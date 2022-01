Los hilos del 2022

Periodista mexicano especializado en asuntos internacionales

No cabe duda que este año que inicia traerá consigo importantes cargas de adrenalina en México y el mundo, porque se celebrarán procesos electorales, cumbres globales, definiciones políticas, inauguraciones de magnas obras, eventos deportivos de gran calado y una pandemia que sigue transitando entre nosotros con la esperanza que se dome completamente durante los próximos meses.

Se celebrarán elecciones presidenciales en Francia, Colombia y Brasil. En el país galo Emmanuel Macron se juga la permanencia contra un puñado de candidatos conservadores o radicales de derecha. Sobresalen la sorpresiva Valérie Pécresse, quien Macron ve como la gran rival, y la perpetua Marine Le Pen. La izquierda francesa está fragmentada y en búsqueda de un candidato común que los meta en la competencia, de lo contrario apuestan a la intrascendencia. Esperaremos a ver qué sucede en abril.

En Colombia se han formado tres grandes coaliciones, a la izquierda el llamado Pacto Histórico, representado por un favorito Gustavo Petro, quien encabeza los sondeos para ganar las presidenciales. Los centristas, bajo la Coalición Centro Esperanza, la encabeza Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Y en el ala derecha se encuentra Equipo Claro, cuyo péndulo aún no define candidato. Esta elección se celebrará en junio.

Y en Brasil, las elecciones de octubre estarán aderezadas, además de política, de mucho morbo por el trío de personajes que buscarán el poder, dos de ellos ya fueron presidentes. El primero es el fascistoide Jair Bolsonaro, quien busca la reelección. No obstante, frente a él se encuentran dos viejos lobos de mar que han cobrado protagonismo infinidad de veces, uno es el exjuez Sérgio Moro, quien condenó a Lula da Silva y fue ministro de Justicia del propio Bolsonaro… y el propio Lula da Silva, quien con su popularidad podría regresar a la izquierda a gobernar de manera abrupta, un sueño idílico, por ejemplo, para Andrés Manuel López Obrador.

Pero no hay que quitar el ojo a las legislativas en Estados Unidos que se realizan en noviembre. Ahí también, López Obrador ha desenvainado la espada y ha prometido que, si los legisladores republicanos o demócratas no apoyan las reformas migratorias del presidente Joe Biden, entonces hará campaña para que la comunidad latina no les vote. Por supuesto, el partido que triunfe en las intermedias determinará, en gran medida, los temas relevantes de la administración Biden, en un año clave en cuanto a la reconfiguración de la geopolítica global encabezada, además de Estados Unidos, por China y Rusia.

En el plano nacional saldrán chispas por varios temas e inauguraciones. Por un lado, la revocación de mandato, que más allá de un ejercicio de democracia directa, contendrá juegos de artificio para que López Obrador siga construyendo su base electoral y así continuar seguir posicionando a sus cuadros y leales en las diversas arenas.

Y por el otro, el muy esperado aeropuerto internacional Felipe Ángeles, cuya mirada estará puesta en su funcionalidad, operación y en la movilidad entre capitalinos y extranjeros en cuanto a su capacidad de conectar al actual y decadente Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el nuevo. Por supuesto, estaremos en espera de la operación de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, cuyo propósito debe ir acompañado de estrategias de inversión en tecnología para extraer, procesar y refinar el crudo, objetivos que el gobierno de México deberá reforzar y no sólo quedarse en la oratoria de la autosuficiencia energética.

En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se renovarán gobernaturas. El 5 de junio la mirada estará puesta en estos estados, en medio de descalificaciones por el proceso interno a la selección de candidatos sobre todo en Morena, en entidades como Oaxaca, Tamaulipas y Durango. Pero también dentro del PRI para la elección de candidato en Hidalgo. Resquebrajamientos que pueden ahondarse y ser el antecedente de las divisiones que veremos hacia el crucial 2024.

El presidente Andrés Manuel y su partido Morena, buscarán arrasar para seguir controlando entidades del país, sumadas a las ya conquistadas en 2021. Esto le permitirá operar tranquilamente el voto a las presidenciales dentro de tres años y asegurarle a su alfil un triunfo inapelable, siempre y cuando no elija a la candidata o candidato equivocado que divida a Morena y entonces sí, permita a la oposición reencausarse, aprovechar las piezas rotas para reconfigurarse y competir verdaderamente.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de grandes eventos deportivos, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, a partir de febrero, y donde la política no ha quedado ausente por el boicot de varias potencias como Canadá, Japón, Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes critican la falta de garantías a los derechos humanos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del Mundial de Futbol en Qatar a partir del 21 de noviembre, donde también se ha criticado la intolerancia a las libertades sociales.

Feliz 2022 a todos ustedes y nos vemos entre estos Trópicos para seguir analizando los pormenores de México y el mundo.