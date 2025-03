Una vez más, Aguascalientes pone el ejemplo al promover sin miedo ni complejos nuestras tradiciones y costumbres. Entender y asumir lo que somos como pueblo y sociedad es una de las principales virtudes de los cada vez más escasos políticos con verdadera vocación al servicio público.

Se presentó ya la Feria Nacional de San Marcos 2025 en la CDMX, un evento de categoría con la presencia de la señora gobernadora, Tere Jiménez; la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, de familia ganadera por cierto, del hierro de Atlanga en la también taurinísima Tlaxcala; el presidente del Patronato de la Feria, José Ángel González Serna; el secretario de Cultura de Aguascalientes, Alejandro Vázquez Zúñiga; el secretario de Turismo de Aguascalientes, Mauricio González, entre grandes personalidades como embajadores, periodistas, políticos y prensa.

Gran parte de la presentación se basó en el serial taurino de la FNSM 2025, mismo que se presentó en la cincuentona Monumental el pasado lunes 24 de febrero. El ruedo de la gran plaza se vistió de gala para develar la obra que este año ilustra la feria, creación del pintor mexicano Rafael Sánchez de Icaza. Esos atardeceres únicos, la monumental, los seis toros, las tres palomas significando el alma de los tres toreros a lidiar los seis toros, el colorido, la alegría de una feria que viste a México, al estado y engalana a la capital hidrocálida.

Es evidente la gran labor de la empresa taurina dueña del coso, Espectáculos Monterrey de la familia Baillères; junto con todo su equipo operativo han conformado una feria que cuenta con uno de los aspectos más complejos a la hora de hacer carteles: el balance.

Se redujo el número de corridas con respecto al año anterior, con buen criterio, ya que el público, por la razón que sea, no asistió a algunos festejos, por lo que reducir la cantidad y aumentar la calidad es una decisión por demás acertada.

Prácticamente en todos los festejos va una figura extranjera, un torero consumado nacional y un torero joven. Fórmula por demás comprobada que cumple con la función de crear interés, competencia y que el gran público conozca a los nuevos valores.

Otra apuesta importante es hacia el campo bravo de la región, gran responsabilidad para los ganaderos de lidiar en la feria más importante de América ante sus paisanos.

La feria comienza el sábado 19 de abril con la novillada de triunfadores del serial que dos meses antes arranca en la centenaria plaza de toros San Marcos, para la que parece ser hay nombres ya colgados: César Ruiz, que cortó dos orejas en la tarde inaugural; Bruno Aloi, que cortó tres el domingo 23; y Emiliano Osorno, que cortó una el mismo 23. Faltan 4 festejos, de los que deben salir más nombres; quizá la novillada de triunfadores tenga que irse a ocho novillos para cuatro triunfadores, ojalá.

Al día siguiente se apuesta en serio por los nuestros, tres mexicanos con probada capacidad, buenos toreros e hidrocálidos. Vamos a ver de qué cuero salen más correas y vamos a ver que la entendida afición hidrocálida y el público se vuelquen en las taquillas para disfrutar el agarrón de los mexicanos ante seis de Corlomé, hierro de gran cariño local y triunfador del 2024.

Es obvio que no todos pueden estar; creo que están los que deben estar salvo, siempre alguien se queda fuera y, en este caso, en mi opinión, el matador Fermín Rivera, torero maduro, que por sus años de alternativa es un primer espada de lujo. Además, tras su estupenda actuación en la Plaza México, merecía estar en la feria más importante de América. El hecho de no estar nos hace pensar que los triunfos en la capital han perdido la fuerza de otros tiempos; una tarde como la de Fermín el pasado 26 de enero ante dos buenos toros de De la Mora era para verlo en todas las ferias. Lo mismo con Miguel Aguilar, hidrocálido de gran capacidad que no está anunciado y es un gran torero. Es importante que la justicia taurina impere en nuestro sistema para beneficio del público y de la afición.

Enhorabuena al trabajo de todos; empresa y gobierno en conjunto ofrecen una gran feria. Que los toros tengan la presentación acorde a la importancia de la plaza, que embistan y que los toreros triunfen. La cuenta regresiva ha iniciado y esperamos vivir una gran feria de Aguascalientes. ¡Suerte para todos!