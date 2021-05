Entre dos tierras estás/y no dejas aire/que respirar. Héroes del Silencio

No nací en México pero el país, generoso como es, me adoptó. Por circunstancias profesionales, he recorrido México (no sé si tanto como el presidente, pero creo que ya estuve en las 32 entidades). Ningún lugar me emociona tanto como Baja California. Si tuviera que elegir a donde irme, me iría para allá. Las fronteras tienen esa magia que tienen los puertos. Dos países, dos realidades, dos sistemas jurídicos. Es fácil imaginarse viviendo en un lugar donde hay estado de derecho estadounidense, y a unos metros, buenos tacos y calidez latina. Eso es Tijuana, pero Mexicali también tiene su encanto. Un enclave industrial en medio de la frontera, donde la ciudad mexicana es más próspera que la ciudad americana. Comida china en medio del desierto. Sí, un clima descorazonador, pero muchas cosas que logran compensar esas inclemencias infernales.





La seguridad pública es quizá el principal problema del Estado. Según el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2020 del IMCO, el Estado enfrenta 80.2 homicidios dolosos al año por cada 100 mil habitantes. Está en la posición 31 a nivel nacional en esa variable, solamente superado por Colima (86.8). En una entrevista, el candidato por el PES, quien afirma que su corazón es aún priísta, Jorge Hank Rohn, afirmó recientemente que es posible mejorar esas cifras simplemente desplegando efectivos y cámaras en ciertos lugares de Tijuana. La abanderada por Morena y exalcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha recibido mucha atención pública porque Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus connacionales para que no vayan allá. En una entrevista reciente, la exalcaldesa con licencia de Mexicali opinó que el Estado necesita procesar más delincuentes. @VirgilRecords en Twitter hizo los números y llegó a la conclusión que su estrategia implicaría encarcelar a 754 mil personas. Según la estadística que compilamos en IMCO, el Estado tiene 3.5 millones de habitantes. No creo que eso deba suceder. Hay que mejorar la probabilidad de castigo ante el crimen, pero aprender de los vecinos en el norte la sociedad penal, no es una buena idea.





Como todos los lugares de paso, las fronteras tienen sus dificultades. Muy probablemente, crear arraigo en Baja California es difícil. La participación electoral es baja; 52.6% de la lista nominal. Es el penúltimo estado en la lista, si los agrupamos por esa variable.





Otra gran debilidad del Estado es el mercado laboral. La población inmigrante con educación superior: 17.6%. Porcentaje de la población económicamente activa que ha recibido capacitación laboral: 1.7%. En ambas variables el Estado tiene la posición 31 de 32 entidades.





¿Por qué me gusta tanto, entonces, se preguntará la lectora? Baja California tiene lo suyo. La exportación de mercancías representa el 99.6% del PIB estatal, segunda posición a nivel nacional. La inversión extranjera directa promedio de los últimos 3 años fue de 2.3 dólares por millar de PIB, posición 6. El coeficiente de dependencia económica (el número de personas en edad no laboral como proporción de las que están en edad laboral) es 0.52%. El 63% del producto interno bruto está en sectores de alto crecimiento. En esta variable es el séptimo estado a nivel nacional, y también lo es en la población económicamente activa como porcentaje del total (46.1%). Baja California es la segunda entidad de México con una mayor esperanza de vida (75.8 años). Menos de una cuarta parte de la población está en pobreza, y 52.4% de la población tiene acceso a las instituciones de salud. En estas dos últimas variables, es el cuarto lugar a nivel nacional.





Hay 7 fórmulas contendiendo por la gubernatura. De acuerdo a polls.mx (7 de abril), encuesta de encuestas, lidera en intención de voto Marina del Pilar Ávila Olmeda, por Morena, el Verde Ecologista y el PT, con 36% de la intención de voto. La sigue el postulante por el PES, Jorge Hank Rhon, con el 30%. En el tercer lugar, y con el 21% de la intencionalidad de sufragio, la Miss Universo 1991, Lupita Jones por la coalición PRI-PAN-PRD.





Además de la gubernatura, se deciden en Baja California este 6/6/2021 las diputaciones federales y locales, cabildos y las alcaldías. Es la primera elección concurrente en la historia del Estado. De los candidatos legislativos y municipales, en todo México, sabemos menos que de los candidatos a las gubernaturas. Probablemente eso requiera una segunda entrega de esta columna.