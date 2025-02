Menos dogmas, mejores políticas

El próximo jueves, a las 7 p. m., en el salón HU214 de la Universidad de las Américas Puebla, los profesores del Departamento de Economía tendremos el placer de presentar el libro intitulado El Fracaso de las políticas doctrinarias en México, del Dr. Gonzalo Castañeda.

Gonzalo es un portento y un orgullo de la profesión económica, para los economistas mexicanos y poblanos. Tiene el grado más alto (III) en el Sistema Nacional de Investigación. Es uno de los economistas del mundo que más sabe sobre las ciencias de complejidad, y su aplicación a las ciencias sociales.

Hace algunos años un colega me dijo que el paradigma de complejidad tiene un problema de marketing. “La gente cree que es complejo, y por tanto, que no le va a entender”. Aunque los principios subyacentes a esta forma de hacer ciencia puedan parecer arcanos e inescrutables, en realidad no lo son tanto. Un libro que puede ayudar a entender el paradigma desde cero es A New Kind of Science, del matemático británico Stephen Wolfram, creador del software Mathematica.

Wolfram, y otros, dentro de los cuales está el Dr. Castañeda, han sido muy exitosos en modelar distintos fenómenos de las ciencias como experimentos computacionales. Gonzalo llama “sociomática” a esta manera de construir sociedades artificiales en la computadora, y enfrentar a pequeños agentes de software, también llamados “autómatas celulares”, a un conjunto de incentivos respecto a situaciones determinadas, dependiendo de la conducta de sus vecinos en un espacio definido.

A partir de reglas de conducta relativamente simple, empiezan a emerger patrones complejos, consecuencias no esperadas, efectos contraproducentes y reacciones de los agentes, a partir de su universo limitado, para adaptarse a la realidad del entorno. Los modelos de esta naturaleza son un constante ir y venir entre las microdecisiones de individuos, que crean macrotendencias, que otra vez generan nuevas microdecisiones. Otros libros que fueron pioneros de este paradigma son precisamente Urban Dynamics, de Jay Forrester; Micromotives and macrobehavior, de Thomas Schelling; The Self-Organizing Economy, de Paul Krugman; y Growing Artificial Societies, de Epstein y Axtell.

En el habla hispana, quizás el más importante exponente de esta peculiar forma de modelar la realidad es Gonzalo Castañeda. Hace un par de años me regaló una copia de su obra The Paradigm of Social Complexity, que es quizás el compendio más completo y moderno del estado del arte de esta forma de construir modelos económicos, y su Fracaso de las políticas doctrinarias también podría, debería, ser un libro indispensable en la lectura de cualquier persona que busque entender o construir políticas públicas de manera científica e informada.

Todos somos víctimas de alguna creencia que está anclada en nuestra imaginación y que no necesariamente coincide con la realidad, ya sea porque alude a fenómenos históricos que ya no ocurren, o que nos imaginábamos que ocurrirían y no ocurrieron, o porque de plano vienen de suposiciones y axiomas rígidos diseñados exprofeso para justificar en la creencia acciones que no tendrían sustento en la razón. En el caso de las políticas públicas en general, y económicas en lo particular, en México, hemos vivido en un falso dilema binario entre la supuesta arrogancia en insensibilidad neoliberal y la superioridad moral y grandeza histórica del humanismo mexicano, ensalzado en tiempos recientes por los gobiernos emanados del Partido Morena y su cuarta transformación.

Gonzalo Castañeda aboga por un pensamiento sobre los asuntos públicos de manera sistémica; sin apegos a posiciones cuasireligiosas e ideológicas; con una heterodoxia selectiva e inteligente. El libro es, además, un escrito serio pero expresado en un lenguaje común, que sin trivializar los importantes temas que trata, analiza las políticas públicas del México reciente y trata de establecer una tercera vía, que rompe con la insensibilidad tecnocrática pero también alza la voz en contra del autoritarismo de la superioridad moral.

La obra del Dr. Castañeda desmenuza decisiones mexicanas clave en el ámbito de las políticas públicas, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o el cierre del programa de estancias infantiles, a partir de su peculiar metodología, y alcanza hallazgos que no son evidentes a simple vista.

El libro está en Amazon, y lo publicó la UDLAP en versión electrónica. Si está en Cholula mañana jueves 13 de febrero, dese una vuelta. Realmente vale la pena.