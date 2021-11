CanSino, el magisterio y la crisis que puede estallar

Periodista mexicano especializado en asuntos internacionales

Crece la presión del magisterio y trabajadores de la educación que fueron vacunados con la unidosis de CanSino Biologics contra la Covid-19, al no esclarecerse su situación respecto a la eficiencia de esta vacuna, por más que la farmacéutica china asegure que su fase 3 es favorable.

Se aplicó en México, aprobada por la Secretaría de Salud; no obstante, aún no se deliberan resultados favorables en instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ni por revistas especializadas. Esta realidad ha dejado en un limbo exasperante a este importante sector de la sociedad mexicana.

Oportunamente la farmacéutica china ofrece información en su cuenta de Twitter sobre lo que sucede al respecto, sobre todo, muestra su extrañeza por la tardanza en cuanto a la aprobación de su uso de emergencia por parte de la OMS. En un mensaje que fijó en esta red social el 19 de octubre pasado, pone en duda sus capacidades, y para los mal pensados, sus intereses.

Afirma que “desde hace meses, CanSino BIO, entregó a la OMS toda la información requerida para obtener la aprobación del organismo internacional”. Y que a pesar de que desde hace “meses” se les dio la información, no “han recibido observaciones, solicitudes de correcciones o peticiones para ampliar la investigación”. Ya es 17 de noviembre, y el comunicado afirma que “tiene plena confianza en que este trámite será favorable en las primeras semanas de noviembre”… corre la tercera semana del penúltimo mes del año.

El pasado 11 de junio, la OMS publicó la “Declaración para los profesionales de la salud: cómo se regulan las vacunas contra la Covid-19 para garantizar que son seguras y eficaces”; en esa declaración apunta: “se dispone de menos información a nivel internacional sobre los eventos adversos tras recibir las vacunas de Gamaleya y CanSino Biologics”. ¿Gato encerrado?

Mientras tanto, ¿qué deben pensar los ciudadanos que ya portan esa vacuna si aún falta que los árbitros internacionales definan si es adecuada o no? ¿Por qué se tarda tanto la OMS en definir su eficacia? Y, por otro lado, también vale la pena cuestionar al gobierno mexicano ¿si fue correcta su aplicación temprana, o debió esperarse a tener mayor contundencia en los resultados?

Se ha hecho un buen trabajo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en traer a México vacunas ampliamente reconocidas como Pfizer o AstraZeneca; no obstante, ante las masivas actividades esenciales y no esenciales en todo el país, la apertura de la frontera con Estados Unidos y el semáforo en verde en 31 entidades, la aplicación de la vacuna CanSino se está convirtiendo en un problema en la estrategia nacional de vacunación, ya que quienes la portan, además de vivir con las dudas de la efectividad en su salud, limitan su libertad para moverse más allá de nuestras fronteras.

¿Qué va a pasar si la OMS o las revistas científicas de mayor prestigio internacional no reconocen la vacuna CanSino? ¿Ya tiene plan B el gobierno de México? Muchos desean o necesitan viajar, después de un largo confinamiento, para ver a sus familiares, por actividades académicas, de trabajo, por negocios, o simplemente por diversión hacia Estados Unidos y Europa.

En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a la OMS por no definir rápidas respuestas. Y tiene razón. Con su falta de definiciones y certeza, a favor o en contra, permite se generen suspicacias.

No obstante, también el presidente se encuentra en una encrucijada, ya que cada día este organismo internacional se retrasa, y Estados Unidos no acepta la vacuna de esta farmacéutica como válida, el gobierno de México debe explorar alternativas prontas, como por ejemplo, aplicar otra vacuna a los maestros y trabajadores de la educación. No es bueno depender de otras instancias teniendo en nuestras manos la solución.

The Lancet, una de las revistas científicas de mayor prestigio, también se encuentra deliberando los resultados de la fase 3 de la vacuna CanSino. Es una de las máximas autoridades científicas para palomear qué está bien y qué no, en el campo de la medicina.

Hace 6 días tuiteó la cuenta de CanSino: “Confiamos en que el equipo que está realizando la revisión por parte de la revista científica The Lancet, esté haciendo el mejor trabajo posible. Pronto podremos compartir nuestro corte de resultados de fase 3 para la #VacunaCanSino”.

Mañana se reúne AMLO con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, la pandemia es uno de los temas de la agenda trilateral. Sin lugar a dudas, nuestro presidente buscará persuadir que CanSino sea reconocida por ellos, tarea que no será tan fácil.