Asesor en Agon Economía Derecho Estrategia, Consejero MUCD

David Frum, de The Atlantic, dijo en Twitter que los sueldos de los consejeros del INE no son demasiado altos, para estándares de EU. Alrededor de 150 mil dólares al año es una remuneración que él no considera “principesca”.

¿Ganan mucho los del INE? ¿Gana mucho el presidente de México? No lo sé. Decidí preguntarle a ChatGPT. Escribo gratis en la prensa; por ello, necesito que mi asistente no cobre nada por hacer el trabajo.

Lo que le pedí a la IA es el salario de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México, como porcentaje del ingreso per cápita. Esto me dijo: Joseph Biden gana 400 mil dólares al año, Justin Trudeau gana 365 mil 200 dólares canadienses, y Andrés Manuel gana 108 mil pesos mensuales. Me dio luego el ingreso per cápita. Al año, con datos del Banco Mundial, el número parece aproximadamente correcto. 63 mil 416 dólares por año por habitante en USA, 55 mil 953 dólares canadienses para cada canadiense, y 198 mil 431 pesos en México.

Luego ChatGPT hace un cálculo incorrecto. Me dice que cada uno de ellos gana alrededor de 6.0 por ciento del ingreso per cápita. En realidad, ganan arriba de seis veces el ingreso per cápita del país. Tuve que enseñarle a hacer el cálculo. Creo que entiende mejor los números en lenguaje natural, que en número.

Después de un rato, ChatGPT me dio la respuesta correcta: Joe Biden gana 6.3 veces el ingreso per cápita estadounidense, Justin Trudeau gana 6.55 veces el ingreso per cápita canadiense, y Andrés Manuel gana 6.52 veces el ingreso per cápita mexicano.

Los tres funcionarios ganan más o menos lo mismo, si comparamos con el PIB per cápita de sus países. Después le pedí a ChatGPT que me dijera si en EU o Canadá hay funcionarios que ganen más que el presidente. También le pedí que tradujera su respuesta al español, para un editorial de El Financiero. Reproduzco aquí la respuesta del IA tan chulo:

“¡Por supuesto! Aquí está la respuesta en español:

Sí, hay funcionarios tanto en los Estados Unidos como en Canadá que ganan más en salarios que Joseph Biden y Justin Trudeau.

En EUA, los funcionarios federales mejor pagados suelen ser los miembros del Congreso, que ganan un salario anual de 174 mil dólares. Además, algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, como los secretarios de gabinete y los jefes de agencias, pueden ganar salarios de 200 mil dólares o más.

En Canadá, los funcionarios federales mejor pagados también son los miembros del Parlamento, que ganan un salario base anual de 182 mil 600 dólares canadienses. Además, algunos funcionarios de alto rango, como los subsecretarios y los jefes de agencias, pueden ganar salarios de 300 mil dólares canadienses o más.

Los salarios de los funcionarios tanto en EUA como en Canadá son públicos y a menudo hay debates sobre si estos salarios son apropiados dadas sus responsabilidades”.

Le expliqué que ninguno de los salarios citados era mayor que el de Trudeau o Biden. Entonces, me dijo que el antiguo jefe de la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones Canadienses había recibido 11.5 millones en 2020, y que David Solomon, el director general de Goldman Sachs, ganó 33 millones de USD en 2020. Luego aclaró que esos no son sueldos públicos, sino privados, que dan ejemplos de personas que pueden ganar más que Trudeau y Biden. Otra vez la regó. Goldman sí es privado; CPPIB es público. Él mismo me dijo cuando pregunté.

Por último, le pregunté a la IA si los funcionarios que organizan elecciones federales en Canadá y EU ganan más que Trudeau y Biden. En EU, son estatales, y el sueldo varía. En Canadá, Stéphane Perrault, el jefe de Elections Canada, gana 315 mil 300 dólares canadienses.

Saqué en claro que:

La aritmética no es el fuerte de ChatGPT.

En términos de ingreso per cápita, los tres “amigous” ganan lo mismo.

La distancia salarial entre un legislador o parlamentario de los vecinos, con el jefe del ejecutivo, es mayor. Si Andrés es la cota de comparación, Eurípides está sobrepagado. Debería ganar unos 50 mil pesos al mes.

La distancia salarial entre Trudeau y Perrault no es tan grande como la de Trudeau con los miembros del parlamento.

Sí, le pagamos más a Lorenzo y Cía. que a AMLO. Así quisimos los mexicanos, y así quiso el presidente cuando se bajó el sueldo. Organizar elecciones en México era un reto monumental; ya no lo es. Tener presidentes buenos en México… bueno. Esa es otra historia.

En ningún caso, los presidentes tendrían un salario competitivo con un jefe de banco. Ese es el problema. Necesitamos burocracias reducidas, con individuos más competitivos y mejor pagados. ¿O los sustituimos a todos con ChatGPT? La aritmética se les da igual.