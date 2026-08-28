El valor de la música reside en su capacidad de emocionar

La historia de Carlos García en la industria musical no comenzó en una oficina corporativa ni en un estudio de grabación profesional; empezó en las noches de su adolescencia en la Ciudad de México, una etapa divertida y luminosa que compartía con su hermano mayor. Esos años pasaron entre la música, el arte y una atmósfera familiar de complicidad que contrastaba con la dureza del mundo exterior. Con su madre y hermano, García pasaba las horas tendido bocarriba sobre la cama, hojeando con entusiasmo hasta los créditos de los discos compactos, escudriñando nombres de productores, músicos de sesión e ingenieros de sonido y a todos los que daban vida a cada álbum. Desde entonces, fascinado por lo que ocurría detrás de las canciones, jugaba a ser director artístico, imprimiendo portadas artesanales y armando maquetas caseras con una dedicación casi obsesiva.

Carlos García cultivó esa vocación sin prisa y sin ambición, y terminó por trazar el rumbo de una trayectoria de más de dos décadas en el corazón del negocio de la música.

Cursó la licenciatura en Comunicación en la universidad que quedaba más cerca de su casa, después de desechar un supuesto futuro como estudiante de derecho. Pero su verdadera escuela fue la trastienda de la industria fonográfica. A principios de los años 2000, se presentó en las oficinas de Sony Music para tocar las puertas del departamento artístico. Ante la negativa inicial de contratación, aceptó una propuesta insólita: asistir diariamente durante un año a las reuniones de artistas y repertorio en calidad de oyente, sin sueldo ni más herramientas que un cuaderno de notas y una gran curiosidad. Por la noche, sistematizaba lo aprendido sobre la selección de repertorio, la contratación de fotógrafos, cineastas y realizadores, para luego entregar sus apuntes al director artístico de la compañía. Aquel año de disciplina acabó con su admisión formal como pasante, con un salario modesto y un teléfono móvil. Desde ese momento, su labor consistió en transitar por todos los rincones posibles del medio, desde la impresión de carteles para camerinos en auditorios hasta la inmersión en circuitos bohemios y conciertos subterráneos de géneros diversos.

Lejos de poseer prejuicios estéticos o elitismos sonoros, su sensibilidad se nutrió tanto de la sofisticación del jazz contemporáneo y el R&B como de las fiestas familiares marcadas por las raíces norteñas de sus padres y la convivencia con sus tías y primos. Eso le permitió comprender que el papel de un director artístico no consiste en erigirse como la megamente detrás del creador, sino en proveer los recursos y la contención emocional para que los talentos alcancen su máxima expresión. A lo largo de los años dentro de la compañía, ha sido testigo y partícipe del florecimiento de carreras monumentales, y ha acompañado la evolución de artistas que han transformado el panorama de la música hispanoamericana, como Natalia Lafourcade, cuya metamorfosis creativa —desde el pop inicial hasta sus incursiones en la música clásica— refleja la plasticidad y la exigencia de un proceso artístico genuino que las estructuras corporativas deben aprender a proteger.

Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de problemas. La industria musical que conoció en sus inicios, regida por la venta de álbumes físicos donde convivían los sencillos exitosos incluso con piezas experimentales, sufrió un colapso primero con la llegada de la piratería y luego con la aparición de plataformas como Napster o Limewire. Aquella crisis transformó a las grandes discográficas en trincheras de supervivencia, y Carlos García presenció despidos masivos y tuvo que convivir con un persistente estado de zozobra laboral que, dos décadas más tarde, se ha convertido en una constante en el sector. Con la irrupción del streaming, la fragmentación acelerada del mercado y la velocidad de vértigo con la que las redes sociales dictan las tendencias de consumo musical, el panorama se volvió todavía más complejo. Hoy, el vicepresidente de A&R de Sony Music en México observa cómo las reglas del juego se han invertido: mientras antes las compañías apostaban por el desarrollo de catálogos y la maduración de los talentos, la saturación de lanzamientos semanales y la dependencia de métricas amenazan con convertirlo todo en un bien de consumo rápido, sujeto a la volatilidad de un algoritmo o al éxito fugaz de un reto viral. La música incluida.

Frente al desafío que plantea la inteligencia artificial en la creación y saturación de contenidos, su enfoque se mantiene anclado en esa mirada de niño curioso que todo le asombra. En un medio donde las renuncias voluntarias a lo largo de su carrera —motivadas por incompatibilidades éticas o cambios directivos que atentaban contra su visión— han servido para reafirmar su independencia, su mayor orgullo sigue siendo que es capaz de escuchar. Lejos de la frialdad corporativa, su labor combina la precisión de la estrategia de mercado con una profunda empatía humana: Carlos García entiende que el verdadero valor de la música reside en su capacidad de emocionar. Desde su despacho en Sony Music hasta las salas de ensayo y los estudios, navega la incertidumbre del mercado global con una convicción intacta: a pesar de las crisis cíclicas y la velocidad de los tiempos modernos, el arte auténtico siempre hallará un hueco para abrirse paso y trascender.