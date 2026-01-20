Dábamos por hecho nuestra libertad: la posibilidad de hacer lo que consideráramos pertinente, el plan cultural y de entretenimiento que se nos antojara. Hoy las cosas han cambiado, sobre todo en la capital del país, la que supondríamos estaría a la vanguardia del respeto, la libertad y la inclusión.

Sabemos que eso no es más que un falso discurso de la señora Brugada, cuya bandera progre y animalista ha sido brutalmente desenmascarada. Su supuesto amor por los animales obedece únicamente a intereses políticos, al pago de favores al clan de pillos del Partido Verde, como sucedió con su absurdo reglamento propuesto para la actividad taurina en la capital y, de manera más certera y fehaciente, con todo lo acontecido en torno al despojo del terreno del Refugio Franciscano para perros en Cuajimalpa, CDMX.

No entraré en detalles; mi deber es evidenciar la falta de ética, de valores, de principios y de prioridades de quien está al frente de la Ciudad de México. El tema taurino fue pago de favores; el tema canino, interés económico y corrupción.

Hoy sabemos, y lo vivimos en carne propia, que no todos los mexicanos tenemos los mismos derechos. A los taurinos se nos ha limitado la libertad. Los activistas prohibicionistas tienen la libertad de no ir a los toros, de no leer de toros —aunque sí leen—, de no ver toros —aunque sí ven—; en cambio, a los millones de mexicanos, más de siete, que gustamos de la tauromaquia, se nos ha prohibido vivir esta cultura con festejos taurinos en la capital.

Gracias a gobiernos estatales realmente progresistas e incluyentes, la tauromaquia vive un buen momento. Este fin de semana arrancan dos de los seriales más importantes del país: la Feria de León, Guanajuato, y las Corridas de Aniversario en la capital jalisciense. Son claro ejemplo de que México es taurino y de que estamos de fiesta al celebrar los primeros 500 años de tauromaquia en este país.

El sábado 24, en la plaza de toros La Luz, en León, Guanajuato, se dará el primero de diez festejos, cifra récord en esta ciudad, que cumple 450 años de haber sido fundada y en la que una parte importante de sus celebraciones se desarrollará en el marco de la plaza de toros. Celebramos también 150 años de la Feria Leonesa, por lo que empresa, autoridades, aficionados y público en general estarán de manteles largos ante una oferta variada, de buen gusto taurino y con una gran noticia para la industria: cuatro de los diez festejos de la feria son novilladas. Se está trabajando hoy para garantizar el mañana.

El rejoneador Emiliano Gamero abrirá la feria, alternando con Calita, quien lideró el escalafón de matadores en 2025, y el hispano Marco Pérez, de quien se espera ocupe un lugar en las primeras filas del toreo mundial. Lidiarán seis toros del hierro guanajuatense de De la Mora.

Al día siguiente se dará una novillada con seis ejemplares de Xalmonto para Eduardo Sebastián, Alan García, Vladimir Díaz, Franco Serratos y Nicolás Venegas. La empresa, en apoyo a la difusión de la tauromaquia y de los noveles toreros, ha propuesto una interesante promoción: con cualquier boleto de corrida, este podrá canjearse en taquilla para entrar a la novillada. Basta presentar una identificación oficial y realizar el trámite el día del festejo en la taquilla asignada.

Además, se creó un Bono Familiar para la Feria, mediante el cual niños menores de 12 años entran gratis en compañía de un adulto, hasta dos infantes por familia, y hasta agotar existencias.

Guadalajara arranca su Feria de Aniversario con un cartelazo, con la ilusión y la responsabilidad de consolidarse como la plaza de temporada más importante del país. El tlaxcalteca Sergio Flores, que pasa por un momento de madurez y buen gusto, alternará con Juan Ortega, quien regresa a esta plaza tras una soñada actuación el pasado 23 de noviembre; cierra el cartel el hidrocálido Héctor Gutiérrez, torero de gran concepto, profundidad y ambición. Lidiarán un encierro de Teófilo Gómez, que deseamos embista como sus creadores sueñan, para que se viva una tarde de toros inolvidable.

Llenar los tendidos es lo que nos toca a los aficionados. Valoremos y ejerzamos nuestra libertad de vivir en un México que es taurino.