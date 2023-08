Presidenciables - Tercera semana de Agosto

Ahora estamos como en la canción de los perritos: “de los 8 que quedaban ya nomás nos quedan 7″, con la salida de Enrique de la Madrid tras quedar en la última posición en la primera encuesta de opinión del Frente Amplio por México.

Pero vayamos por partes: Morena regresó a la agenda sociodigital después de varias semanas con poca información. Aunque las posiciones en alcance sociodigital siguen similares a las de la semana pasada, Claudia Sheibaum con el 36%, Marcelo Ebrard con 28%, Adán Augusto con el 24% y Ricardo Monreal con un 12%, los señalamientos de Marcelo Ebrard en contra del proceso interno guinda, regresaron la política a ser, junto con #LutoNacional, tendencia a lo largo de la semana.

Y es que el ex Canciller señaló en una conferencia que sólo hay dos candidatos en posición de ganar, Claudia Sheinbaum y él. Pidió que se respeten las condiciones, se eviten los acarreos y dijo que no firmará el acuerdo de las encuestadoras hasta que no haya condiciones.

El tema ha llegado a más de 18 millones de personas y está dividida la opinión pública sociodigital. El 57% está a favor de la declaración, utiliza el concepto de “acarreo monumental” para denunciar una campaña negra en contra del candidato, que hay trampas dentro del Gobierno de AMLO y celebran que Ebrard haya evidenciado la red corrupta de Morena.

Por el otro lado, el 43% restante está en contra de las denuncias; consideran al aspirante como un hipócrita por denunciar campaña negra cuando supuestamente él también ha invertido millones en su campaña y lo consideran prepotente y arrogante.

Hasta teorías de conspiración han salido a su alrededor sobre la posibilidad de que si no gana, se vaya de Morena a Movimiento Ciudadano o bien, que está levantando la vara para obtener más poder dentro del siguiente gobierno.

Esta disputa ha generado que tanto Claudia Sheibaum como Marcelo Ebrard crezcan en negativos ante la audiencia sociodigital, sin embargo, regresaron a los reflectores.

Adán Augusto sigue más o menos igual, pero le favorece que esté circulando el rumor de que la pelea de los otros dos lo pone a él en el camino a la candidatura y del lado de Ricardo Monreal, el discurso sigue siendo el mismo, que no renuncia.

Del lado del Frente Amplio por México, las cosas se han ido emparejando. Aunque sigue Xóchitl Gálvez a la cabeza con casi 58 millones de personas de alcance, Santiago Creel creció a casi 42 millones y la sorpresa nuevamente la dio Beatriz Paredes llegando a cerca de 27 millones de alcance.

Tenemos por delante semanas decisivas. En un caso a través de encuestas, en el otro a través de votaciones, y en ambos, con denuncias de supuestos “acarreos”. Esperemos, por el bien de los candidatos, de los partidos y de México que estos dos procesos sean lo más democráticos y transparentes posibles, si no, ¿qué nos espera para el 2024?