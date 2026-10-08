¿Una nueva derecha latinoamericana?

Tras la primera vuelta electoral en Brasil del pasado domingo, han circulado mapas y abundado comentarios respecto a la nueva ola de derechización de América Latina. Si bien es evidente que ha habido un viraje importante, vale la pena cuestionarse si simplemente se ha fortalecido una ideología política o, si bien, se ha castigado al oficialismo.

Los datos apuntan a que pesa más la segunda opción. El oficialismo ha perdido en 27 de las últimas 33 elecciones en la región. En este sentido, el viraje ha sido hacia la derecha pues en el megaciclo electoral que inició en 2022, la izquierda ganó terreno en la denominada nueva marea rosa.

En todos los casos, hay una retórica del estilo de make Latin America great again, en la que la derecha se ha deslizado de la mano de un hartazgo generalizado, un espíritu democrático endeble y un hiper-presidencialismo idealizado latente. Prueba de ello es la oleada de outsiders que han alcanzado la presidencia en los últimos años, empezando por el máximo ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador, pero atravesando también a la Argentina de Javier Milei o, más recientemente, Abelardo de la Espriella en Colombia.

En el caso brasileño, si bien Flávio Bolsonaro no encaja del todo en ese perfil, sí encarna el movimiento iniciado por su padre, pero con un discurso quizás más recrudecido en esta ocasión respecto a la enorme necesidad de implementar una mano dura en materia de seguridad.

Podría decirse entonces que hay una demanda de resultados que está erosionando la lealtad a partidos e ideologías, castigando casi de inmediato a quien no logra su cometido. De acuerdo a datos de el Latinobarómetro 2026, el 73% de las personas entrevistadas respondió que el Estado ha hecho poco o nada por ellos y sus familias en los últimos tres años. Es decir, si la mayoría siente que el Estado no ha mejorado sus vidas, quien gobierna enfrenta un problema que trasciende su ubicación en el espectro ideológico.

Otro dato alarmante es que el 52% afirma que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Este porcentaje creció 8% desde 2002. Además, el 63% coincide con que un poco de mano dura no le viene mal a su país. Aunado a ello, la confianza en los partidos políticos apenas roza el 15%, mientras que el 76% afirma no sentirse representado por el Parlamento.

Esto deja entrever que, si bien la ideología o partido pueden no ser la principal motivación detrás del voto, quien aprovecha el descontento sí tiene una ideología y proyecto de poder. En el caso brasileño, hablamos de un Bolsonarismo organizado, con una base electoral fuerte, una identidad definida y con aliados hemisféricos, desde Donald Trump, hasta Javier Milei y de la Espriella. Hay suficientes elementos, además, para pensar que se verá favorecido en la próxima segunda vuelta del 25 de octubre: terminó en primero y con un umbral cercano al 50%; la mayoría de los candidatos perdedores en esta ronda son de derecha o centroderecha, por lo que es más viable que canalicen su voto hacia Bolsonaro; y porque esta primera ronda mostró un triunfo considerable de la derecha legislativa.

Brasil todavía no ha elegido a su próximo presidente, pero ya dejó una advertencia de lo que puede ocurrir cuando el presente deja de convencer. Lula enfrenta el desgaste de quien gobierna, mientras Flávio recoge un descontento que no necesariamente nació bolsonarista, pero que puede terminar entregándole al bolsonarismo una nueva oportunidad de poder.

La región quizá no esté marchando al mismo ritmo hacia la derecha; quizá esté buscando, con desesperación, una salida. El riesgo es que, al abrir la puerta para sacar a quien decepcionó, deje entrar a quien promete resolverlo todo a cambio de un costo autoritario mayor.