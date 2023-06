Instituciones financieras persiguen bitcoin

La explicación directa de por qué los gigantes financieros desean emitir un ETF de bitcoin al contado probablemente tenga que ver con ganar dinero. Las instituciones están reconsiderando seriamente las criptomonedas y están ingresando en masa.

La semana pasada, BlackRock (BLK) solicitó un fondo de intercambio comercial de bitcoin al contado (ETF). Esta semana, otro gestor de activos cómicamente grande, Invesco (IVZ), volvió a solicitar la aprobación para ofrecer un ETF de bitcoin al contado. WisdomTree volvió a solicitar un ETF de bitcoin en efectivo después de ser rechazado previamente por la SEC en 2022.

Además, en el mundo de las criptomonedas que no son bitcoin, un intercambio de criptomonedas respaldado por Fidelity, Schwab y Citadel Securities se lanzó en Estados Unidos, y Deutsche Bank solicitó una licencia de activos digitales en Alemania.

Entonces, sí, las instituciones están de vuelta. Pero, ¿por qué el gestor de activos BlackRock, con 10 billones de dólares, y el gestor de activos Invesco, con 1.5 billones de dólares, decidieron que era hora de un ETF de Bitcoin al contado nuevamente?

Se sugieren ideas como que BlackRock está apoyando a Coinbase por motivos desconocidos, o que las grandes empresas están trabajando en conjunto con agencias gubernamentales para evitar que las personas comunes tengan acceso al bitcoin que ellos mismos custodian, o que Wall Street no quiere que las criptomonedas se vuelvan demasiado populares y superen a las inversiones tradicionales.

Existen diversas teorías, pero una explicación más sencilla: Las instituciones financieras tienen el interés de obtener ganancias y una manera de lograrlo es ofreciendo un fondo cotizado (ETF) de bitcoin que se pueda comprar directamente con dinero en efectivo.

Si la SEC aprueba el ETF propuesto por BlackRock, sería la primera vez que ganarían dinero con este tipo de inversión. Aunque la SEC ha rechazado varias solicitudes anteriores de ETF de bitcoin al contado, hay expectativas de que la solicitud más reciente de BlackRock cumpla con los requisitos de supervisión y divulgación exigidos por la SEC.

Además, no es que a BlackRock específicamente le guste el bitcoin o las criptomonedas en general. De hecho, el CEO de BlackRock, Larry Fink, una vez calificó al protocolo de bitcoin como un “índice de lavado de dinero”. Por lo tanto, si se aprueba el ETF al contado, esperaríamos ver otros productos de criptomonedas patrocinados por BlackRock en el futuro.

Personalmente, no creo que BlackRock solicitaría este ETF de bitcoin al contado si no pensara que podría obtener la aprobación, siendo posiblemente la empresa más poderosa de Wall Street. ¿O será el caso que haya una conspiración secreta para hacer que el bitcoin parezca completamente poco atractivo para el mundo, ya que ni siquiera BlackRock pudo obtener un ETF al contado? No lo creo.