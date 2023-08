Presidenciables, primera semana de agosto

Falta prácticamente un mes para definir la primera parte del proceso de selección de aspirantes, tanto del lado de Morena como del Frente Amplio por México y, más allá de los implicados, las actuaciones del Tribunal Electoral y del INE han sido parte importante dentro de la conversación sociodigital de las últimas semanas.

Ahora bien, en relación con el proceso mismo, en Morena siguen muy parejos los tres candidatos punteros, Claudia Sheinbaum, con el 33% de la conversación, seguidos de un empate técnico entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto con el 27%.

En el Frente Amplio las cosas son diferentes. Aunque varios de los candidatos ya llegaron al registro mínimo de firmas (150,000) en la conversación sociodigital, están más disparejos. El 60% de la conversación sobre los candidatos de oposición se la lleva Xóchitl Gálvez seguida por Santiago Creel con el 19% y Enrique de la Madrid con el 15%.

En la cola de ambos bandos se quedan Ricardo Monreal con el 13% y Beatriz Paredes con el 6% correspondiente.

Claudia Sheinbaum volvió a bajar en alcance pero sobre todo en actitud positiva. El tema sigue siendo principalmente que no cuenta con una agenda propia, sino que, en palabras de la opinión pública sociodigital, se expresa y opina lo mismo que el Presidente. Usan el Hashtag #LadyCalca para referirse a ella. Así mismo, le recuerdan los temas de la línea 12, contratación de servicios publicitarios y hasta desvío de recursos para su campaña.

Marcelo Ebrard estuvo muy activo. Por un lado, sigue con el tema de seguridad y su “Plan Ángel”. Esta vez con dos motivos adicionales principales. Por un lado, tras el asesinato de su amigo y colaborador, el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, atacado en la Autopista del Sol junto con su familia y por otro lado al responderle a Claudia Sheinbaum sobre sus comentarios sobre la política en materia de seguridad en la CDMX, mencionando que esa había sido elaborada entre él y el Presidente y le pide #DebateYa. También estuvo activo en cuanto presentó un plan de salud y mencionó que en Morena hay una guerra sucia contra él y su esposa.

Adán Augusto, tuvo dos eventos que le ayudaron, tanto en posicionamiento como en actitud. Por un lado, la pérdida de su amigo y operario Daniel Flores, a bordo de un avión en Veracruz y por el otro por la presentación del libro “El Hombre Grande, Adán Augusto López Hernández” en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Ricardo Monreal es el más positivo de los cuatro esta semana. Tal parece que están permeando sus mensajes de que no declinará, que él sí respeta la austeridad de Morena y el cada vez menos rumor y más certeza de que si no va por la presidencia, irá por la Ciudad de México.

En el Frente Amplio por México, Xochitl sigue a la cabeza, esta vez con más de 62 millones de personas alcanzadas, aunque los negativos también han ido subiendo. Por un lado por señalamientos sobre las empresas y los contratos recibidos mientras ella fue delegada, así como señalan a su hija por ser prestanombres. #Lady1000millones es el Hashtag con el que la atacan y por el otro lado, por una embestida más hacia el frente de que solo tenían una candidata pero ya quedó superado el tema tras el mensaje del presidente del PRI, Alito Moreno felicitando a sus candidatos, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid por haber logrado más de 400 mil simpatizantes.

Santiago Creel sigue teniendo muchos negativos, en este caso no solo por su cargo sino por supuestamente no dar claridad en el crecimiento de sus ingresos. Incluso se presentó una denuncia en su contra por uso indebido de recursos de la Cámara de Diputados.

Enrique de la Madrid sigue subiendo en positivos. Su visión de “Un México Posible” con educación, programas sociales que incentiven a los mexicanos a superarse y el regreso a una política energética lo favorecieron en las redes sociales esta semana.

Finalmente Beatriz Paredes, aunque su alcance digital no es tan alto como en los demás candidatos, es quien constantemente señalan como una mujer con experiencia, y libre de corrupción. Se mueve el hashtag #BeatrizVa tras haber superado la barrera de las firmas requeridas para continuar en el proceso del Frente Amplio.

Como señala Enrique de la Madrid, el enemigo no es el candidato interno sino el externo, pero parece que a veces se les olvida, y aunque a veces se pretenda omitir que existen, los tiempos electorales son claros, y aún falta mucho camino por recorrer. Mejor que no se desgasten tan rápido, no vaya a ser que les pase como en el cuento de “la liebre y la tortuga”.