, pese a la brillante defensa de su Presidente Lorenzo Córdova que más que preguntas, recibió insultos en su comparecencia en la Cámara de Diputados, el revanchismo en acción, aunque ¿será acaso que Morena no logrará juntar las firmas para la revocación del mandato? y desde ahora quitan esos recursos al INE. Si se aprueba la revocación, que los morenistas llaman “refrendo”, al gobierno de AMLO, ¿qué hará el INE para cumplir sin instrumentos? Parte de otro round.

Por lo pronto, la alianza opositora presentó un PEF alternativo que recorta el gasto en obras que aducen suntuarias, las que AMLO dice prioritarias, para atender carencias en medicinas, alimentos, cadenas de producción, apoyo a PYMES y a empleo, sin tocar el gasto corriente ni ayudas sociales, mismo que rechaza la mayoría de Morena con sus aliados. El PRI dice que si se cierran a negociar, no pidan apoyo para posteriores reformas constitucionales, pues no contarán con votos, Y la discusión se extenderá por horas y horas, aunque al final los arrollen.

Por lo pronto, en el segundo round todos fueron autogoles. Claudia Sheinbaum inicia precampaña violando leyes electorales. Su Secretaria de Turismo, en plena fecha de F1, el evento turístico más importante de la CDMX, se va a una boda, en el avión de Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de uno de los medios más vituperados por AMLO, aparecen 35 mil dólares ensobretados, que ahora dice Ealy, los llevaba para tratamiento médico en Los Ángeles. ¿seguro no tendrá cuenta en dólares en EEUU?

Como el foro en la ONU estaba por iniciar, y AMLO abordaría el tema de la corrupción, decidió aceptar la renuncia de Santiago Nieto y suplirlo por un polemista como Pablo Gómez, que también guarda rencores en su pecho. Como dicen memes en redes, salimos de Guatemala para ir a Guatepeor. Y para rematar el segundo round, el Embajador de EE UU, Ken Salazar, salió, en conferencia de prensa, a ratificar que su país, sus empresarios y gobierno no están de acuerdo con el proyecto de Reforma Eléctrica.

Los defensores de la Reforma dicen que la distribución del mercado eléctrico será 54/46 (a favor de CFE), lo cual es un atentado a la libre competencia, como la SCJN ya lo ha señalado en casos similares. ¿Por qué mantener un monopolio ineficiente y costoso para los consumidores y restringir nuestro bienestar? Acabar o limitar energías limpias va contra lo que firmamos en la COP-26.

Y para rematar, el proyecto de Reforma no tenía los votos necesarios en comisiones de la Cámara de Diputados, lo cual le daría cristiana sepultura. Por eso en decisión unilateral de Morena se pospuso su discusión hasta marzo. La oposición no está de acuerdo y pide que sea tras elecciones de junio. Morena anuncia que va a utilizar músculo, es decir, movilizaciones a favor del proyecto para presionar a los legisladores, que correrán peligro hasta en su integridad física frente a masas que pueden tornarse violentas.

La misma estrategia puede seguirse en la UNAM para doblegar al Rector, acelerar su salida e intentar tomar por asalto la Junta de Gobierno y nombrar un Rector afín a la 4T. Los universitarios no están dispuestos a perder autonomía, libertad de cátedra y librepensamiento, por una educación facciosa y de bajo nivel académico. Este round apenas inicia. Pero AMLO sabe, a través de Sheinbaum, como mover las olas en la UNAM.

Así pues, en el segundo round tenemos autogoles, nuevos frentes abiertos, contra una línea de defensa cerrada y fortalecida por organizaciones de la sociedad civil y ahora de universitarios e investigadores. La prensa dividida. El país polarizado por el canto del sireno. Las tragedias a la vuelta de la esquina. Por lo pronto, para la revocación no firmes, no apoyes, no votes, dejemos solo al rey en su Palacio, que la austeridad no le sienta bien, tampoco a sus hijos y parientes. Solo aplica para bodas y otros sucesos, no en la recolección de fondos para él y su partido, como ya lo hemos apreciado. No son delitos, aunque violen la ley, son aportaciones.

Por lo pronto, los alcaldes de CDMX peleando presupuesto 2022 para sus demarcaciones, buscan se active el Fondo Metropolitano. La Jefa de Gobierno dice que no necesita más recursos para la ciudad, y los citadinos pagaremos los costos. Total la popularidad del PEJE, y los recursos que maneja, todo lo pueden, hasta convertirla en candidata presidencial, aun cuando no podrá ni siquiera ganar la CDMX. Ahora el tema se traslada a los estados. Ya la alianza partidista de Morena se pactó, éxito en este round. Falta ver qué sucede con la Alianza, a ver si se recupera.