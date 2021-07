Pemex, una bomba de tiempo

Mientras se tambalea la compra de la refinería de Deer Park por el riesgo que ello representa para Estados Unidos porque “Pemex no tiene la experiencia ejecutiva, gerencial o técnica para instalar una instalación de vanguardia de manera segura”, según la opinión del congresista norteamericano Brian Babin, por el distrito 36 de Texas, ocurre un incendio por falta de mantenimiento, en las instalaciones marítimas del campo Ku de Petróleos Mexicanos.

La imagen del incendio se difundió ampliamente, provocando las reacciones de la organizaciones ambientales, sin embargo, este percance es tan solo uno de los que han ocurrido en este sexenio, lo que habla de la falta de mantenimiento mayor de las instalaciones petroleras, sobre todo en las más estratégicas para el país.

Como se sabe, el campo Ku es uno de los tres que componen el complejo que conforman el activo Ku-Maloob-Zaap ( KMZ) y que produce el 46 por ciento del total de crudo a nivel nacional.

Es decir, no se trata de cualquier instalación, sino una de las relevantes para México, lo que en teoría obligaría al gobierno tener al tope los cuidados y el mantenimiento para preservar la operación de este campo, pero no fue así, de hecho, la Auditoria Superior de la Federación, desde sus informes de 2019, hablan de desviación de recursos y falta de mantenimiento adecuado en diversas plataformas e instalaciones petroleras.

Desde luego, este tipo de accidentes no son consecuencia del azar, sino de descuidos institucionales causados por la falta de mantenimiento mayor que, como ya lo vimos con la Línea Dorada del Metro, es una constante que se da en el gobierno de la 4T en aras de una austeridad mal entendida, toda vez que les retiran, por ejemplo, recursos presupuestales a los programas de mantenimiento para canalizarlos a los programas político asistenciales del gobierno, así como las tres obras insignia de AMLO; Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya.

Por fortuna, en el incendio ocurrido en la sonda de Campeche, no hubo muertes que lamentar, empero, eso no se debió a las previsiones que debería tener Pemex para salvaguardarlos, sino a que, en el momento del percance, no había personal.

Las condiciones paupérrimas, verbigracia, en las que se hacinan los trabajadores de Pemex que trabajan en las instalaciones marítimas y en oficinas, no solo van en detrimento del rendimiento, sino que contribuyó, sin duda alguna, a que hayan muerto más de 505 empleados por Covid-19

En cualquiera de los casos, lo que ocurre en Petróleos Mexicanos en cuanto a la carencia de presupuesto para darle mantenimiento a todas las instalaciones y preservar la vida de sus trabajadores, es solo una arista de toda la problemática que enfrenta y que tiene que ver con el desastre financiero y de operación administrativa que la ha colocado como la petrolera más endeudada del mundo.

En la visión del presidente López Obrador y de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, la solución para salvar a la empresa productiva del Estado, es volverá a privatizar, es decir echar la atrás la reforma energética que se promovió en el sexenio anterior, y con ello, entre otras acciones, sacar a los inversionistas privados de la jugada.

El barril sin fondo en el que se ha constituido Pemex para las finanzas públicas se debe en buena medida a la visión retrógrada del Jefe del Ejecutivo Federal para darle viabilidad a futuro.

Desde luego, la situación crítica por la que transita la ex paraestatal no surgió en este sexenio, al contrario se ha gestado a lo largo de los años, empero esta administración se han recrudecido los problemas por no tener la capacidad para tomar las decisiones adecuadas que se requieren para salvar a la columna de vertebral de ingresos para México y más ahora que el precio de la mezcla mexicana de petróleo, ronda en los 70 dólares por barril.

El error de comprar una refinería en Texas es otra de esas ocurrencias que contribuyen a que Pemex tenga sus días contados y que se precipita a su resquebrajamiento total y que, ahora, con el incendio en la sonda de Campeche, quedó más que evidenciado.