¿Qué calificación le dan los mexicanos a la Educación Pública?

La autora es Directora de Monitoreo de Indicadores Educativos.

Hace algunos días, el INEGI, uno de los pocos organismos autónomos que sobrevive, presentó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG), con información sobre las experiencias, percepciones y evaluación de los servicios y trámites que los tres niveles de gobierno proporcionan a la población. En cuanto a servicios públicos bajo demanda sobre los que se preguntó, se encuentra la educación pública obligatoria en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato.

Si bien la opinión y percepción de los encuestados puede tener sesgos o no estar totalmente apegada a lo que sucede en realidad, la información de la ENCIG es un buen termómetro de lo que los mexicanos piensan sobre el servicio que el Estado les está brindando para cubrir un derecho humano básico: la educación. Entre las preguntas que se realizaron sobre el servicio educativo, quizá la más importante es: ¿qué calificación le otorga? Y la respuesta no nos sorprende, los mexicanos le dan un 71 (usando una escala del 1 al 100), una calificación “ni muy, muy, ni tan, tan”. Esto quiere decir que hay algunas cosas sobre el servicio educativo con las que no están tan satisfechos, pero otras que no les parecen tan malas.

¿Qué influyó en esta calificación? ¿Con qué aspectos de la educación no están muy satisfechos los mexicanos? Lo que resulta peor evaluado es la gratuidad del servicio educativo ya que menos del 50 por ciento de la población usuaria señala que se cumplió con este aspecto, lo cual es preocupante porque la educación que proporciona el Estado debe ser gratuita y por alguna razón se sigue pagando por ella. Tampoco consideran adecuado el número de estudiantes por salón, pues más de la mitad de los encuestados cree que hay saturación en las aulas.

Sin embargo, hay temas con mejores resultados, casi 9 de cada 10 usuarios de los servicios de educación cree que cumplió con los días de clase programados y prácticamente el mismo número de encuestados considera que se cubrieron todos los temarios. En estos dos rubros encontramos grandes diferencias a nivel estatal, por ejemplo, en San Luis Potosí casi todos creen que sí se cumplió con los días de clase programados en el calendario escolar, y en Guerrero, solo 7 de cada 10 usuarios de los servicios educativos considera que eso sucede; en Nayarit 9 de cada 10 considera que se cumplió con el temario y de nuevo son los guerrerenses los que menos creen que todos los temas hayan sido cubiertos en clase.

Respecto a elementos fundamentales de los procesos escolares como son las y los docentes y las instalaciones educativas, 8 de cada 10 usuarios de los servicios de educación obligatoria considera que el personal docente es suficiente y está capacitado, mientras que un número similar de usuarios piensa que las instalaciones están limpias, ordenadas y en buen estado.

Esta información es sumamente valiosa y debería ser una herramienta para el mejoramiento de las políticas públicas, pero nos habla muy poco de algo fundamental: el aprendizaje. Seguimos debiéndole a los usuarios de los servicios educativos un termómetro para saber si sus hijos están o no aprendiendo en la escuela. Desde Mexicanos Primero hemos observado que tenemos cada vez menos evaluaciones y que los resultados de las pocas que existen o no, se usan o ni siquiera se publican. Seguiremos esperando que las autoridades educativas muestren su compromiso con la evaluación y la mejora.