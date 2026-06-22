El viernes 12 de junio, la empresa SpaceX lanzó una oferta pública inicial de un paquete accionario relativamente pequeño. Salió con un precio de 135 dólares por acción, que rápidamente se fue por encima de 200, pero que cerró la semana pasada en 185 dólares. Con ese precio, el valor de la empresa equivale a 2.4 millones de millones de dólares. Eso convierte a la empresa en una de las más valiosas del mundo, y también ha convertido a su creador, Elon Musk, en el primer hombre en acumular más de un millón de millones de dólares.

Musk alcanza esta riqueza debido a las acciones que tiene en SpaceX y en Tesla. En mi opinión, ambas empresas están sobrevaluadas, pero los inversionistas opinan distinto, y la suya es la que cuenta. No hay que olvidar que esa opinión de inversionistas es muy volátil, y ya ha ocurrido en muchas ocasiones que el cambio de humor, de contexto, de información o de lo que sea da lugar a ajustes considerables.

Pienso que están sobrevaluadas ambas empresas porque Musk ha sabido convencer a quienes compran acciones de que él tiene el toque de Midas. Lo ha logrado porque trae detrás grandes triunfos: logró popularizar los autos eléctricos en Estados Unidos, que no es poca cosa; logró construir un equipo de ingenieros capaces de lograr que un cohete espacial pudiera aterrizar, algo que parecía imposible, y ha logrado armar una red satelital para proveer servicios de telecomunicaciones, especialmente internet, desde el espacio. Cualquiera de estas tres cosas es una hazaña, así que no podemos descalificar a nadie por creer en la capacidad empresarial e innovativa de Musk.

Para tener una idea de lo que SpaceX significa, considere que en mayo pasado había 12,149 satélites artificiales activos, casi 90% de ellos en lo que se llama órbita baja (satélites pequeños). Ese dato proviene de Kongsberg, empresa del ramo. Otras estimaciones elevan la cifra a 14 o 15 mil, pero no por encima de ello. Ahora considere que SpaceX ha lanzado 10,413 satélites al 1 de junio. Es decir, que entre dos terceras y tres cuartas partes de los satélites que la humanidad ha puesto en órbita y están funcionando fueron lanzados por esa empresa.

Creo que es más claro por qué SpaceX está en el grupo de las 10 empresas más valiosas del mundo, ocho de las cuales son estadounidenses y nueve están en negocios relacionados con electrónica, información o comunicaciones. Tesla, por cierto, es la empresa número 11.

Musk no tiene una personalidad atractiva, fuera de los negocios y la innovación, y eso también debe influir en la molestia que le ha causado a muchos que haya un ser humano con tal riqueza. Mientras cerca de mil millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, hay uno que tiene un millón de millones. Esto es considerado injusto e inmoral desde una perspectiva muy arraigada entre los seres humanos, especialmente los que vienen de tradiciones que consideran al dinero un mal necesario. En el fondo, detrás de las quejas hay una visión de suma-cero que parte de que el dinero es un monto finito, por lo cual quien tiene mucho lo tiene porque otros tienen poco.

Es precisamente esa visión la que impide desarrollar riqueza, especialmente en esas tradiciones que le digo. Cuando se logra salir de esa telaraña para entender que la riqueza de una persona proviene del mayor bienestar de los demás, que se refleja en la adquisición de lo que aquel produce, entonces se pueden crear las empresas más grandes del mundo, en el país más rico del mundo, con los empresarios más ricos del mundo. El bienestar de todos no depende de quitar para repartir, sino de crear para competir. Hay que quitar las telarañas.