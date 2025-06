Poder y no poder

El extraño y desmesurado festejo de la presidenta Claudia Sheinbaum por haber satisfecho con la elección judicial una convicción –con visos de ambición– del movimiento que la impulsa y la frena, entraña una paradoja: Morena tiene más poder, no ella.

Lo ocurrido el domingo no necesariamente reconcentró y acrecentó el poder presidencial. Por el contrario, lo dispersó entre liderazgos, grupos e intereses que cohabitan en Morena –por eso el desconcierto de acordeones y acordeonistas–, dejando la responsabilidad de cuanto suceda más adelante en la mandataria. La figuración creada es tremenda: más poder para no poder.

Lo peor es que, al embarcarse en esa aventura de destino incierto –como lo es desmantelar la estructura del Poder Judicial y proyectar otra sin asegurarla– y asumirse como abanderada de ella, la presidenta Claudia Sheinbaum se colocó ante una disyuntiva absurda: si el lance prospera el padre será su antecesor, si fracasa la madre será ella.

El resultado electoral del experimento está a la vista, pero no la consecuencia política y los augurios perfilan no la realización de un anhelo, sino la provocación de una pesadilla.

...

Cabe manifestar extrañeza ante la desproporcionada celebración presidencial de la elección judicial, por varias razones.

La jefa de Estado capaz de guardar cabeza fría y serenidad al lidiar con el megalómano del norte se desvaneció a partir de la noche del domingo, dejando en su lugar a la jefa de la facción de un movimiento que muestra fisuras y pérdida de capacidad para convocar y movilizar. Asombra calificar de exitosa, maravillosa, transparente, democrática, extraordinaria, austera e impresionante la elección judicial a sabiendas de su limitado alcance, pero sobre todo de su mal concepto y diseño, pésima legislación, turbia aprobación, torpe y accidentada implementación y pobre atracción del electorado. El resultado no revela aún la consecuencia judicial, política y económica que puede acarrear. Celebrarla como la mandataria lo hizo, supone apretar voluntariamente las ataduras de una camisa de fuerza impuesta. Qué necesidad.

Es raro, por decir lo menos, que la jefa de un Poder celebre la elección de otro Poder que, en principio, deberá equilibrarla o contenerla. Asimismo, sorprende que, con el ánimo de legitimar aquella elección, utilice argumentos contraproducentes como el de equiparar la votación de la elección judicial con la obtenida por separado por los partidos de la oposición un año atrás. Si vale esa comparación, entonces, falta explicar porque, en ese mismo lapso, Morena perdió millones de votos.

¿Quién aconseja a la mandataria hacer ese tipo de comparaciones y, luego, la insta a señalar que, pese al resultado electoral, el árbitro podría privilegiar a una mujer con la presidencia de la Corte aun cuando no cuente con más votos?

...

Cabe el extrañamiento también porque el festejo no celebra el sello propio, sino el ajeno en un momento particularmente complicado al interior y al exterior del país.

Al interior no sólo revela la falta de asesores presidenciales, sino también de operadores políticos eficaces tanto en el gobierno federal como en los estatales. La fiesta adquiere un tinte funeral o, dicho con suavidad, se decora con flores de crisantemos y no con coronas de olivos. La ruptura de la alianza con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación golpea, sobre todo, a los habitantes de la capital de la República, comprometiendo al gobierno de Clara Brugada y exhibiendo la incapacidad de más un gobernador de Morena para frenar la furia magisterial, así como de los secretarios de Educación y Gobernación para contenerla.

Asimismo, hace evidente cómo la lucha por el poder se ha trasladado al seno de la coalición gobernante cuando los partidos aliados a Morena, en particular el del Trabajo, se aparta en Veracruz y le compite posiciones de poder al partido nodriza, reclamando una cuota mayor a la que recibe como coaligado. Las moléculas políticas de la cohesión del movimiento pierden consistencia y elevan el precio de la unidad por parte de los aliados, mientras en Morena crece la duda si es capaz de gobernarse y organizarse sin el liderazgo que lo fraguó y con las cuestionables adquisiciones que viene haciendo.

Con la economía estancada, ese cuadro político acompañado de la lógica parálisis supuesta en el relevo del Poder Judicial y la incertidumbre de si el aparato de justicia funcionará y reivindicará autonomía e independencia obliga a la reflexión y la mesura, no a la celebración desmedida.

Al exterior, la elección judicial incide en una coyuntura particularmente peligrosa. El asedio del megalómano se recrudece convirtiendo la imposición de aranceles en instrumento no sólo para doblegar a socios, aliados y adversarios extranjeros, sino también para acreditar hacia adentro de su propio país que no sólo ladra y, quizá, para contener la crisis de gobernabilidad que lo amenaza de manera creciente, sobre todo ahora que su mejor examigo, Elon Musk, le ha puesto un cuatro. Si a la incertidumbre provocada por Trump, la incierta reestructura del Poder Judicial en México incorpora duda sobre el Estado de derecho, el cóctel no es el indicado para brindar en la fiesta.

A ver si Morena no credencializa a Musk como militante.

...

Cierto, el gobierno y Morena conservan la enorme ventaja de contar con una gritona, pero nula oposición. Sin embargo, si esas instancias no conectan la política interior con la exterior, advierten los vasos comunicantes entre ellas y actúan con mucho mayor cautela y destreza, el festejo por la elección judicial podría terminar en una cruda. Ojalá reaparezca la jefa de Estado y de gobierno. Resultaría absurdo hacer gala de poder para no poder.