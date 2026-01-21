Monarca americano

En la fenomenal biografía de Simón Bolívar escrita por John Lynch (1927), el británico nos cuenta que el Libertador de las Américas tenía una idea de república como la había ideado Montesquieu, pero con un ligero cambio, quizá inspirado por el sistema británico de monarquía parlamentaria. Este cambio es que tendría que haber un cuarto poder, un poder moral, que estuviera por encima del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ese poder moral, lo tenía que detentar Bolívar.

Es curioso (o no tanto) que López Obrador también hablaba de superioridad moral con respecto a sus adversarios políticos. Y, el otro que solamente tiene límites en su propia moral, es Donald Trump. Trump, en entrevistas recientes, ha sostenido que no necesita un sistema de contrapesos, y que solamente le detiene su propia moral. Sabemos que su moralidad no es particularmente admirable. Pero, también, que es bastante autoritario. En una entrevista reciente con Reuters (15 de enero), Trump dijo que “no se necesita una elección intermedia” (Reuters, MSN, James Oliphant), y que no le importaba la encuesta que revelaba que la mayoría de la población groenlandesa quisiera permanecer en Dinamarca. En una comunicación pueril y grosera al Primer Ministro noruego, Jonas Gahr Støre, enviada en el contexto de otra discusión, de sanciones comerciales, le dice al premier noruego que “no se siente obligado a pensar puramente en términos de paz”, dado que Noruega no le quiso dar el premio Nobel de la Paz. En esa carta, que podría haber escrito un infante peleando por un juguete, tiene una perorata en contra de la OTAN y acaba diciendo que Estados Unidos va a tomar control de Groenlandia, porque el reino de Dinamarca “no tiene papeles que digan que el territorio es suyo. Reclaman que ahí atracó uno de sus barcos. Estados Unidos ha tenido muchos barcos ahí”, dice palabras más, palabras menos, el texto.

Más allá de lo interesante que debe resultar esa megalomanía particular para la psiquiatría y la psicología, no es la primera vez que se hacen analogías del presidente Trump con mandatarios del pasado. La narrativa MAGA está desembocando en un presidente que no quiere límites institucionales, con más intensidad que nuestro AMLO, y más parecido a personajes históricos como Bolívar y Napoleón.

Normalmente soy cuidadoso de distinguir entre “estadounidense” y “americano”. A los estadounidenses les gusta que les digan americanos. Ellos son América, en una expresión cultural quizá de la Doctrina Monroe de los 1820s. Pero, a muchos americanos descendientes de los imperios español y portugués les ofende que se adjudiquen todo el continente. En su red social Truth (en verdad Trump es dueño de La Verdad, aunque solamente sea una marca registrada), en días pasados el presidente estadounidense puso una ficha bibliográfica suya, con un formato parecido al de Wikipedia, en donde se manifestó como “Acting President of Venezuela”. Por eso el título de esta columna: un presidente que quiere desmantelar la democracia en los Estados Unidos, y que además se ostenta como el poder ejecutivo de otro país, ya cabe en la categoría napoleónica o bolivariana, y podríamos llamarlo “monarca americano”.

Siempre me sorprendió lo obsesionados que están los estadounidenses con las monarquías. Siguen la vida de los aristócratas británicos, los Windsor, y de otras casas reales de Europa. Quizá en el fondo, siempre fueron monarquistas, y Trump leyó que es un momento propicio para coronarse Emperador de América.

A Bolívar lo alcanzó el cansancio y la enfermedad. Napoleón hizo todas estas cosas siendo joven, y como todavía tenía pila después de su derrota en Waterloo, lo exiliaron en la Isla de Elba. Trump tiene menos tiempo. Claro, también tiene el ejército más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra y puede invocar poderes políticos y económicos que Bolívar y Napoleón jamás soñaron.

En la entrega de su medalla del Nobel a Trump, María Corina Machado contó que el Marqués de Lafayette le dio a Bolívar un medallón con la efigie de Washington. Por eso María Corina entregó la medalla: en agradecimiento y retrospectiva de una historia compartida entre Venezuela (entonces la Gran Colombia) y los Estados Unidos. María Corina dice que Bolívar tuvo el medallón consigo hasta su muerte. Quizá sí admiraba a Washington. Pero, en una de esas, Washington lo admiraba más a él y a su poder. A Trump le gustan los dictadores, y la idea de convertirse en uno le encanta; pero en su estilo maximalista, quiere ser uno del calibre de Napoleón, no cualquier dictador.