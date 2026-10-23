La fábrica que piensa… y la energía que necesita.

Imagina una fábrica que detecta una anomalía antes de que ocurra una falla, reorganiza su producción cuando cambia la demanda, ajusta automáticamente sus procesos para reducir desperdicios, en la que sus montacargas circulan por los pasillos cargando y descargando piezas y producto terminado sin un conductor, y decide cuándo consumir, almacenar o generar electricidad. Todo ello sin esperar instrucciones humanas para cada decisión.

No es ciencia ficción. La convergencia de tecnologías que hasta hace poco evolucionaban por caminos separados está haciendo posible una nueva generación de instalaciones industriales capaces de operar con niveles de autonomía antes inimaginables. La inteligencia artificial interpreta información y anticipa escenarios; la ciencia de datos descubre patrones; el Internet de las Cosas (IoT) conecta máquinas y sensores; la robótica ejecuta operaciones cada vez más complejas; y los gemelos digitales permiten experimentar con una réplica virtual de la fábrica antes de modificar sus procesos reales.

El resultado es mucho más que automatización. Una máquina automatizada repite instrucciones; un sistema autónomo puede analizar condiciones cambiantes, elegir entre alternativas y ajustar su comportamiento dentro de parámetros establecidos. La supervisión humana no desaparece, sino que evoluciona hacia decisiones estratégicas, seguridad, innovación y control. Esta transformación nos acerca al concepto de Industria 5.0, que no consiste solamente en fabricar con mayor inteligencia, sino en hacerlo colocando a las personas, la sostenibilidad y la resiliencia en el centro del desarrollo industrial.

Pero existe una paradoja que merece atención. Mientras las fábricas adquieren capacidades extraordinarias para administrar sus procesos, seguimos enfrentando dificultades para garantizarles uno de sus insumos más elementales, la electricidad. Y el desafío no se limita a disponer de suficientes megawatts. Una fábrica inteligente necesita energía confiable, con parámetros adecuados de tensión, frecuencia y calidad del suministro. Las variaciones, interrupciones y perturbaciones eléctricas pueden comprometer equipos sensibles, sistemas de control, comunicaciones y procesos productivos altamente sincronizados.

También importa cómo se produce esa electricidad. Las exigencias ambientales de los mercados internacionales impulsan a las empresas a incorporar fuentes renovables, reducir su huella de carbono y demostrar la sostenibilidad de sus cadenas de suministro. Por tanto, la gestión energética debe volverse tan inteligente como la propia fábrica. Sensores, algoritmos predictivos, almacenamiento, generación distribuida y sistemas de administración de demanda permiten optimizar consumos, aprovechar mejor los recursos y fortalecer la resiliencia operativa.

Sin embargo, ninguna solución individual sustituye la necesidad de contar con redes eléctricas robustas y una planeación capaz de anticipar el crecimiento industrial. Aquí aparece una contradicción que debemos resolver: la tecnología industrial avanza a una velocidad extraordinaria, mientras la infraestructura energética requiere inversiones, autorizaciones y tiempos de desarrollo considerablemente mayores. Si no sincronizamos ambos procesos, corremos el riesgo de tener industrias tecnológicamente preparadas para competir, pero limitadas por la infraestructura que debería sostenerlas.

El futuro industrial ya no dependerá únicamente de qué tan inteligentes sean nuestras máquinas, sino de nuestra capacidad para construir sistemas energéticos igualmente inteligentes, limpios, confiables y resilientes.

En última instancia, una fábrica puede aprender a tomar decisiones por sí misma, pero todavía necesita que nosotros tomemos las decisiones que harán posible su futuro.