Presidenciables - Cuarta semana de Agosto

Seguimos como la canción: en este caso de los 3 que nos quedaban, ya sólo nos quedan 2 aspirantes en la disputa por la candidatura presidencial del 2024 del Frente Amplio por México tras la salida de Santiago Creel del proceso.

Por primera vez desde que estamos midiendo a los aspirantes de Morena, Marcelo Ebrard supera a Claudia Sheinbaum en alcance sociodigital. En la conversación general tiene esta semana el 33% con casi 59 millones de personas de alcance, mientras que Claudia se queda con el 32% y casi 58 millones.

Adán Augusto quedó con más o menos 40 millones y Ricardo Monreal sigue sin pausa y parece que sin prisa, esta vez con 21 millones de personas de alcance y con la mejor percepción entre los 4 candidatos.

En ese tema a Claudia Sheinbaum no le está yendo muy bien. Primero por los ataques en su contra por parte de Marcelo Ebrard en relación con los acarreos en el proceso y sobre todo porque sus declaraciones recientes de que ya no es Jefa de gobierno, no están causando la mejor impresión en la audiencia sociodigital.

Por el otro lado, los simpatizantes de Marcelo Ebrard han estado promoviendo el #PisoParejo en elección mientras el aspirante sigue señalando que hay una campaña negra en su contra y que #ALasPruebasMeRemito.

A Adán Augusto, aunque presume que “ese arroz ya se coció” haciendo alusión a que él va a ganar las encuestas, no le fue bien en la semana tras difundirse un video durante un evento en Huimanguillo, Tabasco, en el que, con gesto de enojo, lanza un codazo una mujer que quería acercarse a él. Además de los hashtags que se viralizaron en las redes de #PatánAgusuto y #LordCodazos, lo que más circularon fueron muchos memes.

En el Frente Amplio por México, la contienda ya quedó entre dos mujeres; aunque Santiago Creel tiene que agradecer que su declinación le trajo, por fin, sentimientos a favor por parte de la audiencia sociodigital.

Un 78% avaló la decisión. Lo felicitan y lo reconocen por retirarse de la contienda, señalan que la decisión fue “por amor al país” y que se engrandece como persona y político.

El 22% que está en contra, se burla a través de memes y mensajes arguyendo que nunca hubiera podido llegar a ser presidente de México.

Xóchitl Gálvez llegó a poco más de 78 millones personas y regresó a una actitud bastante favorable, 70% frente a 30%. Hay una operación orgánica interesante a su favor, en el que piden que se vote por ella en las elecciones del Frente y ha tenido buena reacción por parte de la audiencia en sus intervenciones en los Foros, principalmente por sus declaraciones en temas de salud e impuestos.

La misma operación qué hay a favor de Xóchitl, está en contra de que continúe Beatriz Paredes. Le piden declinar en la elección, así como lo hizo Santiago Creel. Por eso sus negativos han subido de manera importante.

Sin embargo, voces expertas han señalado que se requiere un proceso democrático para darle legitimidad al proceso de la oposición y como la misma Beatriz Paredes lo señaló: #NoHayFarsaEnElFrente.