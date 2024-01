28 de enero, la cita

No hay plazo que no se cumpla. El próximo domingo, en la Plaza de Toros México, viviremos de nuevo la incomparable emoción de un festejo taurino. En este espacio estuvimos, semana a semana, exigiendo justicia y libertad. Hoy estamos como mexicanos felices por sentir el respaldo de la SCJN ante las injusticias y abusos del que fuimos víctimas como aficionados a los toros. Eso es historia, una victoria jurídica a favor de la libertad y el respeto a las minorías, que, en el caso de los toros, es una minoría inmensa, más de cinco millones de mexicanos asisten por lo menos una vez al año a algún festejo taurino.

Ahora vamos a gozar, nos toca, lo merecemos tras más de 620 días de resiliencia, paciencia, argumentos con verdad, no mentiras como los grupos antitaurinos cuya única verdad es que no les gustan los toros. El resto son mentiras y estupideces, mil veces repetidas, que ellos han terminado por creer.

Este domingo se llenará la plaza; en el ambiente se respirará el olor de la libertad y el derecho a la cultura. 498 años de tradición siguen y seguirán vigentes hasta el día que no haya un niño que sueñe con ser torero, que no exista un ganadero dispuesto a dedicar su vida a criar al toro, el animal más bello del planeta y que muere con honor en el ruedo para mantener viva esta cultura que a su especie le ha dado la vida. Desparecerá la tauromaquia quizá algún día, cuando no escriban los poetas las hazañas en el ruedo, cuando los pinceles dejen de pintar faenas grabadas en la mente y en el alma de los artistas, cuando los músicos no compongan pasodobles al cerrar los ojos y remembrar faenas vistas o soñadas. Entonces sí puede que este arte desaparezca, junto con sus valores, sus rituales y su estructura, aniquilando al toro de la faz de la tierra. Para entonces el ser humano será algo muy distinto, sin respeto a sus semejantes, sin emociones, sin cultura, sin alma.

Estamos a cinco días de vivir de nuevo lo nuestro, y para ello la empresa de la Plaza de Toros México ha programado un cartel con tres ases del toreo ante seis toros de un hierro de prestigio y calidad probada. Podría variarse el cartel, pero no superarse. El toreo hispanoamericano abriendo fronteras y confirmando que el arte del toreo que comenzó en España, hace siglos, ha sido parte fundamental de nuestra fusión como cultura y que orgullosos estamos de ello.

Joselito Adame, Diego Silveti y Andrés Roca Rey serán los encargados de hacer el paseíllo por el ruedo de la libertad. Seis toros que nacieron antes de la pandemia, el amor por ellos y respeto a su raza del ganadero Fernando de la Mora les mantuvo la crianza, sin saber en aquel tremendo 2020 qué sería de la humanidad. Eso es amor por los animales, no embarrarse catsup y salir a protestar desaliñados y mugrientos como veremos seguramente a no más de cien el próximo domingo afuera de la plaza, gritando insultos y agrediendo al público que abarrotará el gran coso.

Tres ases de la baraja taurina mundial nos devolverán la ilusión, nunca perdida, pero sí mancillada. Hoy nos toca agradecer con nuestra presencia en los tendidos el arduo trabajo de Tauromaquia Mexicana y de los abogados de la empresa quienes con argumentos y exposición de la verdad lograron el contundente fallo a favor de la libertad por 4-0. Olé por los ministros que solamente vieron por la libertad, haciendo a un lado gustos y convicciones personales.

Se encenderán los habanos, olerá a corrida de toros, sonará a tarde de gloria y se respirará ambiente de libertad. Los comercios aledaños sentirán de nuevo los beneficios de la tauromaquia, los restaurantes están recibiendo reservas hasta llenarse, las taquerías esperan de nuevos a sus habituales de los domingos y de nuevo México respira ante las amenazas prohibicionistas.

Nos vemos el domingo, la tarde es tuya, la mereces, disfrútala, exige y goza del toreo de tres ases ante seis toros cuyo destino es formar parte de la historia. Nos vemos en La México.