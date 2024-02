Elecciones presidenciales en redes sociales: semana del 28 de Enero al 3 de febrero de 2024

La única constante en las redes sociales es que no son constantes. Para muestra, basta analizar esta semana en la que se movieron los números del patrón que veníamos observando a lo largo de los últimos dos meses.

Sin duda, esta fue la semana de Xóchitl Gálvez en los medios sociodigitales, en los que pasó de 63 millones de alcance a casi 70, frente a Claudia Sheinbaum, que bajó significativamente al pasar de 79 a menos de 59 millones de personas de alcance digital. Y ni qué decir de Jorge Álvarez Máynez, quien bajó a menos de 10 millones de personas, es decir, cayó más de un 50% en una semana.

Estos números no son extraños. En primer lugar, fue bien recibida por la audiencia la mañanera de Xóchitl Gálvez (#LaMañaNeta) donde supo aprovechar la conversación sociodigital subiéndose en las tendencias de la semana contra el Gobierno Federal, principalmente por el supuesto ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña del 2006 del actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que estuvo en tendencia toda la semana con el hashtag #NarcoPresidente. Y por otro lado, por la creciente escasez de agua en todo el país, pero principalmente en la Ciudad de México, que la candidata conoce bien, y que también se estuvo moviendo con la tendencia #NoHayAgua.

Además, su gira en Estados Unidos ha sido percibida de manera positiva, y se destaca su compromiso de fortalecer relaciones internacionales. De esta manera, se posiciona con un 72% de actitud positiva de la audiencia, donde los mensajes en contra están más relacionados con su posición en las encuestas, una supuesta relación con la DEA y su relación con “los partidos de siempre”.

A Claudia Sheinbaum no le fue tan bien, no solo bajó en alcance sino que volvió a subir en negativos. De 76 pasó a 80%. Como lo hemos mencionado, los ataques al Gobierno le afectan, como son los temas de la financiación de campañas, la multa a su partido, las declaraciones de Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, señalando que tiene grabaciones en las que “se puede caer una candidata”, así como por haber sido parte del Gobierno anterior al que culpan de la actual falta de agua.

Sin embargo, tiene una defensa: las encuestas, así como un apoyo constante de sus seguidores en las redes, esta semana con el hashtag: #AMLOaClaudia.

Finalmente, Jorge Álvarez Máynez pasó casi desapercibido. Muestra de ello es que mejoró en su percepción, pero más que por mensajes de apoyo, fue precisamente por la falta de ataques; las redes sociales no lo están viendo como un candidato que destaque y, salvo el mensaje del actual Gobernador de Nuevo León en el que se ve en compañía del candidato viendo un partido, o el intento de hablar sobre el tema del agua, la conversación es baja y con poca sustancia.

Nada está decidido, este es solo el análisis de una semana y como en “Big Brother”: las reglas cambian.