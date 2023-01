La encerrona

Los toreros son seres únicos. Guerreros con alma de pirata y espíritu de artista. Generosos al grado de exponer su vida a favor de la creación de un arte que algunos no sienten y eso les atormenta hasta el grado de intentar que otros no lo puedan sentir.

La intimidad del toreo es la comunión única con el toro. Animal de belleza abrumante y poderío intimidante al que el hombre venera desde tiempos ancestrales y el cobarde pretende exterminar.

Este próximo sábado a las 5 de la tarde en punto, en la plaza de toros La Luz de León, Guanajuato, se llevará a cabo una corrida de toros con carácter muy especial y trascendental. Lidiará en solitario seis toros el matador Diego Silveti, quinto matador de toros de una dinastía que comprende cuatro generaciones y que este 2023 cumple 107 años de llevar con orgullo el nombre de Guanajuato y de México por las plazas del mundo con arte, valor y gallardía.

Juan Silveti Mañón, Juan Silveti Reynoso, David Silveti Barry, Alejandro Silveti Barry y Diego Silveti del Bosque, forman parte de la dinastía más importante en cuanto a toreros con alternativa y generaciones continuas.

Será un acontecimiento histórico, una producción cuyo eje central será evidentemente la lidia de seis toros, pero que irá acompañada de una realización especial para que público y aficionados vivan una experiencia única e irrepetible, que marque sus vidas con el recuerdo de haber sido testigos de un hecho histórico en la vida cultural y social de México.

Se han cuidado absolutamente todos los detalles, empezando por lo principal que es el toro. Diego Silveti es un torero de personalidad, que tiene el talento y convicción de llevar el apellido con orgullo y no como una losa. Querido por muchos ganaderos no sólo por su arte y tauromaquia sino por su fino trato, torero dentro y fuera del ruedo. Decidir qué toros lidiar no era tema sencillo, por lo que con criterio decidieron el mismo Diego y su tío, el matador Alejandro que funge como apoderado, llevar toros de ganaderías con las que Diego ha salido a hombros en esa plaza, que por cierto lo ha hecho en doce ocasiones.

Las ganaderías de Villa Carmela, Begoña, San Miguel de Mimiahuápam, Teófilo Gómez, Fernando de la Mora y Bernaldo de Quirós han seleccionado un toro cada una con la intención de enaltecer su historia con Diego y de ofrecerle las mejores condiciones posibles dentro del misterio del toro bravo para que el menor de los Silveti goce toreando y nosotros con él.

Esta es la primera ocasión en la que un miembro de esta dinastía se encierra con seis astados. Gesta que demuestra el gran momento por el que atraviesa Diego como torero, como artista y como hombre. Qué mejor lugar que León, Guanajuato, cuya feria cada año se posiciona como una de las más importantes de este país. Las instalaciones del recinto ferial leonés son una maravilla, no sólo en lo taurino, el ambiente es familiar y la oferta de entretenimiento de calidad y variada.

Todo apunta para que este fin de semana León viva con intensidad la encerrona de Diego Silveti, además el lunes 6 es festivo por lo que este “puente” ha cuadrado de lujo para vivir una experiencia única e irrepetible en la Feria de León.

Ante los voraces y cobardes ataques en contra de la tauromaquia, celebro la valentía del estado de Guanajuato, insigne territorio donde se proclamó la libertad y donde ésta se defiende con hechos.

Suerte para el matador Diego Silveti, suerte para los ganaderos que han tenido el honor de ser partícipes de este evento y suerte para todos nosotros que gozaremos de una tarde de toros especial, llena de magia, arte y libertad.