Falsedad y traición, causas del giro a la derecha en América Latina

La falta de resultados tangibles y los escándalos de corrupción en varios gobiernos de izquierda en América Latina han detonado un nuevo movimiento pendular que ya definió el rumbo político de la región.

Al menos nueve países han optado por alternativas de derecha, e incluso por proyectos ultralibertarios como el que encabeza Javier Milei en Argentina.

Lejos de ser un viraje ideológico espontáneo, este cambio responde a un descontento profundo, impulsado por millones de ciudadanos que sintieron que las promesas de justicia social, redistribución y bienestar simplemente no se cumplieron.

En muchos casos, los gobiernos progresistas heredaron crisis estructurales, pero también crearon otras.

La combinación de mal manejo económico, falta de crecimiento sostenible, confrontación política permanente y escándalos de corrupción terminó por debilitar su legitimidad y, en su lugar, dejó descontento y hartazgo.

En ese vacío, nuevas fuerzas —algunas moderadas, otras radicalizadas— encontraron terreno fértil para presentarse como salvadoras ante sociedades cansadas de esperar.

El caso de Venezuela es quizá el ejemplo más extremo y doloroso de este agotamiento. Bajo el mando del dictador Nicolás Maduro, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta está hundido en una crisis humanitaria y económica sin precedentes.

A finales de los años noventa, Venezuela figuraba entre las naciones con mayor índice de desarrollo humano en la región, pero hoy enfrenta hiperinflación, colapso institucional y una represión sistemática documentada por la ONU, que justo ayer señaló a la Guardia Bolivariana por haber cometido violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El modelo político y económico, sostenido a la fuerza pese a su evidente inviabilidad, ha provocado el éxodo de casi 8 millones de venezolanos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Pero Venezuela no es un caso aislado. En Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil, el desgaste de gobiernos progresistas está abriendo la puerta a candidaturas que capitalizan el hartazgo con discursos duros sobre seguridad, austeridad fiscal y anticorrupción.

En muchos países, estos líderes han sabido leer la desesperación cotidiana de la inflación que devora salarios, sistemas de salud colapsados, violencia creciente y una sensación de que la vida digna se vuelve más difícil cada día.

En este momento de reacomodo regional, Estados Unidos ha decidido reactivar una doctrina que muchos consideraban enterrada.

Aprovechando el 200 aniversario de la Doctrina Monroe, la Casa Blanca presentó la nueva “Estrategia de Seguridad Nacional 2025”, donde Donald Trump introduce lo que él mismo denomina el “corolario Trump”.

Si Monroe buscaba impedir la presencia de potencias europeas en el hemisferio, esta reinterpretación pretende frenar la expansión de China y reinstalar a Washington como árbitro del destino continental. La región vuelve a ser definida como el “jardín delantero” de Estados Unidos.

Lo que vive América Latina no es un triunfo ideológico de la derecha, sino una derrota contundente de la izquierda por sus falsedades, traición, hipocresía, cinismo y corrupción rampante.

Sotto voce

