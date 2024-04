Elecciones en CDMX: Segundo #DebateChilango

No queda mucho tiempo para las elecciones y los candidatos lo saben. En la CDMX, el pasado domingo 21 de abril, se realizó el #DebateChilango que llegó a casi 68.5 millones de personas, con más de 12 tendencias diferentes en X durante el ejercicio.

Aunque hubo una diferencia en menciones, en general Santiago Taboada y Clara Brugada tuvieron un alcance similar en medios digitales. El primero contó con cerca de 228 mil menciones y un alcance de 49.5 millones de personas, mientras que la segunda obtuvo 194 mil menciones y casi 49 millones de personas alcanzadas. Salomón Chertorivski, aunque obtuvo muchas menos menciones, cerca de 24 mil, tuvo un muy buen alcance, más de 38.7 millones.

Ya en temas de percepción la diferencia es mayor. A Santiago Taboada le fue bastante bien, pues la actitud de la audiencia sociodigital fue positiva en un 60 por ciento. Usuarios de redes sociales utilizaron los hashtags #GanóElCambio, #JefeTaboada y #ElCambioViene para mostrar su apoyo y afirmar que ganó el debate señalando los errores de Morena y posicionando propuestas. Consideran que demostró seguridad y dominio de los temas discutidos y que envió un mensaje de optimismo y esperanza.

Del lado negativo, las redes sociales señalaron que el panista es un candidato prepotente y que no contestó a los señalamientos sobre el “cártel Inmobiliario”, que presuntamente hasta había pedido que no se hablara del tema y finalmente dijeron que busca privatizar el agua de la CDMX.

A Clara Brugada no le fue tan bien. La actitud fue mayormente negativa, un 73 por ciento. Dentro de las principales críticas a la candidata mencionaron su relación con René Bejarano y el tema del agua, que no lo han resuelto en 27 años. Los internautas consideraron que no cuenta con autoridad moral para hablar del tema del agua, ya que Iztapalapa es la alcaldía con mayor escasez. También le reclamaron que había prometido solucionar los problemas de abasto del líquido y que no presentó propuestas claras para solucionarlo. Destacaron también que el candidato de Movimiento Ciudadano le recordó que el partido al que ella representa no ha logrado erradicar la corrupción y que la Ciudad de México es la más corrupta a nivel nacional. Asimismo, destacaron la propuesta de crear una reforma para la Fiscalía de la CDMX para terminar con lo que las redes llaman: “fiscales carnales”.

El 27 por ciento de menciones positivas celebraron que Brugada enfrentó a Santiago Taboada con temas como el “cártel inmobiliario” y la mafia del sindicato libertad, presuntamente encargados de extorsionar a constructoras. Utilizaron el hashtag #GanamosConClara para señalar que ganó el debate y que demostró su capacidad y congruencia. También destacaron los 20 puntos de su Plan Hídrico para la CDMX.

Finalmente, Salomón Chertorivski quedó casi 50-50 en relación con la actitud en redes sociales. El 49 por ciento lo aplaudió, pues consideran que fue el candidato más congruente durante el debate y que se enfocó en propuestas y demostró estar preparado para ser Jefe de Gobierno. Coincidieron en que la ciudadanía está harta de la propaganda electoral y que por lo mismo debería estar prohibida. Señalan que es el único que ha hablado sobre los derechos laborales de los empleados en la Ciudad y celebraron que atacó en algunos casos a los otros dos candidatos. A uno por el “cártel inmobiliario” y a la oficialista por la corrupción en el país.

En cuanto a las críticas, un 51 por ciento, señalan que supuestamente el candidato fue ignorado durante el debate, que sus propuestas son inviables en cuanto a que no dejó claro de dónde obtendría fondos para implementarlas. También sacaron memes con la propaganda electoral de su partido y finalmente mencionaron que participó en el robo de recursos para la reconstrucción de la ciudad después del temblor de 2017, durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Como cualquier debate, para las redes sociales terminan siendo más relevantes los ataques que las propuestas. Sin embargo en temas de agua, la ciudadanía sí está esperando soluciones concretas o al menos, que alguno de los candidatos señale medidas contundentes de educación y prevención en el cuidado de la misma.