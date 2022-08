Ya te puedes vestir de la Selección en el metaverso

El Mundial de futbol soccer está a la vuelta de la esquina y en México ya nos empezamos a preparar hasta en el metaverso. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) lanzó el pasado 29 de julio el primer NFT coleccionable del jersey que la Selección Nacional de México usará en Qatar.

Un NFT es el acrónimo de non-fungible token, que quiere decir “token no fungible”. Los NFTs son activos digitales como bitcoin y las demás criptomonedas; activos digitales que se pueden comprar, vender e intercambiar. Como el mismo nombre lo dice, los NFTs están tokenizados. Esto quiere decir que cada uno es único y diferente a cualquier otro, incluidas las demás versiones en las que el NFT se pueda basar.

Hoy en día muchas de las cosas más valiosas del mundo, como los diamantes, y obras de arte, son tan valiosas porque no son fungibles, es decir que son irremplazables. Un NFT en lugar de comprarlo físicamente y tener como prueba de autenticidad una hoja física, la compra se registra automáticamente en la blockchain y sirve como prueba de propiedad digital y del valor del activo asociado.

Un NFT en esta era, en donde todo es digital, puede ser cualquier cosa: una obra de arte, música, contratos, entradas para eventos, juegos y todo lo que te puedas imaginar.

La FMF tomó este paso disruptivo y lanzó 100 NFTs en forma de jersey que se agotaron en tan solo 20 minutos. Los aficionados podían comprarlos con la criptomoneda ETH (ethereum), cada NFT tenía un valor aproximado de mil 800 pesos mexicanos. Los 100 fans que adquirieron con criptomonedas su playera NFT desde su cuenta en Bitso, van a recibir también el jersey físico. Cada jersey que fue vendido es único en la blockchain y puede ser dispuesto por su dueño para posteriores transacciones.

Este es un enorme paso para la adopción de criptomonedas y NFTs. Este momento quedará registrado en la historia como la primera vez que un equipo nacional de futbol (o cualquier equipo de futbol) les da a sus fans la oportunidad de portar con orgullo los colores de su país en el metaverso.

A diferencia de la tecnología y redes sociales que usamos hoy en día, lo interesante de todo lo construido en la blockchain es que tú eres dueño de tus activos virtuales. No es ni Mark Zuckerberg, ni Bill Gates. Es una nueva era en la tecnología en donde el típico dicho de “si no te cobran el servicio es porque tú eres el producto”, ya no aplica.

Los NFTs tomaron vuelo en el último invierno de cripto y fueron un boom desde el año pasado hasta hoy. La adopción va creciendo constantemente y las marcas más importantes del mundo los están usando como parte de su nueva estrategia digital. Recientemente la joyería de lujo Tiffany & Co. lanzó su primera colección de NFTs; PepsiCo, Dolce & Gabanna, Super Bowl y muchas marcas más en los últimos meses usaron esta tecnología para brindar una nueva experiencia a sus clientes.

Quién sabe, igual y para los próximos mundiales estaremos viendo los álbumes Panini convertidos en NFTs…