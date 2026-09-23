Con el cabello en llamas

Mañana jueves 24 de septiembre, a las 5 PM, participaré en un seminario web sobre inteligencia artificial. El título: “Retos y oportunidades de la Inteligencia Artificial: Innovación, Economía y Gobernanza”. Lo organiza y modera el Dr. Gerardo Traslosheros, Coordinador del Observatorio Global de la UDLAP (OGU). Participaremos la Ministra Luisa Solchaga López, profesora adscrita de la Universidad; la Dra. Zobeida Guzmán, directora de innovación tecnológica de la UDLAP; y un servidor.

Hay un ánimo regulatorio para las inteligencias artificiales, impulsado por los empresarios del sector, especialmente los de los Estados Unidos. Como economista liberal, veo con sospecha los intentos de regulación que vienen desde el sector privado, especialmente desde las mismas industrias. Los consultores en estos temas, usan eufemismos como “autorregulación”, cuando en realidad están promoviendo esquemas de captura regulatoria. La captura de las leyes y reglas por parte de grupos empresariales, a través de prácticas conocidas como el “cabildeo”, o lobbying, les permite establecer monopolios durante períodos largos, en los cuales obtienen ganancias extraordinarias. “Yo tengo la IA certificada por la autoridad americana y tú no”, pareciera ser el juego que quieren ganar Amodei, Altman, Musk, y otros tecnocarnales. Me incendio el pelo, para quemar el de mis competidores.

Los encabezados de la prensa, van al tenor de “esta tecnología tiene el potencial de extinguir a la raza humana”. Los eventos fortuitos con potencial de exterminio existen. Sin embargo, su probabilidad es muy baja. El meteorito Chicxulub, en Yucatán, que creemos que desencadenó la extinción de los grandes reptiles, ocurrió hace 66 millones de años. De acuerdo a las ciencias actuariales, la probabilidad de eventos catastróficos de similar escala y alcance, nivel extinción, es baja. Alrededor de 1x10^-6 hasta 1x10^-8. Prácticamente cero, en un año determinado; una probabilidad del 70% en los próximos 100 millones de años.

Un accidente nuclear, tipo Chernobyl, puede borrar una región entera, pero no va a borrar al planeta. (Apunte marginal: Aguas con Laguna Verde). El nuevo Reporte de Riesgos Globales de las Naciones Unidas, apunta situaciones de riesgo alto (por falta de preparación y exceso de severidad), a los siguientes ítems, no necesariamente en ese orden: (a) Armas de destrucción masiva; (b) IA y tecnologías de frontera; (c) Concentración del poder con base en uso de tecnología; (d) Desastres naturales; (e) Guerra a gran escala; y (f) Información defectuosa o ausente. En ese reporte, los riesgos que más crecieron fueron (b) y (c), pero una confrontación bélica de gran escala sigue siendo mucho más grande en términos de severidad y falta de preparación que los riesgos referidos.

Ciertamente ahí, en los riesgos feos, está la IA. Escribo aquí algunos de los elementos de los que platicaré mañana:

La IA no borrará empleos. Volverá algunos irrelevantes y otros más productivos. Mientras más rutinaria y simple es tu tarea, más estará en riesgo. Si en tu ocupación estás usando una milésima parte de tu cerebro, cuidado. Pero habrá ciertas ocupaciones en donde habrá un renacimiento de lo humano, lo artesanal. Yo quería que mis robots limpiaran la casa mientras yo me dedicaba a las artes, y no al revés. Pero, los seres humanos seguiremos valorando ciertas artes humanas.

Mientras la IA no tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, estará limitada en su capacidad de sustituir profesionales. A la mejor un día me hacen director de un banco. La IA no podrá firmar los estados financieros por mí. Probablemente influirá en decisiones, pero eso no eliminará la necesidad de tener ejecutivos a cargo de la fiducia.

Debe haber reglas para las empresas de IA: eres responsable a nivel civil y penal, como directivo, de lo que haga uno de tus autómatas. También de tener planes de contingencia, y entornos controlados ( sandbox ). Aquí la ficción nos ayuda: releamos las Leyes de la Robótica que planteó Isaac Asimov. Pero, también debe haber reglas para los consumidores: no le pases tus contraseñas al robot. Si te vuelves terrorista con IA, se te castigará con mayor probabilidad (no con mayor severidad).

). Aquí la ficción nos ayuda: releamos las Leyes de la Robótica que planteó Isaac Asimov. Pero, también debe haber reglas para los consumidores: no le pases tus contraseñas al robot. Si te vuelves terrorista con IA, se te castigará con mayor probabilidad (no con mayor severidad). Hay que regular, y hacerlo bien; pero el ángulo catastrófico no debe nublar nuestro entendimiento ni ahogar las grandes innovaciones que surgirán de estas tecnologías.

El seminario es mañana, a las 5 PM, vía Zoom. Te puedes unir visitando udlap.mx/información/retos-oportunidades-ia.