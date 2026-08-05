Venezuela muda de piel hacia Dinorah Figuera

Después de la caída de Nicolás Maduro, a quien nadie extraña ni reclama, Estados Unidos se ha apoderado del destino de Venezuela. Son quienes toman las decisiones económicas y políticas, definen la agenda multilateral y están preparando, de forma minuciosa, el camino hacia la transición.

Todo el aparato estadounidense y países aliados apoyarán a una nueva figura que comienza a despuntar mediáticamente, y que está siendo preparada meticulosamente para llegar al poder, Dinorah Figuera.

Sin preámbulos, la embajada de Estados Unidos en Venezuela fijó en su cuenta de X, el pasado lunes, un mensaje definitorio: “Estados Unidos acoge con satisfacción las declaraciones realizadas el 1 de agosto por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino”. Este breve comunicado fue titulado “Continuando el avance de la transición democrática institucional de Venezuela”.

Recordemos que la Asamblea Nacional de 2015 ha sido el principal contrapeso del chavismo y pilar de lo que fue un gobierno interino que encabezó en su momento el ya intrascendente Juan Guaidó. Dinorah Figuera lo preside desde el 5 de enero de 2023, y a partir de 2026, es el único poder que Estados Unidos reconoce como legítimo en Venezuela.

La Asamblea establecida por la oposición y reconocida por Occidente conserva capacidades de influencia sobre activos venezolanos en el exterior, entre ellos la petrolera Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra y la titularidad en diversos litigios internacionales relacionados con la deuda soberana venezolana.

En este contexto, la administración Trump decidió rescatar este parlamento y desde ahí, integrar la mesa negociadora que se encargue de “la reconstrucción de las instituciones democráticas”, que iniciará diálogos formales con el oficialismo la próxima semana en un ambiente de mucha incertidumbre.

En ese comunicado que difundió la embajada de Estados Unidos en Caracas y firmado por el Departamento de Estado, confirman su apoyo para “fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”.

Pero, ¿quién es Dinorah? Ella vive actualmente exiliada en España. Es médica de profesión y empezó su carrera política cuando estudiaba medicina en la Universidad Central de Venezuela. Primero militó en la “Causa R” de centroizquierda, y después pasó a Primero Justicia, organización de Julio Borges, uno de los opositores que encabezó múltiples diálogos infructuosos con el chavismo.

Fue elegida diputada por Caracas en 2010 y por el estado de Aragua en 2015. Participó en las protestas en Venezuela de 2017 y lideró manifestaciones en 2018 contra el asesinato de su compañero político Fernando Albán Salazar.

A partir de esas marchas, fue acosada sistemáticamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por lo que estuvo diez días refugiada con su hija en la Embajada de Francia en Caracas, hasta que pudo salir de Venezuela rumbo a España, donde recibió asilo político.

El actual presidente de la oficialista Asamblea Nacional y coordinador del diálogo por el Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez), sostuvo el sábado pasado una conversación telefónica con Dinorah Figuera para dar inicio formal a un proceso de diálogo entre el oficialismo y un sector de la oposición, cuya primera reunión ¡presencial!, se realizará la próxima semana en Caracas.

El presidente del Parlamento también reveló la conformación de la delegación oficial que participará en las conversaciones. El equipo estará integrado por los oficialistas Jorge Rodríguez, quien la coordinará, junto a Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Por parte de la oposición, la encabezará Dinorah Figuera junto con otros representantes, entre ellos, el acompañamiento de autoridades del gobierno de los Estados Unidos.

La gran ausente, al menos de forma directa, será María Corina Machado, quien, aunque prometió su regreso a Venezuela, y le espera un importante sector de la sociedad que le apoya, no ha fijado fecha ni el rol que adquirirá en estas negociaciones que delinearán el futuro de Venezuela.

Por lo pronto, esperaremos la primera ronda de negociaciones, sus resultados y conclusiones que Estados Unidos utilizará para navegar hacia las elecciones intermedias de noviembre.