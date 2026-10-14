Se rezaga México en innovación

De acuerdo con el Índice que publica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para dictaminar la situación de la innovación en los planos mundial, regional y por país, México pierde 7 lugares respecto del ranking del 2025.

El análisis incluye más de 130 países, con 80 indicadores y 7 ejes temáticos: instituciones, capital humano, infraestructura, sofisticación de mercado, evolución empresarial, producción de conocimiento y producción creativa, esto es, una visión de conjunto del ecosistema de innovación que permite espejearse frente a los demás países e identificar áreas fuertes y débiles para contar con un diagnóstico puntual.

En esta edición, nuestro país pierde posiciones y ocupa el lugar 65. A nivel regional, frente a sus similares, nuestro país se rezaga frente a Chile (51) y Brasil (53).

A la luz de los diversos rangos de medición, la baja obedece a caídas drásticas en “instituciones” y “Estado de derecho”.

Frente a otras economías como China, India, Vietnam, Turquía, Filipinas, Marruecos e Indonesia, el descenso se percibe mayor considerando el ascenso notable de cada uno de estos países.

Un componente interesante del Índice es que toma en consideración la capacidad económica de cada país para su fórmula de análisis; de esta manera, la comparación en crecimiento no se hace frente a economías asimétricas, sino entre pares, lo que permite una mejor lectura.

De la revisión de subíndices del estudio de la OMPI emerge un claro desbalance, ya que el país está en el lugar 81 en insumos de innovación (lo que destina a innovar), pero en el 53 en resultados (lo que efectivamente produce).

Es decir, obtiene más resultados de los que sus recursos permitirían esperar.

Ese rendimiento se apoya en su perfil manufacturero y exportador: es quinto lugar mundial en exportación de bienes creativos, y la Ciudad de México aparece en el puesto 82 entre los 100 principales polos de innovación del mundo, con fortaleza en farmacéutica y química.

Sin embargo, revisando el movimiento que México ha presentado en los últimos 10 años, es claro el rezago en que hemos caído en la última década, a pesar de ciertos esfuerzos de corrección que en los últimos dos años se han desplegado.

Lamentablemente, las afectaciones a las instituciones y el Estado de derecho pasan factura en términos de falta de subsidios a la investigación y el desarrollo de tecnología, la desaparición de algunos de los fideicomisos orientados a este fin y la expulsión del Sistema Nacional de Investigadores de los integrantes del sector privado, que explica una parte de nuestro desgaste institucional.

En esta lectura es relevante recordar que la construcción de un ecosistema de innovación no se gesta de forma repentina; se construye paulatinamente, reforzando las piezas que lucen débiles o gastadas.

Un postulado esencial es que gran parte de la innovación de un país es para consumo interno, con soluciones adaptativas que solo los locales pueden generar para sus propios requerimientos.

Muchas veces, elegimos la solución retórica de desestimar los índices de competencia entre países sin siquiera repasar sus resultados.

Lamentablemente, los inversionistas, tanto domésticos como extranjeros, los revisan cuidadosamente porque de ellos se desprenden notas precisas sobre el clima de negocios en los diferentes mercados.

Es un hecho que México sigue bajando en los indicadores, y sólo está subiendo en los de falsificación de productos y contrabando.

A pesar de perder una de las paletas de la hélice, sigue habiendo tareas pendientes para las empresas y los investigadores en el objetivo de construir un México creativo, competitivo y adscrito a la legalidad.