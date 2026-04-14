¡Arrrranca!

La Feria de las ferias, Aguascalientes se viste de México; se viste de folclor, tradición, cultura, espectáculos y alegría. En los tiempos que vivimos, visitar Aguascalientes es un bálsamo: gente buena, progreso y el orgullo de promover lo que somos como país y como gente, sin complejos ni resentimientos como padecemos los chilangos con quien dice gobernar la capital de este país.

La Feria Nacional de San Marcos, en su edición 2026, presenta un elenco fantástico en todos los ámbitos: el taurino, el cultural, el deportivo y el del entretenimiento. Del sábado 18 de abril al domingo 10 de mayo, México se viste de Aguascalientes y Aguascalientes se viste de México.

La FNSM tuvo en 2025 más de 8.5 millones de visitas, lo que generó una derrama mayor a los 10 mil millones de pesos, creando más de 37 mil empleos directos e indirectos, según datos publicados por José Ricalde en La Aurora de México la semana pasada.

En lo que respecta a este espacio y a la forma de vivir y entender la vida de más de 7 millones de mexicanos que gustamos de los toros, la tauromaquia aporta una gran parte del atractivo para visitar la FNSM. Es innegable que Aguascalientes es un estado taurino; eso no quiere decir que al 100 por ciento de los hidrocálidos les gusten los toros, pero quienes no comparten esa afición, por lo general, saben que del respeto fluye la convivencia y la evolución social.

Serán once corridas de toros, a llevarse a cabo en la Monumental de Aguascalientes, más tres festivales para el Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas, que se celebrarán con entrada gratuita en la centenaria Plaza de Toros San Marcos.

No falla que, cuando vemos anunciada una feria, jugamos al empresario moviendo nombres y ganaderías. Nunca pueden estar todos los toreros que lo ameritan o creemos que merecen estar. En el caso de las ganaderías, la apuesta por que la mayoría de los hierros pertenezcan a la región es un aliciente y una responsabilidad para los ganaderos locales, sin caer, como es lógico, en una feria localista, dada la importancia y el carácter internacional que Aguascalientes tiene desde hace años.

Me llama la atención la ausencia de tres toreros locales: Arturo Saldívar, José María Hermosillo y Miguel Aguilar, habiendo otros nombres de toreros hidrocálidos que hacen doblete. En el caso de José María y Miguel, actuaron con éxito en las corridas de La Vendimia que se dieron en la San Marcos y se quedaron fuera de la feria, lo mismo que el potosino Fermín Rivera. En el caso de Arturo, su trayectoria, momento y localía merecen un puesto, sin duda alguna, desde mi punto de vista.

En cuanto a los que sí están anunciados, el elenco es realmente bueno. El balance de toreros, los extranjeros que harán el viaje y la apuesta por los nuestros es, sin duda, un aliciente para vivir una gran feria, así como la selección de las ganaderías a lidiarse.

Realmente espero que los tres protagonistas de la fiesta —toros (ganaderos), toreros y público— asumamos el momento clave que vive la tauromaquia en México. Depende de estos tres factores que sea un éxito y que nos dejen de estar jodiendo y se respete el derecho al libre acceso a la cultura y a nuestras tradiciones. Con buenas entradas, toros serios y embistiendo, y toreros entregados, no hay quien nos detenga.

Cuatro fines de semana intensos en los que hay que ir a los toros y disfrutar para promover nuestra pasión, sin complejos y exigiendo libertad.

Hoy, martes 14 de abril, a las 19 horas, en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, con entrada gratuita, se presentará el primer tomo del libro Herencia Herrada. Paisaje Bravo de Aguascalientes, obra editada por la Secretaría de Cultura del estado, encabezada por Alex Zúñiga; escrita por Juan Antonio de Labra, con introducción de Adrián Sánchez y fotografía de Manolo Briones.