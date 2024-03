Etiquetas, impuestos y prohibiciones: ¿la receta contra la obesidad?

A casi cuatro años desde que entraron en vigor los cambios a la norma de etiquetado NOM-051, la malnutrición sigue siendo un grave problema que lejos de disminuir sigue arreciando. Datos de organismos internacionales, como la UNICEF, revelan que México se mantiene como uno de los países con mayor prevalencia de obesidad infantil y retrasos del crecimiento causados por la mala alimentación.

Una de las medidas más polémicas que adoptó el gobierno federal fue la de prohibir la utilización de personajes y celebridades en los empaques y publicidad de los productos que ostentan algún sello de advertencia. Se promovió la idea de que, al eliminar figuras como el Tigre Toño o el Osito Bimbo de los empaques, la población mexicana comenzaría a optar por alternativas más saludables en su alimentación.

Sin embargo, el plan no está funcionando. El desafío no solo radica en proveer más información al público, sino en asegurar un acceso real a opciones saludables. De poco sirve colocar un sello de advertencia en un refresco si el agua del grifo no es potable, y es inútil incrementar los impuestos a la comida chatarra en un 4.32% cuando los precios de los productos básicos han aumentado más del 30% durante este sexenio.

La prohibición de utilizar personajes en los empaques de alimentos fue criticada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desde un principio. El 21 de enero de 2020, el Pleno de la Cofece, por unanimidad, recomendó eliminar esta medida, pues la utilización de signos distintivos es necesaria para la libre competencia, especialmente cuando se trata de empresas pequeñas que necesitan captar la atención de los consumidores para entrar al mercado.

La eliminación de personajes de los empaques se equipara a una expropiación. Aunque el Estado tiene el poder de limitar o despojar a un individuo de sus propiedades por razones de utilidad pública, está obligado a compensar. En el contexto de la NOM-051, el gobierno mexicano no compensó financieramente a las empresas afectadas por la pérdida del derecho de uso de sus marcas.

Respecto de este asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto emitir un fallo en aproximadamente un mes sobre el amparo en revisión 465/2022, presentado por Grupo Herdez. Sin embargo, el proyecto de sentencia indica que la demanda de amparo fue presentada antes de que la normativa de etiquetado entrara en vigor, lo cual implica que los argumentos de Herdez no serán estudiados.

La Corte deberá pronunciarse eventualmente sobre este tema crucial. El amparo en revisión 614/2023, promovido por Grupo Bimbo y actualmente en manos del ministro Javier Laynez de la Segunda Sala, fue postergado el 17 de enero de 2024. Este caso, que trata sobre cuestiones fundamentales de propiedad intelectual y tratados internacionales, podría resultar en la eliminación de la prohibición.

La prohibición de utilizar personajes en la publicidad de esta clase de alimentos es una medida desproporcional que no ha demostrado ningún beneficio, por el contrario, genera trastornos en la competencia y viola diversos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual.

La malnutrición infantil es un problema que debemos resolver desde el enfoque de la libertad, brindar opciones saludables en lugar de prohibir productos. Me parece inaudito que hoy en día no existan comedores escolares en todas las escuelas públicas que le garanticen a los niños al menos una comida saludable al día, yo prefiero luchar por esos derechos.

POST SCRIPTUM: La Corte también tiene en puerta estudiar la constitucionalidad del sistema de “notificación y retirada” previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor. El candidato Jorge Álvarez Máynez ya nos demostró que el sistema puede usarse con fines de censura, a él le resultó muy útil para bajar de redes un video en donde aparecía pasado de copas en compañía del gobernador de Nuevo León.