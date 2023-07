Musk vs. Zuck, la pelea por mejorar su imagen

Experto en Propiedad Intelectual

Elon Musk y Mark Zuckerberg, famosos billonarios, cabezas de Twitter y Facebook, se han retado públicamente a una “pelea de jaula” (duelo de artes marciales). Lo que empezó como una broma se está convirtiendo en una estrategia de publicidad muy efectiva.

Ambos personajes poseen fortunas extraordinarias y mentes geniales, pero en los últimos años han visto devaluada su imagen pública debido a incidentes mediáticos.

En sus inicios como empresario, Mark Zuckerberg parecía tenerlo todo, juventud, poder, inteligencia y una fortuna que no dejaba de crecer, pero en 2010 fue víctima de un gran escándalo cuando se estrenó “The Social Network”, una biografía no autorizada donde se planteaba que Zuckerberg había robado la idea de Facebook de sus compañeros en Harvard. A las descalificaciones le siguieron procedimientos legales, en 2018 y 2021 el empresario fue interrogado por congresistas de los Estados Unidos acerca del rol que jugó Facebook en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el ataque al Capitolio.

Por su parte, Elon Musk también ha experimentado altas y bajas en su reputación pública. Además de las famosas demoras y promesas incumplidas en relación con los autos de Tesla, Musk enfrentó severas críticas tras su adquisición de la red social “Twitter” dado que llevó a cabo despidos masivos y cambios de políticas que le han ganado la animadversión de sectores liberales de la sociedad estadounidense. El millonario tiene opiniones controversiales acerca de las vacunas contra la Covid-19, la inteligencia artificial o la experimentación en animales.

EL JIUJITSU BRASILEÑO

Desde mediados de los años 90 el jiujitsu brasileño (BJJ) ha ganado popularidad en los Estados Unidos, las estadísticas de “Google Trends” muestran que el término “BJJ” es cada vez más buscado por los internautas de aquel país. Se trata de un arte marcial que se enfoca en posiciones de control y llaves de sometimiento, en el jiujitsu se enfatiza la importancia de la estrategia y la técnica por encima de la fuerza o la habilidad atlética.

Líderes de opinión como Joe Rogan, Lex Fridman o Jocko Willink promueven la práctica del BJJ como un método de superación personal. Ese tipo de publicidad, aunada al hecho de que varias celebridades se han unido a la tendencia, ha creado toda una subcultura de fieles seguidores, principalmente simpatizantes con los sectores conservadores de Estados Unidos.

Tanto Mark Zuckerberg como Elon Musk han compartido en sus redes sociales videos y fotografías en donde se les ve practicando BJJ. La expectativa de una pelea entre ambos empresarios les ha permitido contrarrestar la mala publicidad que los rodea, los medios están mucho más interesados por saber cuándo será el enfrentamiento que en hablar acerca de sus escándalos corporativos.

La estrategia de estos billonarios nos demuestra que la mejor manera de controlar a los medios es alimentarlos constantemente de información, una táctica que en México se aplica religiosamente cada mañana.

Post scriptum: Quien también debe cuidar su imagen es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Primera Sala tiene pendientes varios juicios de amparo donde se discute si las autoridades mexicanas pueden colocar nacimientos en espacios públicos durante las fiestas decembrinas. Nuestro país sigue siendo predominantemente católico y el tema podría ser explosivo.