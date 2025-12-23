Navidad taurina

México es taurino. Es mucho más que el hecho de que a siete millones de mexicanos nos gusten los toros y asistamos, por lo menos una vez al año, a una plaza. Decir que México es taurino es afirmar que en nuestro país la tauromaquia es cultura y tradición; posee, incluso, una connotación profundamente religiosa y de culto. La inmensa mayoría de las ferias en pueblos y ciudades giran en torno al santo patrono y, por lo general, entre los festejos se encuentra uno taurino.

La oferta para el día de Navidad es bastante interesante y variada. Es una pena que el estado de Michoacán, que era uno de los que más festejos ofrecía el día en que celebramos el nacimiento de Jesús, hoy —por cuestiones políticas— no pueda dar toros. Una vergüenza su gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, sospechoso de estar involucrado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, y claro artífice del acoso y la detención injustificada de Raúl Meza. Eso sí, promotor de la prohibición de la actividad taurina en su estado, hoy bañado de sangre y tomado por el crimen organizado.

Sin embargo, en muchas otras localidades a lo largo y ancho de la República Mexicana, la corrida navideña sigue siendo tradición y costumbre para una sociedad que gusta de esta cultura y de disfrutar una tarde de toros.

Una de las más importantes se llevaba a cabo en la Plaza de Toros Santa María de Querétaro, hoy tristemente abandonada en todos sus aspectos por los herederos del coso. Gracias a Dios para el estado, la familia Torres Landa ha posicionado desde hace décadas a la plaza de toros de Juriquilla como la más importante de Querétaro.

En Navidad, quien ha tomado el relevo con astucia y valentía es la ciudad de San Juan del Río, hoy epicentro taurino navideño de los queretanos. Su plaza es cómoda, de fácil acceso, con amplio estacionamiento y una atractiva propuesta para el 25 de diciembre. Un cartel variado, abriendo plaza Guillermo Hermoso de Mendoza, joven rejoneador cuya escuela y genética lo convierten en uno de los mayores atractivos del rejoneo. Amante de México, prácticamente es 50% compatriota, con un arraigo sentimental y el conocimiento que le da haber vivido casi la mitad de su vida en nuestro país.

En la lidia a pie estará Octavio García El Payo, artista de los ruedos. Pocos torean como él lo siente, pocos tienen tan claras sus convicciones taurinas. A su momento artístico lo acompañan la madurez personal y una amplia experiencia ante el toro; desde niño ha estado delante del animal bravo, lo que lo convierte no solo en un atractivo, sino en un verdadero lujo de la baraja taurina mexicana.

Cierra el cartel el también queretano Diego San Román: todo valor, determinación y entrega. Será un agarrón serio entre conceptos distintos que convergen en la emoción del toreo.

Para ello se anuncian seis toros bien presentados de una ganadería emergente, con buen concepto de bravura: la poblana Núñez del Olmo.

Además de la corrida en San Juan del Río, habrá toros en Xiteje de Zapata, Hidalgo; Espita, Yucatán; Jalpa, Zacatecas; Apizaco, Tlaxcala; y Cosío, Aguascalientes. Al día siguiente, en Fábrica María, Estado de México. El 27, en Tianguistongo, Estado de México, y en muchas otras entidades, además de los festejos de fin de año y Año Nuevo.

Deseo de corazón que esta Navidad nos traiga un México mejor: sin mentiras, sin engaños y sin corrupción. Con políticos de verdadera vocación de servicio, que vean por la gente —pobres y ricos, fifís y chairos—. A los taurinos, e incluso a los prohibicionistas, les deseo salud, trabajo y libertad.

Espero que la pesadilla taurina de la CDMX quede en el olvido y que podamos vivir con pasión y respeto aquello que, injusta y arbitrariamente, 60 desgraciados nos arrebataron por mezquindad política. México merece el esplendor de la cultura emanada del pueblo, no de los sucios curules desde donde fingen gobernar.

Feliz Navidad, amable lector. Que nuestro corazón se conmueva y nos haga mejores personas.

