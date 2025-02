COMIPEMS 2.0 o ECOEMS

El viernes 14 de febrero se publicó en la página miderechomilugar.gob.mx la convocatoria para el ingreso a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2025-2026, y con ello se empezaron a despejar algunas dudas sobre el nuevo proceso; sin embargo, hay otras aún persisten. La primera duda que se aclaró es cómo se llamará ahora el proceso, será el Espacio de Coordinación de Educación Media Superior o ECOEMS.

También se confirma parte de lo que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el Secretario de Educación, Mario Delgado, habían anunciado: que en la mayoría de las opciones educativas no se requerirá examen y la asignación será directa, y que para ingresar a las opciones de educación media superior de la UNAM y el IPN habrá un examen único de ingreso. Sabemos también que solo habrá cobro para quienes presentarán examen y que, en las escuelas de alta demanda, la asignación se realizará por medio de un sorteo, en este caso no se realizará ningún cobro.

Al ingresar a las plataformas oficiales en las que los aspirantes pueden consultar la información, llama la atención la insistencia en que pasa de un modelo de exclusión a uno de inclusión total en el nivel medio superior. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que, de acuerdo con los datos oficiales de COMIPEMS, en 2024 solamente los aspirantes que no cumplieron con algún requisito no pudieron inscribirse en alguna de las opciones de Educación Media Superior existentes. Se encontraron, en este caso, menos de 5 de cada 100 aspirantes, por no presentarse al examen, por no tener su certificado de secundaria en la fecha límite o simplemente fueron dados de baja por alguna irregularidad. Así que 95 de cada 100 estudiantes que se registraron en el proceso no fueron excluidos y sí tuvieron la posibilidad de seguir estudiando.

De acuerdo con los datos oficiales de COMIPEMS, en 2024 casi el 60 de cada 100 estudiantes puso como primera opción una de las preparatorias de la UNAM, podemos esperar que esta tendencia continúe, por lo que la mayoría de los aspirantes sí presentará examen ¿Realmente está cambiando algo con el proceso ECOEMS, o se trata solamente de un COMIPEMS 2.0? De acuerdo con la información publicada, el examen tendrá 128 reactivos, igual que en las ediciones anteriores, y tampoco cambia el hecho de que hay un número de aciertos mínimos para cada opción de la UNAM y el IPN.

Lo que queda tan claro es cómo se va a realizar el examen, ya que hay varias contradicciones. En la página https://ecoems.org/ primero se indica que será 100 por ciento en línea y con inteligencia artificial, y después se aclara que para quienes aspiren a un lugar en las preparatorias de la UNAM será completamente presencial, para los que elijan como opción las preparatorias del IPN será en línea y para quienes tengan una combinación de ambas será presencial. En este caso ya no todo parece inclusivo, ya que para presentar un examen en línea se deberá tener acceso a una computadora con internet.

Al final, la duda que sigue sin ser resuelta es cómo el cambiar o mejorar los mecanismos de ingreso al nivel Medio Superior en la Zona Metropolitana ayudará a garantizar el derecho de todas y todos los estudiantes a una educación de calidad y excelencia. En Mexicanos Primero insistimos en que el derecho de las niñas, niños y jóvenes a la educación únicamente se cumple cuando aprenden en la escuela, y eso sigue sin estar en el centro de las políticas educativas. Esperamos que la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de Educación Media Superior, en todo el país, y no solo en la capital, se convierta en una prioridad porque #AprenderImporta.

La autora es Directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero.